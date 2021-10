Qué hacer este fin de semana en Navarra

Viernes 1

JORNADAS PATRIMONIO

Entre hoy y el domingo, Jornadas de Patrimonio Europeo-Patrimonio ¡Todo incluido!, con actividades gratuitas en diversas localidades navarras: visitas guiadas, jornadas de puertas abiertas, talleres familiares, charlas, etc. Más info: www.jepnavarra.com, www.culturanavarra.es y www.kulturanafarroa.eus.

MÚSICA

Orquesta Sinfónica de Navarra-Concierto presentación Temporada 2021/22. Baluarte. 19.30 horas. Dirigido por el maestro malagueño Salvador Vázquez y con la navarra Marta Juániz como narradora. Acceso libre, tendrán prioridad los abonados. Retirar invitaciones en taquilla.

Concierto ‘Cuatro Manos por Uganda’. Casa de Cultura de Villava. 20 horas. Recital de piano a cuatro manos con Maite León (Pamplona) y Antón Dolgov (St.Petersburgo). Entradas: 10 € taquilla e internet. La taquilla será íntegramente destinada a la ONG Solidarios con Arua.

Ana Mínguez (órgano) e Inma Calahorra (clarinete). Iglesia de El Carmen, Villafranca.19 horas. Concierto. Ciclo ‘Música para Órgano en Navarra’. Previamente, conferencia: ‘El órgano del Carmen de Villafranca: una joya extraordinaria e inesperada’. Con José Luis Echechipía y Yolanda Arrondo. Entrada libre hasta completar aforo. Acceso desde 1 hora antes.

Rat-Zinger + The Guilty Brigade. Sala Totem, Villava. 20.30 horas. Rat-Zinger: rock macarra y contundente, mezcla del punk-rock clásico típico del norte y el sonido metalero de algunas de las bandas en las que participaron sus músicos antes de formar esta nueva propuesta. The Guilty Brigade: grupo de hardcore punk con melodías atrevidas y rápidas. Se estrenó con el álbum ‘Desbideratuen deskontrola’ y ahora presenta ‘Dinamita V’. Entradas: anticipada 15 € + gastos, taquilla 18 €.

I Festival Dorrealdia 2021-Donamaria. Casa Torre de Donamaria. 20 horas. Proyecto ‘Dignity Road-La Ruta de la Dignidad’ dirigido por el músico kurdo Gani Mirzo, y que en esta ocasión estará acompañado por los músicos vascos Fran Lasuen y Josean Martín. Festival Solidario de las músicas, el arte y las culturas tradicionales. Entradas: 10 €.

TEATRO

‘Show de Chavi’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 19 horas. Protagonizado por un artista y cómico sordo. Broche final de las ‘Jornadas sobre Lengua de Signos’ organizadas por la Asociación de Personas Sordas de Navarra (ASORNA). Espectáculo en lengua de signos accesible tanto para público oyente como para público sordo. Entrada gratuita.

‘La bañera’. Casa de Cultura de Burlada. 20 horas. Estreno de la última creación teatral del cineasta tudelano Miguel Ángel Calvo Buttini. Un hombre de unos 60 años, se lava sentado en una bañera con un gran cepillo, mientras canta la vida es maravillosa. Su mujer quiere sustituir la bañera por una ducha. Él se niega en redondo aferrándose a su bañera de hace más de 30 años, la primera que tuvieron en su relación.... Entrada: anticipada 6 €, taquilla 8 €.

‘Imbécil, midiendo las palabras’. Centro Cultural de Noáin. 21 horas. Con Álex O’Dogherty. Entradas: 8 €.

CINE

‘El rey y yo’. Filmoteca de Navarra. 19.30 horas. Sesión Especial. Drama estadounidense del director Walter Lang. Anna y su hijo Louis llegan a Bangkok, donde ella ha sido contratada para enseñar inglés a los niños de la casa real. Anna y el Rey comienzan a enamorarse, pero la educación testaruda de ella le impide unirse a su harén... Presenta Jesús Artigas. Entradas: 3 €.

