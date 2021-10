Las 4 canciones más famosas de Adele previas al lanzamiento de 'Easy on me'

'Easy on me', que se estrenará el 15 de octubre en su álbum llamado '30', tuvo un pequeño adelanto en La vuelta de Adele a la primera línea de la música se ha hecho esperar, más de seis años, pero parece que va a superar todas las expectativas. Su nueva canción, tuvo un pequeño adelanto en Instagram , de unos segundos, que arrasó en redes sociales. Registró más de seis millones de reproducciones, lo cual indica las ganas del público por volver a disfrutar de la cautivadora voz de la cantante londinense. No hay que olvidar que es una de las artistas de mayor éxito comercial . En el videoclip se le ve al volante de un automóvil, rodeada de partituras. Es su cuarto trabajo de estudio.

murió su padre, Mark Evans, a los 57 años de edad tras una larga enfermedad. Como confiesa la propia Adele, el deporte ha sido un aliado para combatir la ansiedad que sufría, y así ahora luce un figura más estilizada. La superestrella pop parece haber cerrado las heridas de su divorcio con Simon Konecki en 2019 , y este nuevo sencillo es una muestra de ello. Tampoco está siendo un año fácil para ella, ya que en el pasado mes de mayo, Mark Evans, a los 57 años de edad tras una larga enfermedad. Como confiesa la propia Adele, el deporte ha sido un aliado para combatir la ansiedad que sufría, y así ahora luce un figura más estilizada.

A la espera de su último sencillo, estos son las trabajos más populares de Adele.

ROLLING IN THE DEEP

Fue la canción que lanzó a Adele a la fama mundial, en 2011, con un registro de voz que levantó pasiones. Se vendieron millones de copias y forma parte de su segundo álbum.

ADELE

SET FIRE TO THE RAIN

También de su segundo álbum, que ha cumplido más de 10 años , es este sencillo que pone de manifiesto su potente chorro de voz y dinamismo musical.

ADELE

SOMEONE LIKE YOU

En esta canción Adele derrocha magia junto al sonido de un piano. A través de su voz canta el fin de la relación con su exnovio. Fue el primer sencillo que alcanzó el liderato en las listas musicales.

ADELE

HELLO

ADELE

Premiada en los Grammy Awards y con un éxito inmediato en Estados Unidos, Hello es la seña de identidad de Adele. Forma parte de su tercer álbum, y en este videoclip muestra su lado más refinado y tranquilo. La luz otoñal del vídeo así lo refleja.