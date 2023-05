Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

DÍA MUSEOS

Museo Universidad de Navarra-MUN. Entrada gratuita hasta el 21 de mayo. Visitas guiadas, el domingo a las 12 h. HOY SÁBADO: ‘Los colores de la biodiversidad’. Desde el Museo Universidad de Navarra-MUN y el Museo de Ciencias Universidad de Navarra proponen esta actividad conjunta familiar, con aforo para 33 personas (menores acompañados). Se desarrollará primero en el Museo de Ciencias y luego en el MUN. Horario: 10:30 a 13:30 h. Entrada libre previa retirada de invitación hasta completar aforo.

Museo de Navarra, Pamplona. Entrada gratuita hasta el 21 de mayo.

Fundación Museo Jorge Oteiza, Alzuza. Acceso gratuito hasta el 21 de mayo.

Visita a las colecciones del Museo Etnológico de Navarra ‘Julio Caro Baroja’, Estella-Lizarra. 17 h Visita castellano. Apuntarse. 948 553556 o en: museo.etnologico.navarra@navarra.es

Visitas Acompañadas a la Exposición Permanente del Museo del Carlismo de Estella-Lizarra. Horario: 16:30 h euskera y 17:30 h castellano.

Visita guiada a la exposición ‘Paisajes históricos de Navarra’. Museo Gustavo de Maeztu de Estella-Lizarra. 12 h. A cargo de José María Muruzábal, Doctor en Historia del Arte y propietario de la colección.

CHARLAS

‘Viaja con nosotros/as a los campamentos’. Sala Aurelio León, Aoiz.19 h. Agoizkos y agoizkas compartirán sus experiencias en los campamentos de refugiados/as saharauis. Mikel Sarries (padre de acogida). Marisa Itoiz (Sanitaria cooperante). Mrabih (refugiado saharaui).

‘Técnicas de manejo de dolor y estrés. Cambia tu mente, mejora tu vida’. Amoxtli libros con arte, Urroz Villa. 18 h. Impartido por Leticia Olleta. Precio: 12 €.

LITERATURA

VI Pamplona Poetry Slam. Librería Katakrak, Pamplona. 18:30 h Competición de poesía declamada cuya gran final será el 10 de junio. El grupo de música Canches pondrá el ritmo y los 10 poetas incritxs defenderán sus versos ante el público, encargado de decidir el ganador/a de la velada.

‘Introducción al mundo del libro antiguo’. Libros con Historia (Casa Melchor), Urroz Villa. 18 h. ‘Talleres en las Librerías (Feria de la Cultura y la Sostenibilidad en Urroz-Villa’. Impartido por Javier Garisoain. Entrada gratuita con la compra de al menos un libro.

MÚSICA

Jazzy Leap de la Coral de Cámara de Navarra: ‘Night & Day’. Capilla del Liceo Monjardín, Pamplona. 20 h. Director: Andoni Arcilla. Recorrido musical por las décadas de los años llamados “felices años 20” del siglo pasado y de 30, marcados por el inicio de la Gran Depresión. Entrada libre.

Fondo Flamenco. Baluarte. 21:30 h. Fondo Flamenco, el trío sevillano formado por Alejandro Astola Soto, Antonio Manuel Ríos Sánchez y Rafael Ruda Santiago, debutará en Baluarte en el marco de su Gira Flamenkito Puroh , con la que recorrerá todo el territorio español. Tras el éxito nacional de su gira anterior, con la que el grupo volvía a los escenarios tras 10 años de silencio, Fondo Flamenco presentará nuevo disco. A los componentes de Fondo Flamenco, les acompañarán sus músicos habituales: Diego Ratón (guitarra española), Sergio Gallardo (Guitarra clásica), Manolo Nieto (bajo), Teto (percusión), Aitor Moya (batería), Fernando Rodriguez (piano), Fael y Lolo (palmeros). Entre 2006 y 2014, cuando Fondo Flamenco estuvo en activo, el grupo editó cuatro discos: Contracorriente, Las Cartas Sobre la Mesa, Paren el Mundo que me bajo y Surología. Sus temas los llevaron a lo más alto del panorama musical y marcaron toda una generación. Algunos de los más populares son Q tal, Princesa, Ojalá o Escúchame mujer, con los que consiguieron toda una legión de seguidores que ahora los puede volver a escuchar y recordar sus canciones en directo. Entradas: 40 y 45 €.

