Robert Redford se retira del mundo de la actuación: "Creo que es suficiente"

Actualizada 06/08/2018 a las 18:24

Robert Redford se retira. El actor ha anunciado en una entrevista concedida a Entertainment Weekly que pone punto y final a su carrera en el mundo de la interpretación. El veterano intérprete ha asegurado que 'Old Man and the Gun' es su última película: "He llegado a la conclusión de que este es el fin para mí, en términos de actuación. Voy a jubilarme después de esta película porque he estado ejerciendo mi trabajo desde que tenía 21 años. Creo que es suficiente".

Hace dos años, en 2016, Redford ya dijo que se jubilaba. Sin embargo, parece que su último, a las órdenes de David Lowery, es el definitivo. El estadounidense, de 81 años, celebró hace una década sus cincuenta años en la industria cinematográfica. Después de haber encarnado a multitud de personajes, la Academia supo reconocer su labor y le concedió el Óscar Honorífico en 2001. En España se llegó a promover una iniciativa para que se le concediera el Princesa de Asturias de las Artes.

'Old Man and the Gun' se estrenará en el Festival Internacional de Cine de Toronto. El film narra la historia real de un criminal que consiguió fugarse de la cárcel y que ya convertido en octogenario, decidió volver a su vida como atracador.

