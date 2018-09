Actualizada 24/09/2018 a las 18:55

Teatro, danza y música conforman la nueva programación del Auditorio Barañáin, con la que busca "abrirse a nuevos públicos interesados en espectáculos clásicos, opciones innovadoras, propuestas navarras, artistas consagrados y citas infantiles".

Por el escenario del auditorio pasarán espectáculos que han causado gran expectación en otros espacios o que han sido recientemente nominados o premiados con los premios MAX, como 'La Maldición de los hombres Malboro', 'Todo el tiempo del mundo' o 'Luces de Bohemia'; artistas ya consagrados como Jorge Drexler o The Pretty Things; e incluso un espectáculo dirigido íntegramente a bebés.

En concreto, el teatro con marcado compromiso social protagonizará cinco de la citas a través de temáticas diferentes en el mes de octubre. Así, el viernes tendrá lugar el estreno absoluto de 'La prueba', una obra donde una prueba de paternidad hará que una estructura familiar se resquebraje. Bajo la dirección de Emi Eca y Carmelo Gómez, los intérpretes se cuestionarán en qué consiste una familia.

El sábado 13 de octubre será el turno de la premiada 'Iphigenia en Vallecas', una adaptación de María Hervás, sobre la sociedad de consumo, superficial, elitista, clasista, siempre dispuesta a juzgar. Hervás, productora y actriz, ha sido reconocida por este papel con el Premio de la Unión de Actores a la mejor actriz protagonista y nominada al premio Valle-Inclán de Teatro como adaptadora.

El 27 de octubre, se pondrá en escena 'Una habitación propia' de María Ruiz con Clara Sanchís, un título que se ha estrenado con gran éxito en diversos teatros nacionales y que llega al Auditorio Barañáin en forma de monólogo en el que María Sanchís se mete en la piel de Virginia Woolf reivindicando, como gran feminista que era, el papel de las mujeres a lo largo de la historia del arte y de la literatura.

También teatro, pero clásico, se podrá ver el domingo 21 de octubre de la mano de la compañía Teatro Clásico de Sevilla, quienes representarán la ocho veces nominada a los premios MAX 2018 'Luces de Bohemia', en un intento por acercar piezas clásicas a un público cada vez menos acostumbrado a ellas.

Por su parte, la danza tiene una cita el sábado 6 de octubre con 'La Maldición de los hombres Malboro' un espectáculo para "entender "comportamientos masculinos nocivos", como lo definía Isabel Vázquez, directora artística y coreógrafa.

El sábado 20 de octubre la protagonista será la performance 'Lur Away. Congreso de supervivencia sobre anomalías varias' de la compañía bilbaína Sra. Polaroiska, un espectáculo que requerirá la colaboración activa del espectador con el objetivo de enseñarle a "enfrentarse a lo peor en la vida y conseguir así sobrevivir".

Por otro lado, Jorge Drexler, sus historias, su poética y su decimotercer trabajo 'Salvavidas de hielo', cuyos sonidos han sido creados íntegramente con guitarras, protagonizará la cita musical del viernes 26 de octubre.

LOS ESPECTÁCULOS DE NOVIEMBRE

Ya en noviembre, el domingo día 4, la danza pluridisciplinar de Múcab Dansa deleitará y comprometerá a un público familiar con 'Blowing', un viaje visual y sensorial al servicio de la coreografía, la dramaturgia y una historia llena de deseos. Una semana después, el domingo 11, el flamenco de la compañía de Isabel Bayón llenará el escenario y la sala de butacas con 'Lo esencial'.

Noviembre será también el mes para el teatro joven y más actual. Por un lado, el sábado 10, se podrá disfrutar de la obra de nueva creación 'Una extraña aventura' de la joven compañía Amuart Antzerki Taldea creada en 2016. La semana siguiente, el viernes 16, 'Todo el tiempo del mundo' mostrará la creación de Pablo Messier, una de las voces más interesantes del teatro español contemporáneo, premiada con 5 reconocimientos MAX, que habla sobre el tiempo y los relatos.

El sábado 24, el Auditorio Barañain reserva su escenario para los bebés con `Little Night' de la compañía Imaginart. Una experiencia única con un suelo-pantalla interactiva donde los más pequeños serán los protagonistas absolutos de la historia.

La música también estará presente el viernes 23 de noviembre con la mítica banda británica The Pretty Things, considerada como una de las bandas más importantes de la historia de la música y que han servido de inspiración a grupos como The Ramones, The Fuzztones o el mismísimo David Bowie.

CULTURA CONTEMPORÁNEA EN DICIEMBRE

Por otra parte, las citas del último mes del año están reservadas para el teatro y la danza más actual. Así, el domingo 2 de diciembre, Onírica Mecánica representará 'Alicia y las ciudades invisibles', una adaptación teatral libre y contemporánea que realiza Onírica Mecánica, del tradicional cuento de Alicia en el País de Maravillas de Lewis Carroll para público a partir de 6 años.

Los aficionados a la danza podrán disfrutar de dos espectáculos también contemporáneos con 'Eran casi las dos' de la compañía Carmen Fumero, el sábado 15 de diciembre junto con un taller de movimiento gratuito impartido por la misma coreógrafa el sábado por la mañana; y 'All ways' de la compañía Sharon Fridman, el sábado 22.

Las entradas para todos los espectáculos ya están a la venta en la web www.auditoriobaranain.com y en la taquilla del auditorio abierta de martes a viernes, de 18.00 a 20.30 horas y dos horas antes de cada espectáculo.

Etiquetas Auditorio Barañáin

Selección DN+