CON NIÑOS

Presentación del ‘Catálogo de animales de cómic’. Biblioteca infantil de Civican. 18 horas. Público familiar. ‘El Viernes… TBO’ y ‘XII Salón del Cómic de Navarra’.

‘Viajando con la Luz’ + Cielo. Planetario de Pamplona. 18 horas. Proyección + cielo en directo. Entradas: 6 €.

LIBROS

Presentación del poemario ‘Es sólo vivir’. Librería FNAC, Centro Comercial La Morea. 19 horas. Autor: Daniel Ramírez García-Mina, periodista y escritor. El autor conversará con Nerea Alejos, periodista cultural de Diario de Navarra.

Presentación del libro ‘Lara de Altopico’. Katakrak, Pamplona.19 horas. Autora: Garazi Albizua.

FERIAS

Jornadas Barrocas de Villafranca. 18 h Apertura Mercado Barroco en la Pza de España. 19 h Charla y concierto órgano y clarinete a cargo de J. Luis Echechipia, Ana Mínguez e Inma Calahorra, iglesia del Convento del Carmen. 21:30 h Visita nocturna por el casco histórico con Eduardo Fuertes. Salida desde Pza. de España.

VARIOS

Mesa redonda en euskera con guionistas y dibujantes de Fundación Nabarralde. Civivox Condestable. 19.30 horas. ‘XII Salón del Cómic’.

Pueblos de Castilla y León: ‘Medina de Pomar’. Civivox Condestable. 19 horas. Ponente: Isaac Angulo Gutiérrez, alcalde de dicha localidad. ‘Jornadas Culturales-Día de la Patrona de la Casa de Castilla y León’.

‘Los Improperios y su representación en la Catedral de Tudela’. Salón del Centro Cívico Lestonnac, Tudela. 18 horas. Conferencia impartida por Ana Ulargui Palacio. Ciclo ‘Huellas. Iconografía y teatro medieval en Navarra’.

Sábado 2

MÚSICA

‘Cantando a Lorca. Recitando a Lorca’. La Casa de Sabicas-Centro Cultural Flamenco, c/Carmen 20, Pamplona. 20 horas. Recital poético-musical. Poeta: Javier Asiáin. Cantaor: Juan Muñoz “El Jolis”. Baile: Carmen Cepero. Guitarra: Pedro Planillo. Percusión: Rico Muñoz. Palmas: Juan Antonio Santiago. Organiza Ateneo Navarro. Poesía, cante y baile fusionados en un espectáculo flamenco inspirado en los libros de F. García Lorca ‘Romancero Gitano’ y ‘Llanto por Ignacio Sánchez Mejías’...

‘Música barroca en Flandes y Cataluña’. Iglesia del Convento de los Carmelitas, Villafranca. 20 horas. Con el Ensemble Flandriae-Pyrenaei. Concierto que une la música de Flandes y Cataluña, dos territorios con una importante tradición cultural que experimentaron relatos turbulentos similares en el siglo XVIII. El programa reúne a compositores flamencos y catalanes que vivieron y trabajaron en aquellos momentos difíciles, algunos de ellos exiliados. ‘VI FestRibAlt.Festival de Música Barroca de la Ribera Alta 2021’-’BarrocoS. XXI’. Entradas: 2 €, hasta completar aforo; retirar a la entrada de la iglesia.

Hagoan Taldea en concierto. Casa de Cultura de Villava. 20.30 horas. Rock en euskera de este grupo navarro. En 2020 publicaron su primer single ‘Bizitzeko Beldurra’... Entradas: 5 € taquilla, 4 € internet.

Edu Errea Band. Zentral Pamplona. 13 horas. El músico navarro Edu Errea estrena ‘Just A Dream’ (2021), una clara evolución de su auto editado primer trabajo (‘Travelling’, 2018), ya que discurre por territorios sonoros más amplios. 10 temas redondos, con melodías sugerentes, desarrollos instrumentales vibrantes y personalidad y estilo propios, aunque con claras influencias de la música americana. La banda la componen Javier Barbería, Carlos Colina y Javier Induráin. Entradas: anticipada 10 € + gastos, taquilla 13 €.

