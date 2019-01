El cine que dará que hablar en 2019

06/01/2019 a las 06:00

No le fue mal al cine español el año pasado, en el que volvió a superar la barrera de los 100 millones de euros de recaudación. Eso sí, casi 20 de ellos corresponden a una única película, 'Campeones', que supo pulsar al mismo tiempo las teclas de la emoción y la taquilla. 2019 se presenta como otro prometedor ejercicio. Dos de los directores más populares, Pedro Almodóvar y Alejandro Amenábar, estrenarán películas que se convertirán en acontecimiento y ayudarán a elevar la cuota de mercado por encima del 17,5% de 2018.



'Dolor y gloria' llegará el 22 de marzo con Penélope Cruz y Antonio Banderas unidos en torno al hombre que internacionalizó sus carreras. El manchego asegura que esta historia protagonizada por un director de cine en plena crisis creativa es su proyecto más personal. Por si fuera poco, ese fenómeno global que es la cantante Rosalía debuta como actriz. Amenábar, por su parte, convierte en 'Mientras dure la guerra' a un irreconocible Karra Elejalde en Miguel de Unamuno. El filme recrea el encuentro del filósofo bilbaíno con Franco cuando éste trasladó su cuartel a Salamanca y fue nombrado jefe de Estado de la zona nacional. También su enfrentamiento con Millán Astray (Eduard Fernández) en el paraninfo de la universidad, donde el escritor pronunció su célebre "venceréis pero no convenceréis".



Aún sin fecha de estreno, 'La trinchera infinita' supone la primera película en castellano de los directores de 'Loreak' y 'Handia'. Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga firman el drama de un 'topo' de la Guerra Civil que se recluyó en su casa en 1936 y no salió a la luz hasta 1969, cuando la dictadura franquista promulgó un decreto por el que prescribían todos los delitos cometidos antes del fin de la contienda. Antonio de la Torre encarna al protagonista, un concejal de izquierdas de un pueblo de la sierra de Huelva que se oculta pensando que será cuestión de días y acaba 33 años muerto en vida.



Koldo Serra regresa al thriller con '70 binladens' (8 de marzo), la tensa crónica de un atraco con rehenes a una sucursal bancaria, con un trío protagonista estelar: Emma Suárez, Hugo Silva y Nathalie Poza. Daniel Calparsoro puso patas arriba Vitoria en el rodaje de 'El silencio de la ciudad blanca', adaptacion del best-seller de Eva García Sáenz de Urturi sobre la investigación de un inspector de la Ertzaintza (Javier Rey) obsesionado con una trama de asesinatos en Alava. Atresmedia la estrenará a todo trapo el 30 de agosto.



En 'Elisa y Marcela', Isabel Coixet recrea en blanco y negro y para Netflix la primera boda entre dos mujeres en España, celebrada en una aldea gallega en 1901. La plataforma de internet volverá a ser protagonista de la industria audiovisual, al anunciar nada menos que 90 estrenos de películas propias.



La más esperada es, sin duda, 'The Irishman', regreso al universo de gángsters de Martin Scorsese. Tal como ha sucedido con 'Roma', no se sabrá hasta última hora si también se verá en cines. Lo único seguro es que su novena colaboración con Robert de Niro -y la primera con Al Pacino- nos devuelve el cine de mafiosos del director, con obras maestras como 'Uno de los nuestros' y 'Casino'. Steven Soderbergh también dirige para Netflix 'The Laundromat', un thriller sobre los 'Papeles de Panamá' con Meryl Streep, Gary Oldman y Antonio Banderas.



Tarantino y Sharon Tate El décimo largometraje de Quentin Tarantino, 'Once upon a Time in Hollywood', pondrá de moda a Sharon Tate, de cuyo asesinato a manos de Charles Manson se cumplirán 50 años el 9 de agosto. La actriz aparece como uno de los personajes en esta historia ambientada en un Los Angeles en el cénit del movimiento hippy, por donde deambulan una exestrella de una serie del Oeste (Leonardo DiCaprio) y su doble de acción (Brad Pitt). La misma época también se repasa en 'Rocket Man', biopic del cantante Elton John (Taron Egerton), que puede repetir el éxito de 'Bohemian Rhapsody'.



'Capitana Marvel', con la oscarizada Brie Larson con capa, abrirá el 8 de marzo el desfile de superhéroes, apuesta segura de los estudios en taquilla. En junio está previsto que llegue la nueva entrega de los X-Men, 'Fénix Oscura', que transcurre una década después de 'Apocalipsis'. A finales de abril lo hará la última entrega de 'Vengadores', con Iron Man, Viuda Negra, Capitán América y Thor retomando la acción en el punto donde quedó el dramático desenlace de 'Infinity War'. El diablo rojo con más mala leche, Hellboy, también resucitará en mayo, ya sin Guillermo del Toro ni Ron Perlman. Un nuevo Batman tendrá su mayor aliciente en el Joker encarnado por Joaquin Phoenix.



Tendremos episodio noveno de 'Star Wars', sexta parte de 'Terminator' y cierre de la trilogía de Shyamalan formada por 'El protegido' y 'Múltiple' con 'Glass'. La 'major' más rentable volverá a ser Disney, dueña de Marvel, Pixar y Lucasfilm, que crecerá con la adquisición de Fox. ¿Qué apostamos a que entre los títulos más taquilleros del año están las nuevas versiones de 'El rey León', 'Aladdin', 'Dumbo', 'Frozen' y 'Toy Story'?