Suakai: ‘Reflejos’. Teatro Gayarre, Pamplona. 19.30 h. Primera obra musical interactiva a nivel mundial, donde las decisiones del público marcan el transcurso de la composición. Mediante un sistema de votación, los espectadores tendrán todos los estilos musicales al alcance de sus manos… ¡y de sus móviles! La música evoluciona en tiempo real y son los músicos en directo los que deben adaptarse a las elecciones del público, teniendo que correr en ocasiones para cambiar de instrumento, de partitura o de posición en el escenario. En esta ocasión, el espectáculo cuenta con la participación de 10 asociaciones sociales navarras. Entradas: 12, 10 y 8 €.

Zugardi Rag Band: ‘Jazz, Soul & Swing’. Casa Cultura de Villava. 20 h. Dirección musical: Alejandro Arbea. Intérpretes: Ainara Roda (voz), Alejandro Arbea, Uxue Roncal, Helia Úriz, Iñaki Jiménez, Fefa González, Amaia Cortés, Carlos Beloki, Peio Sagaseta, Héctor Pérez, Natxo Otaola, Ignacio Galindo, Xabier Valencia, Daniel Marín Arbizu. Zugardi Rag Band es un conjunto de viento metal, viento madera, voz y percusión compuesto por catorce músicos procedentes de Zizur Mayor, Pamplona, Villava, Barañáin y Sarriguren. Su repertorio incluye clásicos del music hall de los años 20 y 30 del pasado siglo, de la época dorada de Broadway y temas de ragtime, jazz, blues, fox trot y latin jazz.Entradas: 5 € taquilla y 4 € internet.

‘Maitza Roc’23’. Peña Euskal Herria de Burlada. 22 h. The Icer Company, Minos, Lumak, Zinez y Hamlet.

Coral Erreniega de la Cendea de Cizur. Iglesia Parroquial de Bargota.12 h. Directora: Yaritza Farah. Ciclo ‘Coros en Navarra-Uniendo caminos’ de la Federación de Coros de Navarra/Nafarroako Abesbatzen Elkartea. Entrada libre.

Agrupación Coral Tafallesa. Parroquia de la Purísima Concepción de María, Tirapu. 19 h. Misa 19:30 h Concierto. Directora: Alicia Osés. Ciclo ‘Coros en Navarra-Uniendo caminos’ de la Federación de Coros de Navarra/Nafarroako Abesbatzen Elkartea. Entrada libre.

Elkarrekin Abesbatza de Berriozar. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Dorrao/Torrano. 19:30 h. Directora: Cristina Sevillano. Ciclo ‘Coros en Navarra-Uniendo caminos’ de la Federación de Coros de Navarra/Nafarroako Abesbatzen Elkartea. Entrada libre.

Coro de Cámara "Spem in alium...". Actuación en la ermita románica de Santa Catalina de Alejandría en la localidad de Azcona/Aizkoa (Valle de Yerri/Deierri). 12 h. Eucaristía cantada y posterior Concierto con motivo de la romería del pueblo de Azcona por la proximidad de la festividad de San Isidro Labrador. Polifonía sacra y profana de diversos autores, épocas y estilos para una jornada festiva campestre. Director: Jesús Arrastia Sáenz.

