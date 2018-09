'Campeones', de Javier Fesser, representará a España en los Oscar

Actualizada 06/09/2018 a las 11:42

'Campeones', de Javier Fesser, será la película que representará a España en la 91 edición de los Oscar para competir en la categoría del premio a la Mejor Película de Habla no Inglesa, tal y como ha anunciado este jueves 6 de septiembre la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Los premios de la Academia de Hollywood se celebrarán el 24 de febrero de 2019 y la lectura previa de candidatos se realizará el 23 de enero.



El actor Daniel Grao ha sido el encargado de realizar la lectura de la película finalmente elegida, acompañado por el presidente de la institución, Mariano Barroso, y la notaria Eva Sanz del Real.



En las últimas semanas, los académicos han podido votar su opción favorita entre la finalmente elegida y 'Handia', de Aitor Arregi y Jon Garaño; y 'Todos lo saben', de Asghar Farhadi, filmes que optaban a representar a España.



'Verano 1993' fue elegida para representar a España en la pasada edición de los Oscar, aunque finalmente no fue seleccionada para optar al Oscar. Anteriormente, aspiraron a la nominación 'Julieta', 'Loreak', 'Vivir es fácil con los ojos cerrados', '15 años y un día' y 'Blancanieves'. El año pasado la cinta chilena 'Una mujer fantástica' se llevó la ansiada estatuilla.



Hasta la fecha, solo cuatro películas españolas se han alzado con el galardón en la categoría de 'Mejor Película de habla no inglesa': 'Volver a empezar', de José Luis Garci; 'Belle Époque', de Fernando Trueba; 'Todo sobre mi madre', de Pedro Almodóvar; y 'Mar adentro', de Alejandro Amenábar.



'Campeones', dirigida por Javier Fesser, se ha convertido en la película española más taquillera del año, con 18,6 millones de euros recaudados y más de 3,2 millones de espectadores.



Se trata de una comedia que aborda el mundo de las personas con discapacidad intelectual a través de un entrenador profesional de baloncesto y "analfabeto emocional" que tiene la misión de entrenar a un equipo formado por personas con discapacidad intelectual. El reparto está encabezado por Javier Gutiérrez, junto con un grupo de actores debutantes con discapacidad intelectual.

