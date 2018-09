Paul McCartney, número uno en ventas en EE UU después de 36 años

Actualizada 17/09/2018 a las 11:49

Después de 36 años, Paul McCartney volvió a convertirse en el número uno en el ránking Billboard de Estados Unidos con su álbum en solitario 'Egypt Station', del que ya ha vendido 153.000 copias. La última vez que el ex Beatle encabezó la lista de ventas fue en junio de 1982 con el disco 'Tug of War', pero 'Egypt Station' es su primer trabajo que aterriza directamente en el primer puesto. Nunca antes un artista vivo había conquistado el número uno después de un periodo de tiempo tan largo, concretamente 36 años, tres meses y diez días.



El récord de todos los tiempos lo tiene el músico de country Johnny Cash, fallecido en 2003: su álbum póstumo 'American V: A Hundred Highways' alcanzó la cima en 2006, 36 años, diez meses y nueve días después de que lo hiciera el disco 'Johnny Cash at San Quentin' en septiembre de 1969. Es la octava vez que McCartney alcanza el número uno en la lista estadounidense sin los Beatles, contando sus éxitos con el grupo Wings, que creó tras la separación de la mítica banda británica en 1970. Con los Beatles, McCartney lidéro el ránking en 19 ocasiones, la última vez en 2001 con una colección de 'Grandes éxitos'.