Leitzako Jeiki Abesbatza & Coral Aizaga de Iruña-Pamplona: ‘Requiem’. Iglesia de Otsagabia/Ochagavía. 19 h. Dirección/Zuzendariak: Nekane Piñuela (Leitzako Jeiki Abesbatza) Javier Echarri (Aizaga Ganbara Abesbatza). Solistas/Bakarlariak: Miren Zabaleta, soprano. Barítonos: Julian Irulegui, Joxe Mari Azpiroz. Organista: José Luis Echechipia. Obras de Gabriel Fauré, Pavane, Madrigal, Cantique de Jean Racine.

Charla musicalizada ‘La música en la Edad Media: Trovadores, los poetas del amor y de la guerra (s. XII-XIII)’ con Emilio Arias. Iglesia de San Martín de Artaiz. 18:30 h. Conciertos en Izagaondoa ‘En buena armonía’.

Tito Ramírez + Djs Sr. Lobo/Dj Budin. Sala Informal, Tafalla. 20.30 h. ‘gira #culturadesala’. Puesto a crear una fantasía, Tito Ramírez lo ha hecho a lo grande. Nada menos que seis músicos lo acompañan en la gira de presentación de 'El Prince', su segundo EP. Y no son unos cualquieras los músicos de marras. Ramírez los introduce a la manera de los viejos maestros de ceremonias: "Luis Soler, el jefe de la trompeta; Pablo García 'Flubber', con el rugido salvaje característico de su saxo barítono; Jesús Alonso 'Ogro', leyenda de los tambores, a la batería; Alejandro García, el hombre que domina el tiempo con los cueros, es decir, las congas; Manuel Espinosa 'el Guapo', mi 'hermano' y mi mano derecha, al bajo, y Enma Fernández, bajado del cielo para tocar con nosotros, al piano". Ramírez es el cantante y el guitarrista. Una superproducción para, de momento, escenarios modestos. No incomoda a Ramírez que se hable de lo suyo como de una fantasía. "Lo es -dice-. De eso va ser artista, de crear mundos paralelos. He creado el mundo que me gusta". Entradas: anticipada: 12 € + gastos (online), puerta 15 €.

Concierto de Ane Martija. Auditorio del Carmen, Sangüesa. 20 h. Canción de autor, folk, pop en euskera. Programa ‘Girando por Navarra/Bira Nafarroan barna’. Ane Martija es una joven cantautora de Etxeberri. Nació rodeada de una familia de músicos y desde pequeña mostraba gran interés por el mundo artístico. Comenzó con tan solo 6 años los estudios musicales y a los 12 decidió empezar a tocar la guitarra. Gracias a ello tuvo la oportunidad de subirse a diferentes escenarios donde actuaba tocando las seis cuerdas y cantando. En 2021 publicó su primera canción ‘Plaza zein taberna’, y desde entonces ha ofrecido conciertos en diferentes localidades presentando sus propias canciones junto con versiones. Entradas: 5 €.

Chuchín Ibañez y Jesús Tapiz (Dúo Mariachi). Olóriz. 16 h. Fiesta Mayorba (Asociación de gente mayor de la Valdorba).

Chuchín Ibañez & Garibaldi Band Taldea (Quinteto). Urdax-Urdazubi. Carpa. 20.30 h. Entrada libre.

TEATRO

‘GizON GizOFF’. Casa de Cultura de Burlada.19:30 h. Musical de creación colectiva de los alumnos de primer curso del Bachillerato de Música y Artes Escénicas del IES Alaitz BHI, dentro de un proyecto interdisciplinar desarrollado por los departamentos de música, plástica e historia y con colaboración de la APYMA Mugarri. La recaudación irá destinada a la ONG Solidarios con Arua, con proyectos en Uganda. El musical cuenta siete historias de ficción, con mujeres como protagonistas que, ante situaciones cotidianas de sometimiento machista, deciden llevar sus impulsos al límite. Se trata de una especie de terapia colectiva con el humor negro y el sarcasmo como herramientas de lucha. Entradas: 6 €.

