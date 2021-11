Selena Gómez lanza una plataforma de salud mental

Adicción a las redes, depresión y ansiedad. Selena Gómez ha confesado que ha vivido en primera persona estos trastornos y, aunque no fuera una tarea sencilla, decidió que su salud mental era tan importante como su salud física. Así, igual que tuvo que tomarse un tiempo para someterse a un trasplante de riñón por el lupus que padece, hizo un parón en su gira mundial de 'Revival' para cuidar de su salud mental. Ahora, ha decidido dar un paso más y va a lanzar Wondermind, una nueva plataforma destinada a ayudar a las personas con este tipo de problemas. Se trata de un proyecto empresarial que está preparando junto a su madre, Mandy Teefey, y que saldrá a la luz a partir del año que viene. La iniciativa consiste en una plataforma divulgativa centrada en la salud mental. Los usuarios podrán encontrar de forma sencilla artículos, entrevistas, consejos y podcast de diferente temática. El objetivo es conseguir que las personas interesadas creen una rutina diaria que les facilite la comprensión de su mente. También funcionará a modo de canal de comunicación entre Selena Gómez y sus seguidores para hablar de manera sincera de todos esos temas que les preocupan sobre la salud mental. La comunidad tendrá un importante valor en este proyecto ya que en la plataforma se podrán poner en contacto personas que estén pasando por procesos similares, de modo que compartan sus emociones y vivencias. Una iniciativa centrada en el bienestar psicológico que, como no podría ser de otro modo, combina el trabajo con el cuerpo y con la mente, con meditaciones guiadas a la par que ejercicios físicos, siguiendo la máxima clásica de 'mens sana in corpore sano'.

Esta no es la primera empresa que la artista pone en marcha en torno al cuidado emocional. El año pasado comenzó la andadura de Rare Impact Fund, un fondo para recaudar 100 millones de dólares en diez años con el objetivo de crear servicios de salud mental para comunidades desatendidas en esta materia. Poco después, lanzaba Mental Health 101 que establece que el 1% de las ventas anuales de los productos de su línea de maquillaje, Rare Beauty, van para ese fondo de salud mental.

El hecho de haber vivido diferentes trastornos ha llevado a Selena a convertirse en una activista de la salud mental para acercar los recursos a todas las personas y especialmente a los jóvenes. "Sé de primera mano lo aterrador y solitario que uno se puede sentir al enfrentarse a la ansiedad y a la depresión a una edad tan joven. Si hubiera aprendido sobre mi salud mental antes, mi viaje podría haber sido muy diferente", ha llegado a confesar en sus redes sociales. De ahí que en sus últimos negocios tenga tan presente la posibilidad de acercar las herramientas necesarias para mejorar esta situación. La gerente de Wondermind, Daniela Pierson, espera poder crear un "negocio lucrativo porque la mejor forma de concienciar a la sociedad para que preste atención a algo es haciendo que genere beneficios".