Izo Fitzroy. Sala Totem, Villava. 13 horas. Organiza la Asociación Burlada Blues Bar. Entradas: anticipada 15 € + gastos, taquilla 18 €.

La Topadora. Auditorio Pedro Iturralde de Falces. 20 horas. Concierto. Programa ‘Girando por Navarra’. Entradas: 5 €.

Moisés No Duerme. Casa de Cultura de Olazti/Olazagutía. 20 horas. ‘Girando por Navarra’. Entradas: 5 €.

Black Friday. Centro de Artes Avenida de Cintruénigo. 20 horas. ‘Girando por Navarra’. Entradas: 5 €.

Cobardes. Auditorio J.A. Ducún, Ribaforada. 20 horas.. Concierto ‘Girando por Navarra’. Entrada: 5 €.

Fresquito y Mango. Salón de Actos del CP Francisco Arbeloa e IESO Reyno en Azagra. 19 horas. El pop del futuro está aquí y los siguientes años van a llevar el apellido de dos jóvenes de Zaragoza... Entradas: 3 €.

I Festival Dorrealdia 2021-Donamaria. Frontón de Donamaria. 20 horas. Proyecto ‘Órdago’, concierto y espectáculo presentado por el grupo Mielotxin y con dantzaris y jotera. Jota, vino, danza tradicional, música, teatro… Entradas: 10 €.

Chuchín Ibáñez. Cervecería Olympus Beer, c/Monasterio de Irache, Pamplona. Desde 21 h. Entrada libre hasta completar aforo permitido.

Coro de Tudela Joaquín Gaztambide. Iglesia de San Juan Bautista de Cortes. 19 horas. Director: José María Lafuente. Ciclo ‘Abriendo camino-Coros en Navarra 2021’. Organiza: Federación de Coros de Navarra.

DANZA

‘Hilo Roto’. Teatro del Museo Universidad de Navarra-MUN. 19.30 horas. Entradas: 26, 24 y 22 €.

Taller colaborativo de bailes en línea. Vestíbulo de la Biblioteca Txantrea. 17.30 horas. Actúan los/as integrantes del taller Centro Convive Santesteban. En el mismo acto, y por el Día de las Personas Mayores, se nombrará a varias personas del barrio para visibilizar y reconocer su aportación, como colofón de la actividad ‘Nombremos a las personas mayores de la Txantrea’. Inscripción previa en la biblioteca o en: santesteban@fundacioncajanavarra.es

TEATRO

‘Cabaret deformado’. Escuela Navarra de Teatro, c/San Agustín 5, Pamplona. 20 horas. Con Lilura Teatro. Ciclo de Humor ‘¡Date pRisa!’. Entradas: 12 € (taquilla y web). Personas en paro y entradas anticipadas: 10 €. Carné Joven: 7 €.

‘Losers’. Casa de Cultura de Bera. 18.30 horas. Con Txalo. Función en euskera. Entradas: 7 €.

‘Conservando memoria’. Casa de Cultura de Huarte.19 horas. El Patio Teatro. Poético y bello homenaje a los abuelos y abuelas de la autora a través del teatro de objetos y la palabra... Después, encuentro con el equipo artístico. Entradas: 6 €.

‘Fadoak entzuten zituen gizona’. Auditorio Barañáin. 20 horas. ‘Euskera-Udazken Ero’. Obra loca de Xake Produkzioak que no dejará indiferente a nadie... Entrada gratuita, previa reserva en la web del Auditorio.

‘Imbécil, midiendo las palabras’. Iortia Kultur Gunea (Altsasu). 19.30 horas. Entradas: anticipada 12 €, taquilla 15 €.