‘La llamada’. Centro Cívico Los Jubis de Arre. 18 h. Con el Grupo de Teatro del Valle de Ezcabarte. La comedia musical que te llevará al cielo. De Javier Ambrossi y Javier Calvo. Director: Alberto López Escuer. Sinopsis: María y Susana son dos chicas de 17 años que se encuentran en el campamento de verano cristiano "La brújula", al que acuden desde pequeñas. Ambas sienten una gran admiración por el electro-latino y la fiesta en general, algo que no sigue la línea del campamento de verano. Sin embargo, un día Dios se le aparece a María, y esto cambiará la vida de las dos jóvenes. Entrada libre hasta completar aforo.

‘Come y calla’. Casa de Cultura de Noáin. 20 h. Grupo de Teatro de la UPNA.Un espectáculo con diversos lenguajes y códigos para desmembrar todo aquello que tenga que ver con la comida.Entradas 4 €.

Monólogo Daniel Fez: ‘La vida regulinchi’. Sala Totem, Villava. 20:30 h. Daniel Fez se considera un influencer regulinchi. En su espectáculo podréis escuchar de primera mano cómo es su vida de influencer. ¿Cómo le va en el amor a Daniel? ¿Le servirán los videotutoriales que se estudian? ¿Sacará la libreta azul? ¿Algunx de vosotrxs tiene algún consejo para él? En esta función podréis ver un monólogo fresco, con mucha interacción con el público y lleno de historias regulinchis. Entradas: anticipada 18 € + gastos, taquilla 21 €.

‘Sin Salida’. Casa de Cultura de Olazti/Olazagutía. 19 h..Un ascensor de un centro comercial se estropea y cuatro personas se quedan encerradas. ¿Qué puede ocurrir? El grupo Tarima Beltza Teatro nos dará la respuesta. Entradas: 5 €.

CON NIÑOS

Parque del Tren de Trinitarios. Avenida guipuzcoa s/n, Pamplona. Para montarse en familia en un tren de 5 pulgadas con un recorrido de 800 metros de vías, pasando por puentes, túneles, trincheras, etc. Abierto hasta el 31 de octubre. Horario: viernes de 18 a 20 h, sábados 11.30 a 13.30 h y 18 a 20 h y domingos, de 11.30 a 13.30 h. Entradas: adulto (mayor de 14 años) 2,50 €, niño (menor de 14 años) 1,50 € y especial (personas con discapacidad) 1 €. Más info: https://www.parquedeltren.com/

‘Cuentos con aires gitanos’. Civivox Condestable. 12 h. Cuentacuentos con Sergio de Andrés, para mayores de 4 años, en compañía de una persona adulta.‘Aires gitanos’ o, lo que es lo mismo, ‘Zigeunerweisen’ (¡vaya ‘palabro’!) fue una obra compuesta por Pablo Sarasate, y una de las preferidas de los virtuosos y virtuosas del violín…Entrada libre, previa inscripción en el 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘Magiklown’. Civivox Jus la Rocha. 12.30 h. Magia y payasos en euskera con Erre Produkzioak. Sebastian Dunkerke y Panaiotis Fassoulas tratarán de sacar adelante el show que han preparado para sorprender a niños y niñas. Pero el destino ha querido que nada salga como lo habían planteado. Con la ayuda de voluntarios irán realizando diferentes números de magia: con cartas, con cuerda, escapismo… Los niños y niñas no darán crédito a lo que estos simpáticos magos serán capaces de conseguir sin desearlo. Entradas: 1 €, previa inscripción tfno 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Laboratorio de pensamiento: ‘Buenos amigos’. Plaza Civican. 18 a 19:30 h. Impartido por Jakinmin práctica filosófica. Para niñas/os entre 8 y 10 años. En este laboratorio pensaremos juntos sobre la amistad y sus ingredientes: ¿Qué es un amigo/a? ¿Hay diferentes tipos de amistad? ¿Necesitamos tener amigos para ser felices? ¿Qué podemos hacer para ser buenos amigos? ¿Un perro puede ser nuestro amigo? ¿Un robot?

