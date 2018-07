La organización del concierto de Vetusta Morla en Bilbao este sábado no para de recibir críticas en las redes sociales. Según denuncian los asistentes fue una "vergüenza". En concreto, critican las colas que hubo para entrar, además del retraso a la hora de empezar, y que el recinto era una "ratonera".

Y falta mucha mucha gente por entrar. Esto no es ni seguro. Que la gente se vaya a su casa y devolved el dinero. Y la organizadora para no trabajar nunca más en su vida... pic.twitter.com/tdnKwqO8b2

Esas 2 cifras me gustaría saberlas. Porque no es normal. La gente con la espalda pegada las barras, apretadísimos todos, y gente que no ha podido ni entrar porque físicamente no cabían. Denunciable.