Actualizada 08/10/2018 a las 17:07

Como si ser uno de los mayores genios de la música moderna se le quedara corto, a Bob Dylan (EE UU, 1941) todavía le sobra talento para la pintura y la ilustración, tal y como demuestra en la exposición 'Mondo Scripto', en la que ha reescrito y dibujado sesenta de sus canciones.



La galería Halcyon, ubicada en el centro de la capital británica, es testigo de la faceta de artista visual de Dylan en una muestra que su presidente, Paul Green, calificó de "histórica".



Aunque el estadounidense nunca quiso que su arte visual "absorbiera" su música, tal y como afirmó este lunes Green, finalmente se ha lanzado a "descubrir el alma de sus canciones" también a través de la imagen.



La exposición, que supone apenas un 10% de la retrospectiva del músico que verá la luz el año que viene en Shangai (China) -antes de embarcarse en una gira por Asia, Europa y América- recoge 60 canciones escritas a mano por Dylan entre 1962 y 1976.



Al lado de cada una de las letras, plasmadas en tinta negra sobre un folio en blanco, en las que se aprecia el trazado personal de su autor y que en algunos casos han sido modificadas, aparece una ilustración a lápiz con la que enseña su maestría también en ese ámbito.



Una pistola humeante sujeta con fuerza por una mano es 'Hurricane'; unos hombres encarcelados picando piedra es 'Blowing in the Wind' y una solitaria calle empedrada es 'Mr.Tambourine Man'; solo algunos ejemplos del "regalo" que hace Dylan a sus seguidores al permitirles introducirse en el universo de sus canciones.



Para sus legiones de admiradores, este conjunto, que también recoge esculturas y cuadros que muestran la América que tanto inspiró al compositor, supone un "impacto emocional muy fuerte".



Dylan ha abordado todo tipo de temas en sus letras a lo largo de los años, asuntos que eran "específicos del momento, pero que siguen siendo igual de relevantes ahora", afirmó Green.



"Refugiados, Humanidad, medio ambiente, injusticias sociales... Dylan ha hablado de todos los temas más importantes que han afectado a la vida de generaciones y generaciones", señaló.



Para Green, las letras de Dylan son "las más importantes jamás escritas", algo que se puso de manifiesto cuando se convirtió en el primer músico en alzarse con el Premio Nobel de Literatura, en 2016.



La Academia Sueca galardonó al cantautor por "haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción americana", una decisión que fue aplaudida y cuestionada a partes iguales.



Según el experto, "lo ganó por razones obvias, es uno de los mejores filósofos de nuestro tiempo y ha cambiado el modo de pensar de generaciones enteras".



Desde John Lennon a Bruce Springsteen, el de Minnesota ha influido en "cientos de artistas" y ha dado material para "más de 600 biografías" sobre su persona, por lo que no es "sorprendente" que "continuamente" se reinvente a sí mismo.



El comisario de la muestra, Tom Piazza, indicó que 'Mondo Scripto' supone una "ventana" a uno de los trabajos "más significativos" de un artista creativo de nuestro tiempo.



"La mente inquieta y creativa de Dylan nunca está del todo satisfecha y los que están familiarizados con estas canciones encontrarán sorpresas en muchas palabras nuevas", adelantó Piazza.



"Los acoplamientos inesperados de estas obras e imágenes ofrecen una puerta sorprendentemente íntima en cada canción, agregando dimensión, deleite y comprensión de la relación del artista con su propio trabajo", concluyó.



La muestra podrá visitarse en Londres hasta final de año, antes de crecer y dar el salto al continente asiático, donde el Museo de Arte Moderno de Shangai será su primera parada a partir de mayo de 2019.

Selección DN+