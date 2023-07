Alrededor de 140.000 personas acudirán este fin de semana al Reggaeton Beach Festival en Madrid y Barcelona

Reggaeton Beach Festival, que se celebra este fin de semana en Madrid y Barcelona de forma simultánea, ha vendido más de 140.000 entradas para ver en directo a Ozuna, Eladio Carrión, Mora o Myke Towers. Elque se celebra este fin de semana ende forma simultánea, ha vendido más de 140.000 entradas para ver en directo a Ozuna, Eladio Carrión, Mora o Myke Towers.

El cartel lo completan artistas de la talla de Anuel AA, Arcángel, Jhayco, Lunay o Sech. Los artistas se irán cruzando entre las dos ciudades.

En el caso de Madrid, el Nuevo Recinto de Festivales en Madrid, situado en la Colonia Marconi (Villaverde), también conocido como Iberdrola Music, espera los días 22 y 23 de julio la visita de 40.000 personas cada día y "aún quedan algunas entradas".

Respecto al lugar escogido para el festival, la organización ha destacado que es un espacio bien comunicado, preparado para acoger grandes eventos y que está creciendo. Sin embargo, en el Nuevo Recinto de Festivales recientemente se ha celebrado el Madcool o el concierto de Harry Styles, y ha estado marcado por dificultades en la movilidad por la masiva afluencia de público.

En este sentido, la organización ha afirmado que tienen unos protocolos de acceso y de seguridad "totalmente" distintos y confían en su experiencia tras cinco años celebrando el festival. "Nosotros hemos invertido mucho en el crecimiento de la empresa para asegurar que estas cosas no ocurran. En las once ediciones que celebramos este verano no se ha producido ningún incidente", ha explicado.

En el caso de Barcelona, la ciudad condal espera un total de 60.000 personas entre los dos días y el festival se celebrará en Parc del Fòrum con los mismos artistas que se irán cruzando de ciudad.

Reggaeton Beach Festival contará con tres escenarios, el principal de más de 50 metros, una zona vip y la última tecnología en sonido e iluminación. Además, la organización ha implementado férreos protocolos de acceso, control de aforos en tiempo real y medidas para evitar las largas colas.

Para mejorar la seguridad se ha implementado el uso de las tecnologías más avanzadas de iluminación nocturna y reconocimiento facial, con el fin de garantizar el respeto a todos los asistentes. Los espectadores contarán con atracciones acuáticas, batucadas y pasacalles, clases de baile, de zumba o defensa personal.

En sus diversos espacios ofrecerá también zonas chill out, una enorme piscina, food trucks con todo tipo de propuestas gastro, talleres de belleza, maquillaje y peluquería, un mercadillo con stands de pequeños comercios locales.