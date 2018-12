Aitana asegura en Argentina que ahora está "menos perdida"

Actualizada 13/12/2018 a las 10:18

La cantante española Aitana Ocaña, una de las concursantes de la última edición del programa Operación Triunfo, afirmó en Buenos Aires que está "menos perdida" que cuando salió de la academia, y promociona orgullosa 'Trailer', su álbum debut que ya es disco de oro en España.

"Todos están encontrando su camino, yo igual, pero estamos todos menos perdidos que cuando salimos de Operación Triunfo", dijo en una entrevista en la capital argentina tras diez meses fuera del concurso musical.

Aitana Ocaña (Barcelona, 1999), intérprete de éxitos como 'Lo malo' o 'Teléfono', acompañará el próximo jueves a la cantante argentina Tini Stoessel en su espectáculo en el Luna Park.

Tras su salida de la academia de Operación Triunfo (OT), reinventado el pasado año tras alrededor de un lustro sin producirse para la televisión nacional española, y llevado al estrellato gracias al carisma y espontaneidad de todos sus concursantes, la catalana se mostró sorprendida del éxito que cosecha en Latinoamérica.

"Aquí hay gente que me conoce por 'Lo malo', hay gente que no me conoce, que me conoce por 'Teléfono', por OT o por las tres cosas", comentó sobre el público latinoamericano.

Apenas un año después de su paso por el programa más exitoso de 2017, Aitana, de 19 años, tiene clara que su meta es continuar trabajando y haciendo música, mientras tanto, defendió su libertad para trasladar su imagen a otros ámbitos.

"Lo que me abruma es que la gente se agobie con si yo lo puedo llevar o no. Si lo hago es porque lo puedo llevar, sino no lo haría. Lo que me abruma es que la gente se piense que yo no soy feliz haciendo lo que estoy haciendo o si alguien me está obligando, ¿A ti te ofrecen que hagas una colonia y tú qué vas a hacer?", sostuvo.

Contenta con su trabajo, la "triunfita" no tiene intenciones de renunciar al éxito televisivo que la vio nacer, y consideró que el resto de sus compañeros está "llevando sus carreras como quiere y siempre va a ser la forma correcta justamente por eso", algo que "ilusiona" a la barcelonense.

La exconcursante quedó segunda en su edición de OT por detrás de Amaia Romero, favorita del público desde prácticamente la primera semana, con quien ya compartió escenario durante la gira del programa con un dueto del tema "Con las ganas", de la española Zahara.

"Me encantaría hacer un dúo con Amaia, pero ahora que salimos, si hacemos una colaboración con alguien de OT nos vuelven a relacionar, pero no veo por qué no", destacó, aunque insistió en que es momento de que todos hagan "algo diferente".

Dividido en dos partes, Aitana está cerca de lanzar su disco debut, y ha titulado a la primera de las piezas 'Trailer', un disco de "canciones aleatorias" que ya es disco de oro en España.

La segunda parte del disco saldrá, previsiblemente, el próximo febrero.

"Lo hice así porque iba a sacar un segundo single y pensé 'para qué iba a sacarlo si ya tenía seis canciones acabadas que me gustaría enseñar a todo el mundo'", afirmó.

Los dos sencillos que ha publicado hasta el momento han sido recibidos con ganas por parte de sus seguidores, que sobrepasan el millón y medio en Instagram y que la llevaron al número uno de las listas digitales tras cada lanzamiento.

"Yo me aburro si canto todo el rato baladas o si canto todo el rato canciones más movidas. Creo que tiene que ver con la variedad, si piensas en un concierto, no es lo mismo cantar en la pasarela con la gente más cerca tuyo o si vas a cantar una canción como 'Teléfono'", indicó la cantante.

La "misma Aitana con estilos diferentes", con temas bailables y baladas, a la joven española no le pesa, de momento, la fama, un "precio razonable" a la satisfacción de dedicar su vida a su pasión.

"El precio a pagar de la fama es que a veces se metan un poco en tu vida privada, yo lo aguanto y ya está. Además, me vale muchísimo la pena como para no aguantar eso", sentenció.

