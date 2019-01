Los menores de 16 años podrán entrar a las salas de conciertos en Navarra

Actualizada 11/01/2019 a las 17:09

El pleno del Parlamento ha aprobado este viernes la Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra, una norma “pionera en el Estado y en Europa” que permitirá, entre otras cosas, la entrada de los menores de 16 años a salas de fiestas, discotecas o recintos similares donde tengan lugar actuaciones en directo.



Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai, I-E e PSN han votado a favor del proyecto, mientras que UPN y PPN se han abstenido.



La norma aprobada hoy tiene por objeto “promover los derechos culturales de la ciudadanía a través del fomento de unas políticas que defiendan el valor de la cultura como bien común”, así como “impulsar los derechos de acceso y participación en la vida cultural como pilares de una sociedad más igual y democrática”.



Entre otras medidas, la ley permitirá la entrada de los menores de 16 años a salas de fiestas, discotecas o recintos similares donde tengan lugar actuaciones en directo, “acompañados de sus progenitores o tutores y deberán abandonar el recinto al finalizar el espectáculo”.



Asimismo, se contempla la creación en un plazo máximo de 3 años un Portal Digital de la Cultura de Navarra, que será un “instrumento de información y difusión de equipamientos culturales”.



También se establece la obligación de permitir la visita pública y gratuita a los bienes del Patrimonio Cultural de Navarra un mínimo de cuatro días al mes, durante al menos cuatro horas por jornada, en días y horas previamente señalados. Esto incluye también a las propiedades de la Iglesia Católica.



Además de incrementar el prestigio de las artes escénicas y de la música incidiendo en el sector amateur, se apuesta por optimizar la “rentabilidad social” de los espacios públicos en desuso, contemplando la puesta a disposición de dichos inmuebles para “iniciativas de carácter artístico y cultural que resulten innovadores a nivel creativo o de gestión”. Para ello, se prevé de manera expresa la “cogestión y la autogestión”.



Por otro lado, la normativa fiscal se adaptará a las propuestas incluidas en el Informe de la Subcomisión para la elaboración de un Estatuto del Artista.



Consuelo Satrústegui (Geroa Bai) ha considerado que la aprobación de esta ley, que ha calificado como “oportuna y necesaria”, es un “paso muy importante para la cultura” y Miren Aranoa (EH Bildu) ha añadido que “lo realmente importante” es que "supone un punto de inflexión y un verdadero cambio de paradigma en cuanto a la cultura como derecho”.



El parlamentario de Podemos-Orain Bai Mikel Buil ha compartido que es “un paso histórico para la cultura navarra”, pues esta “había sido hasta ahora una política de segunda” que no había contado “con el impulso suficiente”.



Por el PSN Guzmán Garmendia se ha mostrado “orgulloso” de esta ley que tiene “alma socialista” u ha asegurado que es un “día de celebración” para Navarra.



También Marisa de Simón (I-E) ha trasladado su “satisfacción” ante la aprobación, aunque ha reconocido que “este derecho no se va a hacer efectivo ni mañana ni pasado y queda mucho por hacer”.



El regionalista Luis Zarraluqui ha considerado que esta ley es “innecesaria, cuando no presuntuosa”, pues contempla derechos que a su juicio ya están regulados. “Se les ha ido la mano recogiendo derechos que ya están amparados y consolidados”, ha advertido, tras calificar el proyecto como “muy retórico y excesivo en muchos de sus aspectos”.



El popular Javier García ha justificado la abstención afirmando que “quizás la mejor fórmula para verdaderamente apostar por la cultura era no reducir el presupuesto del propio departamento”.

