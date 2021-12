Embajadora literaria de ida y vuelta con Honduras y Kuwait

La maleta de cabina con la que viajó para cuatro días de octubre a Honduras, a un festival basado en la literatura, no le permitió meter muchos libros, apenas cinco de dos de sus títulos, y regresó sin esos y con menos ropa de la que llevó, por tener que hacer hueco a la quincena de obras de autoras y autores del país centroamericano que le regalaron. “Algunos viajes son sin retorno, y Honduras desde luego lo fue”, se expresa la escritora pamplonesa Margarita Leoz Munilla, autora del libro de poesía 'El telar de Penélope' y de los de relatos 'Segunda residencia' y 'Flores fuera de estación'. Lo dice porque se cumplió la aventura que pensó sería el viaje, por poder hablar de sus libros y de su literatura, por los intercambios culturales y por lo que intuía iba a suponerle como persona. Y se ha repetido la semana pasada en Kuwait. Unas experiencias posibles por su inclusión este año en la tercera y última edición del proyecto '10 de 30' de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para promocionar la literatura española en el exterior con autores de entre 30 y 40 años al ser elegidos.

La invitación para viajar a Honduras llegó del Centro Cultura de España en Tegucigalpa, para el V Festival de Los Confines. La de Kuwait, de la Embajada de España, por los 60 años de relaciones diplomáticas entre España y Kuwait. Y en medio de ambos viajes, una charla virtual en el festival literario Centroamérica cuenta, de Nicaragua, que promueve el pensamiento crítico desde la literatura y las artes y que congrega autores de Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá.

CEDIDA

“Me habéis invitado para que os cuente cosas”, dijo a modo de despedida a los organizadores del festival de Honduras, “y me vuelvo con muchísimas más de las que os he podido ofrecer”. De 41 años recién cumplidos, tiene muy fresco en su memoria cómo se articula en torno a la voluntariedad de muchos y al compromiso de escritores, editores, profesores universitarios... “con el desarrollo de su país y la cultura”. Que con muy poco presupuesto “los organizadores sustentan el festival y logran sacarlo adelante”. Impera la creencia de que “la cultura es herramienta de desarrollo, y de hecho una parte del festival se dedica al incentivo de la lectura entre los más jóvenes”, rememora de una charla con un grupo “a quien interesaba leer como camino para el desarrollo personal y salir de la situación de empobrecimiento, violencia, narcotráfico...”.

Y en Kuwait, la situación contraria. “No hay dificultades económicas que impidan el acceso a la cultura, pero no existe una base cultural tan sólida o de siglos como en Honduras”, añade, y lo ejemplifica: recibió “de manera muy fácil” dos ofertas para traducir al árabe alguna de sus obras cuando “es algo muy complicado porque nadie traduce sin una seguridad de que va a tener repercusión en ventas”.

No le habían leído en Honduras pero le resultó “muy fácil” conectar con los participantes, tal vez porque su literatura es clásica, “en el sentido de que toca temas muy propios de la condición humana y comunes a todos los países: la muerte, el amor, la felicidad, el desamor... temas de base de todas las culturas y en toda las literaturas”. “En ese sentido”, prosigue la coordinadora del club de lectura de la Biblioteca de Navarra El primero de la nueva desde 2015, “la mía no es una literatura que vehicule ideas o que esté muy cercana a lo político o la denuncia social”. Sí habían leído en Kuwait alguno de sus cuentos, traducido al inglés.

CONEXIONES A MILES DE KILÓMETROS

¿Y qué cuenta a un auditorio hondureño y a uno kuwaití una escritora española? “Cuando no se comparte la lengua, como en Kuwait, es mucho más complicado”, señala. No obstante, notó “gran interés” por la lengua y la cultura españolas, y, “aunque no llegan muchas obras, ni siquiera de los grandes autores”, regresó con la sensación de que “la literatura, con su esencia fundamentalmente humana, trasciende fronteras y barreras lingüísticas” y que “hay una base común que se comparte cuando se habla de literatura”. Y reflexiona: “A pesar de tantos kilómetros, las conexiones son muy fáciles de establecer: es muy fácil hablar de literatura, sentirte entendida y entender a los demás”. De hecho, le sorprendió, en Honduras y en Kuwait, cómo la poesía “une todas las culturas, tal vez porque es el primer género, el más cercano a la tradición oral”. Y en Honduras, con un proyecto de creación de bibliotecas “en lugares en medio de la nada”, quisieron hablar con ella sobre lectura, cómo había empezado a leer, qué había supuesto para ella la lectura de niña, cómo dio el paso a escribir...

Leoz viajó a Kuwait imaginando que encontraría un escenario más conservador del que conoció en su breve estancia. Así, el último día participó en una mesa redonda en la asociación cultural y social de mujeres de Kuwait. Llena de fotos de mujeres, “se contaba la historia del movimiento feminista en el país desde 1963”. Percibió mucha diferencia en cómo viven las kuwaitíes la literatura escrita por mujeres y cómo pueden vivirlo las mujeres en España, en el sentido de que “allí tienen cuestiones como cubrirse con el velo o no; el acceso a la universidad; los derechos de las mujeres, una lucha muy incipiente...”. De hecho, Cultura no es ni un ministerio: forma parte del de Información y Educación, “y hay revisión de libros, de películas... de todo lo que se produce, revisión que implica censura”.

La escritora pamplonesa regresó de Honduras con obras de autores como Rebeca Becerra, Salvador Madrid o José Antonio Funes. “Volver con literatura hondureña era también el objetivo, ya que en España se conoce muy poco, como ocurre en general con Centroamérica”. Y ha vuelto conociéndola “mucho más, como una ‘embajadora’ de la literatura de allí”.