'Forever', una "montaña rusa llena de emociones" del legado de Michael Jackson

El auditorio Baluarte acogerá el sábado 24 de noviembre dos funciones del musical 'Forever', una "montaña rusa llena de emociones" sobre el legado de Michael Jackson en un espectáculo con 25 artistas "abierto" para todos los públicos.

Así lo han señalado en la presentación del musical Alex Blanco, bailarín que representa a Michael Jackson, y el director del espectáculo, Jesús Sanz Sebastián.

'Forever. The best show about the King of Pop', nombre completo del musical, es el único que está avalado por la familia Jackson, tres de cuyos miembros han visto el espectáculo en vivo, según han explicado los organizadores.

"No intentamos imitar a Michael Jackson, sino rendir un homenaje y mostrar el recorrido por toda su música y mensaje", explicó el director del musical, que recordó que esta revisión del espectáculo se está representando desde enero de este año.

Sanz subrayó que el "trasfondo" del "mensaje como persona" de Michael Jackson, y no solo la representación de sus éxitos, fue el "punto que llamó la atención" de la familia sobre un espectáculo que cuenta en el escenario con 25 artistas, entre ellos, Alex Blanco, siete cantantes, ocho bailarines, cinco músicos y el navarro Aser León.

Blanco, que se centra en el baile, señaló en la presentación del musical que le "encantó" cuando lo vio desde fuera cuando tenía 14 años y, ahora con 23 años, es una "responsabilidad enorme" representar a Michael Jackson.

El bailarín gallego dijo que el espectáculo está hecho "desde el respeto y la humildad", y subrayó que es "para todos los públicos", independientemente de si el espectador es o no fan de Michael Jackson.

"Es como una montaña rusa de emociones: momentos de baile, de energía, momentos más emocionantes en el que se muestra el mensaje más íntimo de Michael Jackson", comentó Blanco, quien añadió que el musical es "una fiesta alrededor del legado de Michael Jackson".

Añadió que no es una imitación calcada de los espectáculos del artista estadounidense, sino que en el musical "hay creación propia tanto a nivel escenográfico como coreográfico".

El director musical subrayó que "todo es riguroso directo" entre cantantes, músicos, bailarines y acróbatas, un total de 25 personas para "dar un gran espectáculo" en el que tratan de que el espectador "redescubra a Michael Jackson" con un musical que cuenta con "muchos efectos visuales, magia, pirotecnia, fuego y coro gospel".

"Tenemos todos los elementos para sorprender al público y que pase un rato muy agradable", comentó Sanz, que indicó que el musical está de gira por España, pero dentro de poco lo representarán por Francia, Alemania y Portugal, "un orgullo" que abra puertas internacionales, afirmó.

Sanz, que indicó que el espectáculo tiene una duración de dos horas, remarcó que el musical también tiene un carácter "educativo" al valorar que la "música de calidad de Michael Jackson es más que necesaria en estos tiempos".

