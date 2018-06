Metallica recibieron en la noche de este jueves de manos del Rey Gustavo de Suecia el prestigioso Polar Music Prize, considerado el Nobel de la Música, en una gala celebrada en el Grand Hotel de Estocolmo y en la que también fue reconocido el fundador del Instituto Nacional de Música de Afganistán, Ahmad Sarmast.



El Premio Polar empezó a entregarse por empeño del mánager de ABBA, Stig 'Stikkan' Anderson, quien a finales de los ochenta propuso a la Academia Sueca entregar un Nobel de la Música. Cuando esta petición fue rechazada, Anderson creó su propio galardón, entregado por primera vez en 1992.



Desde entonces, lo han recibido entre otros Paul McCartney, Bruce Springsteen, Emmylou Harris, B. B. King, Ennio Morricone, Sting, Renée Fleming, Elton John, Pink Floyd, Led Zeppelin, Peter Gabriel, Paul Simon, Joni Mitchell, Yo-Yo Ma, Max Martin, Bob Dylan, Chuck Berry, Stevie Wonder, Patti Smith, Wayne Shorter, Björk e Isaac Stern.



"No se supone que el tipo de música que hacemos sea comprendido o aceptado por el mainstream, los medios o grandes audiencias. Cuando nació la banda en 1981, sencillamente quería tocar en un colectivo sintiendo que pertenecía a algo más grande que yo mismo", dijo el batería de Metallica, Lars Ulrich, durante su discurso de aceptación.



Y aún añadió: "Desde el principio siempre nos sentimos como intrusos, que no éramos suficientemente buenos o guays para ser aceptados por una audiencia general. Así que encontramos fuerza y consuelo en la pequeña burbuja que ocupamos en el jardín izquierdo. Entonces sucedió algo inesperado. La audiencia principal comenzó a acercarse cada vez más al área donde los marginados como nosotros estábamos flotando".



Al rememorar esos primeros pasos de Metallica, pioneros del thrash metal cuando este género era prácticamente underground, encuentra Lars Ulrich el sentido de este galardón, que "solidifica la idea de que no importa cuanto de alienado te sientas, pues conectarte con otras personas a través de la música no solo es posible, sino que también puede ser una fuente de inspiración y cambio vital".



Ian Paice y Roger Glover de Deep Purple fueron los encargados de presentar a Metallica con un discurso en el que recalcaron que nadie desde Wagner o Tchaikovsky ha compuesto "música tan física y furiosa, a la par que accesible". "Metallica ha llevado al rock a lugares donde nunca había estado antes", remarcaron.

Selección DN+