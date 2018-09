Actualizada 07/09/2018 a las 16:27

Esther García, directora de producción de las películas de Pedro Almodóvar, ha sido distinguida este viernes con el Premio Nacional de Cinematografía 2018 por una trayectoria de más de 30 años en el ámbito nacional e internacional y por su apuesta por la independencia autoral.



Es la primera vez que se otorga a una mujer productora este galardón, según el Ministerio de Cultura y Deporte, que convoca, a través del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA), este premio dotado con 30.000 euros y destinado a recompensar una aportación personal en el ámbito cinematográfico español.

El jurado ha adoptado la decisión por unanimidad y ha argumentado que García "ha desarrollado un modelo de producción asociado a la independencia autoral y es muy activa en el impulso de nuevos directores", así como en las coproducciones, especialmente con Latinoamérica.

Figura esencial en la carrera de Pedro Almodóvar, con quien logró el Premio Oscar de la Academia de Hollywood por "Todo sobre mi madre", García ha producido también proyectos de autores como Isabel Coixet, Lucrecia Martel, Pablo Trapero, Guillermo del Toro y otros.

Este último año ha presentado en el Festival Internacional de Berlín "El silencio de los otros", un documental sobre las víctimas del franquismo de Almudena Carracedo y Robert Bahar, y la película "El ángel", de Luis Ortega, en el Festival Internacional de Cannes.

Cuenta en su historial con más de 90 filmes y numerosas series de televisión, así como varios premios Goya por trabajos como "Acción mutante", "Todo sobre mi madre", "La vida secreta de las palabras" o "Relatos Salvajes".

El ministro de Cultura, José Guirao, le ha comunicado personalmente la noticia a la premiada, que esta tarde se encontraba rodando en El Escorial (Madrid) la nueva película de Almodóvar, "Dolor y Gloria", protagonizada por Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Penélope Cruz y Julieta Serrano.

Nacida en 1956 en Cedillo de la Torre (Segovia), García comenzó su carrera en el departamento de producción como secretaria con la película "Pim, pam, pum... ¡fuego!" de Pedro Olea y en la serie de TVE "Curro Jiménez", en una época en la que era impensable para una mujer entrar en el cine si no era a través del departamento de maquillaje, vestuario o secretaría.

Más tarde empezó a trabajar como ayudante de producción y jefa de producción con directores como Fernando Trueba, Mariano Ozores, Emilio Martínez Lázaro o Fernando Colomo.

En las décadas de los 70 y 80, su nombre está ligado a películas como "Los bingueros", "Sé infiel y no mires con quién", "El año de las luces", "La vida alegre" o la serie televisiva "Los pazos de Ulloa".

Desde 1986, con "Matador", trabaja al lado de Pedro Almodóvar y desde 1987 es directora de producción de El Deseo, donde, además de los filmes del manchego, se ha encargado de la producción de películas como "El espinazo del diablo" de Guillermo del Toro, "Acción mutante" de Álex de la Iglesia, "La fiebre del loco" de Andrés Wood o series como "Los sin tierra".

Junto a los Almodóvar forma un equipo al que se siente vinculada no solo por el trabajo, sino también por una experiencia de vida y afinidad. Emblemáticos son sus cameos en "Hable con ella", donde hacía de oficial de prisiones, en "La piel que habito" como presentadora o como controladora aérea en "Los amantes pasajeros".

García recogerá el premio el próximo día 22 de septiembre en un acto que se celebrará, como es habitual, en el marco del Festival de Cine de San Sebastián.

El jurado del premio ha estado presidido por Beatriz Navas, directora general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y Jacobo Martín, subdirector general de Promoción y Relaciones Internacionales del ICAA, como vicepresidente.

Como vocales han participado Rafael Portela, a propuesta de la Academia de Cine, la actriz Susi Sánchez por la Unión de Actores; el director y guionista Pablo Berguer por Autores Literarios de Medios Audiovisuale; la directora Patricia Ferreira por la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), y a propuesta del ICAA la productora Belén Atienza, el director Pablo Llorca y el crítico de cine Jordi Costa.

