Qué hacer y qué ver hoy en Pamplona y Navarra

LITERATURA

Encuentro con la escritora Lara Moreno. Centro de Documentación-Biblioteca de Mujeres Silvia Fernández Viguera de Fundación IPES, Pamplona. 18 horas.. Ciclo ‘Encuentros con autoras en la biblioteca’. Lara Moreno estará charlando con Nerea Madariada, de IPES, sobre su extraordinaria última novela ‘La Ciudad’ publicada por editorial Lumen, un prodigio narrativo de disección de las violencias que sufren tres mujeres, tres historias que tienen un eco colectivo, político y, como no puede ser menos en una autora como ella, también poético… Habrá una posterior firma de libros con la autora. Para asistir es necesario reservar plaza: tfno IPES 948 22 59 91.

CHARLAS

‘Hablemos de juegos de azar y las apuestas deportivas’. Palacio Vallesantoro-Casa de Cultura de Sangüesa. 19 horas. Ponente: . Saioa Yeregui. Psicóloga sanitaria especializada en adicciones y discapacidad. Ha trabajado en estos dos ámbitos durante su vida profesional en diferentes recursos como Proyecto Hombre, Ibarre Multzoa, ANFAS, Cáritas-Chavicar, Xilema y Navarra Sin Fronteras. En Aralar imparte las formaciones y realiza las terapias grupales e individuales. Ciclo ‘Hablemos de... adicciones’. Entrada gratuita hasta completar el aforo.

‘Ucrania y Rusia. Apuntes históricos para entender el conflicto’. Civivox Condestable. 19 horas. Ponentes: Javier Iborra y Patxi Rodríguez. Organiza: Asociación Cultural Experiencias. Durante la conferencia se abordarán, de manera resumida, las historias de ambos países y sus interacciones dando a conocer sus puntos en común y sus diferencias. El objetivo es aportar las claves que ayuden a entender las motivaciones de unos y otros en el actual conflicto desde un punto de vista histórico. Entrada libre hasta completar el aforo.

MÚSICA

‘Bach & Forward’. Baluarte. 19.30 horas. Concierto a cargo del dúo formado por el pianista Marco Mezquida y el organista Juan de la Rubia. En ella, como sugiere el juego de palabras de su título, los teclistas catalanes jugarán con las posibilidades expresivas y estéticas de la obra de Bach a través de la improvisación y el diálogo para llevarlas a territorios musicales insólitos y refrescantes. Ciclo ‘Baluarte Cámara’. Entradas 20 € y 6 € carné joven.

CINE

‘Soinujolearen semea/El hijo del acordeonista’. Filmoteca de Navarra. 19:30 horas. Ciclo ‘Escrito y Filmado’. Película de Fernando Bernués, 2018. Proyección de la película en V.O. en euskera. David Imaz tuvo que huir del País Vasco a mediados de los setenta, repudiado por los suyos, acusado de traición. A pesar de encontrar la felicidad en California, su pasado le sigue pesando y el sentimiento de culpa no le permite afrontar con serenidad sus últimos días de vida. Joseba Altuna, su amigo de la infancia, acude a despedirse de él y de paso, a ajustar cuentas pendientes. Han pasado mucho tiempo sin verse, pero llegó la hora de enfrentarse a la verdad. Presentación a cargo de Santi Leoné (EOIP). Tras la proyección se celebrará un coloquio. Organizan: Biblioteca de Navarra, EOIP y Filmoteca de Navarra. Entradas: 3 €.

‘Claret’. Cine Moncayo de Tudela. 20 h. Proyección de la película (2021), del director Pablo Moreno. ‘Semana Santa Tudela 2023’. Retrata la vida de Antonio María Claret, conocido como Padre Claret, y fundador de la orden religiosa de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María y de la Congregación de las Religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas. Entrada gratuita hasta completar aforo. Patrocina Ayuntamiento de Tudela-Turismo, en colaboración con la Asociación de Amigos del Corazón de Jesús de Tudela.

TEATRO

‘Vientos de Levante’. Sala de Cultura de Cabanillas. 20.30 horas. ‘Semana Cultural’.

