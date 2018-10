Las entradas para el festival musical de Glastonbury se agotan en media hora

Actualizada 07/10/2018 a las 15:34

Las entradas para el festival de música de Glastonbury de 2019 se agotaron una media hora después de ponerse a la venta este domingo, informaron los organizadores en Twitter.



Emily Eavis, de la familia inglesa que organiza este certamen anualmente en sus terrenos en el condado de Somerset, en el oeste de Inglaterra, confirmó que un "número récord" de personas habían tratado de comprar entradas, e indicó que, quienes no han podido conseguirlas, tendrán otra oportunidad en abril próximo.



Se espera que unas 200.000 personas asistan al festival de música y teatro que se celebrará del 26 al 30 de junio de 2019, y que podría contar entre sus intérpretes con Paul McCartney, aunque todavía no se ha hecho pública la lista oficial.



Los amantes de Glastonbury han pagado unas 248 libras (282 euros) para disfrutar del evento, que en 2018 no se ha celebrado para dar tiempo a recuperarse a los terrenos donde se ubica.

Selección DN+