‘Dinosaurios’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 12 h. Entradas: 6 €

‘El cielo de Cloe’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 17 h. Entradas: 6 €.

‘Pirineos La Nuit’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 18.30 h. Entradas: 6 €

Taller infantil ‘Dancing shapes with color’. Museo Universidad de Navarra-MUN. 10:30 a 13 h. En este taller, inspirado en la exposición ‘Triple concierto’, de Fernando Pagola, los asistentes recorrerán la muestra y, a continuación, realizarán su propio proyecto creativo a partir de alguna de las claves de las piezas del artista. Precio: 6 € por persona.

EVENTOS

XVIII Fiesta del Agua en Pitillas. 18:30 h IX Cross Popular ‘Laguna de Pitillas’. Recorrido: 10 km. La carrera comenzará en la Plaza Juan Carlos I. Inscripciones: Hasta el 16 de mayo a las 14 h en www.rockthesport.com y el mismo día de 17.30 a 18 h en los bajos del Ayuntamiento de Pitillas. Precio: 2 kg de comida no perecedera. Recogida de dorsales: el mismo día del cross en los bajos del Ayuntamiento de 17.30 a 18 h. 20 h Chistorrada popular. 21:30 h Torico de fuego infantil.

II Día del Vino de Ledea (Liédena). Plaza Padre Mendive. 8 h Dianas. 11-18 h Mercadillo de artesanía y de productos locales. 11-14 h Animación para niños. 12 h Acto de apertura de la jornada. 12:15-13:15 h Cata-degustación magistral de vinos de Garnacha de la Denominación de Origen "Terra Alta" y de vinos de Garnacha de Liédena. Los vinos degustados serán maridados con pintxos servidos por el Bar Ulzama de Pamplona. Precio: 10 euros. 14:30 h Comida popular. Degustaremos la ternera de Finca Sarbil que comenzó a asarse la noche anterior, acompañada de pochas servidas por el Hostal Latorre y de queso de Roncal, todo ello regado por vinos blancos, rosados y tintos de Liédena. Precio: 20 euros. 18-22 h Verbena popular a cargo de Master. Durante toda la jornada disfrutaremos de la música de la Txaranga Aires de Liédena y de la Fanfarre Arroitu Indarra.

31330 Art Festival-Festival de Arte Urbano de Villafranca. Pista de futbito, C/Camino Palomar. Sábado, 11 a 21:30 h. Domingo, 11 a 13:30 h. Artistas invitados: Isabel Flores (Extremadura), AL (Bilbao), Sojo (Cáceres), Jabi Corte (Huarte), Mikel Calvo (Pamplona) y Pablo Astráin (Donostia-Algorta). Programa hoy: 11 h Pregón bienvenida. 11.15-12.30 h Taller grafitis y crochet (todas las edades). 11.40 a 14 h Personalización ropa y complementos. 11.30 a 12.45 h Exposición de pequeñas obras, charla y mini concierto del artista Jesús Sánchez. 13 h Visita guiada a los murales de esta tercera edición y presentación del proyecto mural más grande de Navarra, 1.200 m² de pintura. 17-18 h Taller pintura para niños para promover la diversidad y el arte, con Jesús Sánchez. 18 h Visita guiada murales. 18 h Concierto grupo Isabel Floristan Duet. 19.30 h Dj Julen Esparza, junto a Mario Oroz al saxo y el grupo de breakers Team Rockers. 21.30 h Sorteo de lotes.

