'Campeones' no pasa el corte y se queda fuera de los Oscar 2019

Actualizada 18/12/2018 a las 08:59

La película 'Campeones', de Javier Fesser, no ha pasado el corte y no figurará en la terna de nominadas para competir en la categoría de Mejor Película de Habla no inglesa en la 91 edición de los Oscar.



La Academia de Hollywood ha anunciado la noche de este lunes las nueve cintas que continuarán con posibilidades de alzarse con la preciada estatuilla en la gala que tendrá lugar el 24 de febrero de 2019 en Los Ángeles.



La Academia de Cine española eligió la cinta de Javier Fesser para representar a España en los Óscar entre una terna de películas compuesta por 'Handia', de Aitor Arregi y Jon Garaño, y 'Todos lo saben', de Asghar Farhadi.



En la reunión de este lunes, la Academia de Hollywood ha anunciado las nueve cintas del total de 87 películas visualizadas que continúan con opciones para alzarse con la estatuilla. Seis de las finalistas han sido elegidas por la Academia y las tres restantes por el Comité Ejecutivo del Premio de Cine en Lenguas Extranjeras de la Academia.



Entre las películas que sí han pasado el corte figura la colombiana 'Birds of Passage' ('Pájaros de verano'), de Cristina Gallego y Ciro Guerra, y la méxicana 'Roma', de Alfonso Cuarón. Completan la lista 'The Guilty' (Dinamarca), 'Never Look Away' (Alemania), 'Shoplifters' (Japón), 'Ayka' (Kazajstán), 'Capernaum' (Líbano), 'Cold War' (Polonia)y 'Burnin' (Corea del Sur).



REPRESENTACIÓN ESPAÑOLA



España continúa con opciones en la gala de los Oscar gracias al documental español 'El Silencio de los Otros', de Almudena Carracedo y Robert Bahar, de Rodrigo Sorogoyen.



'El Silencio de los Otros', en el que ha participado la productora 'El Deseo' de los hermanos Almodóvar, ha pasado el corte junto a otros 14 documentales.



Por su parte, el cortometraje 'Madre', producido por Caballo Films, Malvalanda y la colaboración de Apache Films, con el apoyo del ICAA y la Comunidad de Madrid, ha sido seleccionado entre una terna de diez candidatos.



Los premios de la Academia de Hollywood se celebrarán el 24 de febrero de 2019 y la lectura previa de candidatos se realizará el 23 de enero

Etiquetas Cine

Selección DN+