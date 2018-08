'Navarricas' por bulerías en San Nicolás

Actualizada 22/08/2018 a las 13:53

Que no. Que no era Jerez. Pero, por un momento, lo parecía. Era San Nicolás. Este martes, entre las dos y las tres de la tarde. Las palmas y el jaleo de una docena de mujeres sacaban de los bares a los curiosos y animaban la sonrisa de los turistas. Son las fanáticas del On Fire, las que se reservan vacaciones para el festival, las que no se pierden un concierto, las que cantan enfervorizados olés al pie de los balcones y se arrancan por bulerías en plena calle. “Somos todas de Pamplon

