Una obra teatral analiza las repercusiones de la sentencia de 'La Manada'

La sala Carme Teatre de Valencia acogerá el 15 de noviembre el estreno de '5 Lobitos', un proyecto escénico inspirado en la sentencia del caso de La Manada que reflexiona sobre los diferentes aspectos y consecuencias sociales, políticas y culturales que envuelven este caso y otros similares.



La obra, de Osaka Club, es una propuesta "arriesgada y necesaria" inspirada en los acontecimientos que se sucedieron tras la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Navarra el 26 de abril de 2018, explica en un comunicado la organización.



Según señalan, lejos de reproducir hechos, victimizar o culpar, '5 Lobitos' considera y poetiza sobre diferentes matices relacionados con la violencia de género, los poderes fácticos y la propia evolución o no de la sociedad actual.



"No es teatro documental. No vamos a reproducir la historia que ya nos han contado. No vamos a llorar, o por lo menos no vamos a hacer como que lloramos. No vamos a defender. No vamos a culpar. Y no vamos a hablar en verso", explican sus creadores.



Se trata de una idea original de Carlos Amador y Toni Agustí, que se ha desarrollado con la dramaturgia de José Andrés y Ana de Vera, cuyo elenco lo forman Gloria Román, Carlos Gorbe, Inés Muñoz y el propio Carlos Amador, mientras que la dirección escénica la firma Toni Agustí y cuenta con Teresa Juan como artista plástica del espectáculo.



Para la creación de la dramaturgia, el equipo contó con el asesoramiento, a través de una serie de sesiones de debate y reflexión, de varias personas relacionadas con la política, las leyes, la criminología, la psicología, la antropología y la cultura.



En esos debates, abordaron diferentes aspectos y matices que se dieron en el proceso hasta que se emite la sentencia, así como los aspectos psicológicos de las conductas o las consecuencias sociales que estos casos generan.



Osaka Club lo forman Toni Agustí, Carlos Amador y Mayte Barbazán, quienes han estado ligados profesionalmente a través de diversos trabajos en el ámbito de la actuación, la dirección y la producción, que han realizado para diferentes compañías.

