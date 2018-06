Joaquín Sabina se queda "mudo" y abandona un "mal concierto" en Madrid

Joaquín Sabina lo predecía: "No están viendo ustedes un buen concierto por mi parte hoy", decía a mitad de su espectáculo de este sábado por la noche en Madrid. Pocos minutos después, abandonaba el escenario del WiZink Center porque se quedaba "totalmente mudo", en esta gira "interminable" y repleta de problemas de salud.

"Joaquín se ha quedado totalmente mudo y no va a poder seguir el concierto. Lo sentimos de todo corazón", dijo Pancho Varona alrededor de las 23.20 horas, tras haber abandonado Sabina (Úbeda, Jaén, 1949) el escenario en torno a las 23.00 horas, una noticia noticia que se ha convertido en "trending topic"

El cantante había colgado el cartel de entradas agotadas para la cita en Madrid - la quinta en el WiZink Center de la gira 'Lo niego todo', y la quinta que saldaba con lleno en el estadio-, que comenzaba a las 21.40 horas recordando sus problemas de salud durante la gira.

El momento en q @joaquin_sabina deja el escenario del @WiZinkCenter en #Madrid

Desde la 1ra canción, se notó q no estaba bien, y al mirar su cara de emoción, tristeza y lágrimas internas, me hizo pensar lo peor, y eso sucedió. No pasa nada, siempre en nuestros corazones #Sabina