CON NIÑOS

Taller infantil creativo: Romance en pliego de cordel. Sala Infantil de la Biblioteca de Navarra. 11 a 13 h. Impartido por: Concha Pasamar. A partir de 6 años. En Castellano. Taller gratuito. Plazas limitadas Inscripciones en la Biblioteca (848428980 - 848427797) o bninfantil@navarra.es

‘Africa’s stories’. Biblioteca Infantil Civican. 18 horas. ‘La hora del cuento’, con Virginia Moriones. A partir de 4 años. Acceso libre, hasta completar aforo.

‘Got Rhythm’. Casa de Cultura del Valle de Aranguren (en Mutilva). 12 h. Con Txus Eguilaz. Espectáculo musical de percusión, claqué, beatbox… donde el público es el principal protagonista. El famoso programa Got Rhythm busca nuevos artistas con diferentes habilidades rítmicas. En el casting se verá como los variopintos candidatos con sus variopintas habilidades se quedan pequeños frente al público, que será el máximo aspirante a ganar la competición… Entradas:3 €.

‘La Granja’. Casa de Cultura de Viana. 18 horas. A cargo de Teloncillo. Festival de Teatro infantil ‘Titirired 2023’. Premio Fetén 2018 al mejor espectáculo de primera infancia. La poesía y la música en directo son el eje central de los espectáculos para estas edades. La granja es un escenario muy adecuado y atractivo para los niños y niñas, porque se acerca de una manera muy directa y lúdica a sus primeros aprendizajes, sus primeros descubrimientos… La granja como espacio de semillas, nacimientos, crecimientos. Un espacio cotidiano, artesanal y familiar, lleno de afectos, de trabajo y de disfrute, muy adecuado para el público al que se dirige… Entradas: 4 euros.

‘La Lámpara Maravillosa’. Casa de Cultura de Ribaforada.18 horas. Con Festuc Teatro. Ciclo ‘Titirired 2023’. ¿Alguna vez habéis soñado en encontrar una lámpara maravillosa con un genio dentro capaz de conceder tres deseos? ¿Habéis pensado qué deseos pediríais? La siguiente historia trata de una niña y la voluntad de cumplir su único deseo: que su madre se cure de la enfermedad que sufre. Un deseo que no se puede cumplir, ya que el genio solo puede conceder deseos a la persona que ha encontrado la lámpara. El genio maravilloso es capaz de conceder riqueza, belleza, poder o fama. No obstante, se encuentra con una niña que no anhela ninguna de estas cosas y es así como su historia nos hará cuestionar si realmente la lámpara sirve para algo. Un espectáculo de títeres y actores, que nos habla de los deseos, de la aceptación y del amor, capaz de sobrepasar las dificultades que nos presenta la vida. Entradas: 4 €.

Xirriquituela Teatre

‘Laika’. Salón de Actos del CP Francisco Arbeloa e IESO Reyno en Azagra. 18 horas. Títeres con Obsidiana XXI. Ciclo ‘Titirired 2023’. 1957. Estamos en Moscú. Durante la Guerra Fría y en plena carrera espacial. La perrita Laika sobrevive por las calles de la helada ciudad. Nada le hace sospechar que su destino la llevará al espacio dentro del Sputnik ll y pasará a la historia de la humanidad. Será el primer ser vivo en orbitar alrededor de la Tierra pero también una víctima más de las luchas de poder de otros. La compañía utiliza en este espectáculo técnicas tan diversas como las retroproyecciones animadas, títeres, autómatas, sombras y el trabajo de actor para unos personajes que hablan en un ruso muy singular. Todo ello aderezado por una banda sonora creada a medida para arropar cada escena. Un espectáculo para todos los públicos, recomendado a partir de 4 años, que nos habla de las maravillas del cielo pero también de las injusticias de la Tierra. Entradas: 3,50 €.

VARIOS

‘CIVICAN 360 VR’. Atrio Civican. Del 12 al 14 de abril. 17 a 19 horas. Imparte Nuria Iso, creadora de contenidos digitales y audiovisuales. Para jóvenes a partir de 13 años. La realidad virtual es una inmersión real a un nuevo mundo basado en entornos reales o imaginados. El objetivo es ofrecer un primer acercamiento al mundo de la realidad virtual y crear nuestro primer contenido inmersivo con cámara 360º. El taller se dividirá en tres sesiones en las que se trabajará la introducción a la realidad virtual, grabación en 360º y edición de contenidos. Inscripciones: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.