Morgan, este jueves en Zentral: "Lo realmente importante es ser tú como artista"

La banda madrileña Morgan se ha embarcado en una gira de invierno para continuar presentando su último álbum ‘The River & The Stone’. Fue en 2012 cuando comenzaron y durante siete años prepararon su primer lanzamiento discográfico publicando en 2017 su álbum ‘North’. La banda estaba formada por Carolina de Juan, Paco López, David Schulthess, Ekain Elorza y Alejandro Ovejero. Este último tuvo que dejar la formación el pasado 2021 por motivos laborales. A ‘North’ le siguió ‘Air’ en 2018 y gracias al nuevo álbum lograron el apoyo de crítica y público, por su personalísimo estilo que se nutre de un amplio espectro de música del otro lado del atlántico. En plena pandemia publicaron ‘Home, live at Circo Price’, grabado en directo. Y después su nuevo trabajo de estudio ‘The River & The Stone’, un disco que ha contado con la ingeniería de sonido de Stuart White (Beyoncé, Autolux) en Los Ángeles y que ha sido masterizado por Colin Leonard (Sing mastering) en Atlanta. ‘The River &The Stone’ ha sido fruto de muchas conversaciones y horas de creación conjunta y, sobretodo, de disfrutar, de hacer música con amigos en ese camino en el que se manejan con maestría en el blues, el neo soul, el rock sureño… el sonido Morgan. Ahora acaban de componer y grabar 2 temas inéditos y una versión justo un mes antes de su esperado concierto de ayer miércoles 21 en el Wizink Center de Madrid. Los temas están grabados junto a The Golden family —unas vocalistas de raza entre las que está la propia madre de Nina y una sección de viento— en los Cool Mood Studios de Madrid. Y la versión a piano y voz es una recreación muy made in Morgan de la conocida ‘Up to the mountain’, de Patty Griffin, que es un tema en el que pensaron hace años pero es ahora cuando lo presentan en público... Paco López, guitarrista de Morgan, habla en nombre del grupo.

Gira de Morgan por salas, ¿el mejor escenario para poder expresarse el grupo?

Las salas siempre nos aportan ese punto extra de calor humano. Sientes a la gente mucho más cercana. Es maravillosa poder verles a pie de escenario y sentir su contacto tan cercano.

Sigue siendo la gira de las canciones del álbum ‘The River & The Stone’ ¿Están pensando ya en otras metas?

Lo tenemos en mente y está hablado. Pero así como el proyecto anterior lo tuvimos muy en mente durante bastante tiempo ahora realmente hemos comenzado a plantearlo. Pero sí que nos apetece hacer cosas nuevas y ampliar el repertorio. Y también pensar en cómo enriquecer los conciertos con nuevos arreglos para los conciertos. Será en breve cuando nos pongamos a ensayar y a intercambiar ideas.

Morgan siempre nos ha sorprendido por los arreglos y los cambios de sus canciones para el directo…

El directo siempre tiene que transmitir mucha energía desde el escenario. Cada banda puede funcionar de una manera y todas pueden ser válidas. A nosotros nos ha pasado ponernos nuestro disco a los meses de salir y estando ya de gira y pensar ¡Vaya, no me acordaba de que el tema era así! Durante el avance de la gira van sucediendo cosas en el escenario y hay que estar atento a esos cambios que a veces surgen de manera espontánea y ya se quedan. Lo bonito es que si se abre una puerta musical lo mejor es entrar sin miedo. Nunca hay que perder la actitud de seguir explorando en las canciones.

¿Y si el público reaccionara mal a esos cambios?

La mayoría del público se da cuenta de que las canciones en los del disco ya no se parecen a las del disco. Para nosotros es muy divertido porque es como un reto. Y también en ese sentido salimos al escenario al cien por cien, a darlo todo.

¿Y las nuevas canciones ‘Nowhere else to go’ y ‘Heimdall’ que acaban de grabar junto a The Golden Familly?

‘Nowhere else to go’ referencia al rock de los años 70 de la costa oeste americana. Nos gusta su cadencia, a ritmo de tren, como que no pasa nada, sin ningún aspaviento dentro de la canción… que suena casi como un mantra. Ese tipo de canciones nos gustan. Queríamos generar, con una canción de nuestra autoría, esas sensaciones en los conciertos. De vez en cuando queremos que alguna de nuestras canciones esté muy definida estilísticamente, como también a veces nos gusta lo contrario, que no se las pueda definir y que la que manda el estilo final sea la propia canción.

Acaban de grabar también una versión nueva, ‘Up to the mountain’, ¿Por qué esa versión de la original de Patty Griffin?

En nuestros primeros tiempos Nina y yo hacíamos muchos acústicos, al margen de la banda anterior en la que estábamos. Y teníamos preparada la versión de ‘Up to the mountain’, una barbaridad de canción, pero muy difícil de interpretar porque hay que llevarla a ese sitio emocional tan complicado. Ahora que nos hemos animado Nina ha dado en el clavo, lo ha hecho perfecto haciendo justicia a la canción. Insistí en grabarla porque no había intención de hacerlo en la sesión en la que grabamos las otras dos. Estábamos recogiendo y les dije, “Vamos a hacerla que son solo cinco minutos. Podéis hacerla solos David Schulthess “Chuches” en el piano y Nina”. Me hicieron caso y ha quedado tal y como yo quería. Eso no pasa siempre, que al final tenga un acabado así, con el sonido muy nuestro.

¿Así que hay un “sonido Morgan”?

Tanto Nina como “Chuches” tienen una manera de tocar y de cantar que es totalmente personal. Son muy ellos y se les reconoce a la legua. Creo que eso es lo más bonito que puedes tener como banda… y no solo como músico sino como artista –pintor, escritor…-. El ser “tú” como artista es lo realmente importante. Y en su caso hay química en lo artístico y en lo personal y esa es una gran experiencia sobre el escenario.

¿Y la aportación de The Golden Famiy?

Empezamos con los Golden Girls, que es la madre de Nina que ha cantado toda la vida, la madrina de Nina y otra amiga, y son buenísimas. Y la sección de metales son amigos de “Chuches” y ya nos los presentó en su momento. Queríamos trabajar con ellos en estudio (y en el concierto del Wizink de Madrid) para poder entrar en “calor” de nuevas grabaciones… Acostumbrados a estar solos, gracias a ellos las canciones toman una nueva identidad.

¿Y el concierto de Zentral?

Las canciones tendrán algunas sorpresas. Estamos bastante contentos con el resultado. Y pensamos que las nuevas canciones van a encajar muy bien. Intentamos que el público pase por diferentes estados anímicos y que les resulte el concierto como un viaje emocional para que cuando termine salgan con la idea de que realmente ha merecido la pena.