‘De Románico, Danza, Música y Vino’. 10:30 h. Muzqui. Visita guiada al románico de la iglesia de Santa María Magdalena y patrimonio romano civil, lavadero. Ana Ulargui Palacios. 11:30 h Estenoz. Visita guiada a la iglesia de San Martín y a su patrimonio civil. 12:30 h Plaza de Estenoz. Actuación del grupo Korrontzi. Música y danzas. 13:30 h Plaza de Estenoz. Cata de vinos. Bodega Tandem y Productos Artesanos de Tierras de Iranzu. Reservas: 646185264, info@tierrasdeiranzu.com o www.tierrasdeiranzu.com

XXIV Día del Rosado 2023 en San Martín de Unx. 21 h. Visita guiada teatralizada por la villa medieval de San Martín de Unx (2 horas aprox.). Precio: 1 € (incluye 3 vinos + 2 pinchos). *Obligatorio compra online anticipada en https://viajesdivertis.com/. Teléfono 848 980 680.

VARIOS

‘Tarde de retos’. Casa de la Juventud, Pamplona. 17 a 20.30 h. A cargo de la Asociación L&T. Para jóvenes de 12 a 30 años. Juegos de mesa temáticos, karaoke, pruebas de habilidades y el escape room ‘García y Llanos asociados’. Entrada libre salvo el escape (5 pases) que, hasta el 19 de mayo o hasta que se completen plazas, tiene inscripción previa en la Casa o 948 233 512.

Experiencia: ‘Ada Kahoot’. Atrio Civican. 17:30 a 19:30 h. Coordinado por Guillermo Arana, Ruddy Guerrero y Eduardo Moreno, desarrolladores de software. En este encuentro se podrán testear los juegos creados por los programadores del club de Ada durante este año. Posteriormente se celebrará un concurso en forma de Kahoot.

III Biomaratón de Flora Española en Navarra. Organiza la Sociedad Española de Botánica. Actividades hoy: Paseo de observación floral por el Valle de Ollo (9 a 20 h aprox, en el monte Txargain). Grupo estudiantes universitarios (luisgorrizhuarte@gmail.com y anaferles@gmail.com)

Berrioplano-Día del Deporte. 17:30-20 h Exhibición de las Escuelas Deportivas Municipales de Artica y Berrioplano: escuelas de Pelota, Danzas urbanas, Gimnasia rítmica, Judo, Txiki Zumba, Takwondo y Kick Boxing. 20 h Entrega de los Premios al Deporte 2023.

FIESTAS

Semana del emigrante extremeño. Hogar Extremeño de Navarra (C/Monasterio Viejo de San Pedro 11). 12 h. Actividad infantil. Taller de manualidades. 18.30 h. Festival folclórico con grupo Añoranzas, rondalla aragonesa y grupo Raíces y Brotes.

Cascante-Fiestas de Primavera. 9 h Dianas con los Gaiteros de Cascante. 9:30 h Desayuno popular en los aparcamientos del Campo de Fútbol. 10 h Salida al Cabezo de la Cruceta desde el Parking del Termolúdico. 14 h Reparto de premios de las carrozas en el cabezo de la Cruceta. 20:15 h Concierto en la Plaza de los Fueros con la Orquesta Nueva Era. 00:00 h Verbena en la Plaza de los Fueros con la Orquesta Nueva Era.

Estella-Lizarra-Fiestas del Puy-Fiestas de la Juventud. 12 h Cohete (plaza de la Coronación) 12:05 h Txaranga Turritxiki. 13 h Melocotón gigante (Lizarrako Txoznak). 14:30 h Comida juventud (plaza de los Fueros). 14.30 h Comida Txoznak. 17 h Hinchables (plaza de la Coronación). 17:30 Elektro-txaranga. 18 h. Diskonnekt (trasera Frontón Lizarra). 18.30 h Encierro. 19.30 h Encierro. 19.45 h Suelta de vaquillas (plaza de Toros). 20 h Marabiyak Sound. 20 h DJ Adrian Busto (Lizarrako Txoznak). 20:30 h Baile de la Era (plaza de los Fueros). 21 h Elkombo (plaza san Martín). 23 h Concierto Lerica (plaza de los Fueros). 23 h Kristonak, Anita Parker, DJ Alzer