‘Maestrissimo’. Teatro Gaztambide de Tudela. 20.30 horas. Espectáculo “allegro e molto vivace” a mitad de camino entre el concierto de cámara, la comedia satírica y el retrato de época, en el que se muestran, al más puro estilo Yllana, las aventuras y desventuras de un cuarteto de cuerdas en un período indeterminado entre los siglos XVII y XVIII (Barroco y Neoclasicismo). Entradas: 22 €.

CON NIÑOS

Ciclo Cuentacuentos en Euskera ‘Ipuinak Ipuin’. Geltoki, Pamplona. Dedicado a al libro ‘Lorerik Gorriena’ de Itziar Otegi y Sandra Garayoa. Las autoras dirigirán un taller (17 h.) para niñas/os de entre 9 y 12 años, que girará en torno al miedo y cómo hacerle frente. Reserva previa de plaza en la web de Geltoki. El cuentacuentos (19.30 h.) contará con la participación de Amets Aranguren, vocalista del grupo Ibil Bedi. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Talleres creativos en familia en euskera: ‘Koadernaketa hasberriendako’. Civivox Iturrama. 11 horas. Artes plásticas. Se aprenderá a forrar cartón con papel decorado y a armar un cuaderno. Se verá qué es el cosido japonés y cómo realizarlo. Para menores de 6 a 11 años, acompañados de un adulto. Con Diana Arboniés, de La Crafetera. Entrada: 4 €, previa inscripción en tfno. 010, red Civivox y www.pamplonaescultura.es

‘Alas’. Casa de Cultura Carmen Thyssen-Bornemisza de Los Arcos. 18 horas.Títeres de María Parrato. Un espectáculo de teatro inclusivo. Cuando Jaime y Simón encuentran a Ángel no les importa que sea diferente y entre ellos nace una profunda amistad... Entradas: 3 €.

Planetec-’Abuela Tierra’. Planetario de Pamplona. 12 horas. Película, explicación del cielo en directo y actualidad astronómica. Entradas: 7 €.

‘El cielo de Cloe’ + cielo en directo. Planetario de Pamplona. 16.30 horas. Infantil. Entradas: 6 €.

Planetec-De la Tierra al Universo. Planetario de Pamplona. 18 horas.Todos los públicos. Entradas: 7 €.

Actuación del Mago Oliver y la Maga Liuba. Frontón cubierto de Lezáun. 18 horas. Organiza Asociación Tierras de Iranzu. Ciclo ‘Los ecos del otoño 2021’. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

‘Bú…’. Casa de Cultura del Valle de Aranguren. 17 y 18.30 horas. Con Bámbola Teatro. Ciclo ‘En Familia Mi Primera Función’. Para bebés y familias. Entradas agotadas.

LIBROS

‘Heptameron 1’. Civivox Condestable. 10-20 horas. Antolatzaileak: Nafar Ateneoa eta Booktegi. Lectura continuada en euskera de la 1ª parte de la obra escrita por Margarita de Angulema, Reina de Navarra, parte ya traducida al euskara por Fito Rodriguez y Xabier Artola (revisado por Josu Zabala) y disponible en la plataforma Booktegi. A lo largo del día pasarán personas distintas y cada una leerá un fragmento de la obra.

Presentación del libro ‘Making Fluzz’. Katakrak. 19 horas. El Bloque.

FERIAS

Jornadas Barrocas de Villafranca. 8 h Inicio asado de la ternera en la Pza de los Fueros (trasera Ayuntamiento). 10 h Apertura mercado barroco en Pza de España. 11 y 16 h Recorridos en coche de caballos desde el Atrio de la Iglesia. Precio: 1 € (la recaudación se destinará a la compra de material de ornamentación). 11:30 h Degustación Pinchos de Chistorra. Porches del Ayuntamiento. 11:30-13:30 y 17 h Talleres infantiles. 12:30 h Visita guiada de exteriores, con Lorena Azcona. 17 h Visita guiada a la Parroquia, con Pedro Alberto Malo. 18:30 h Ruta del pincho barroco. 20 h Ensemble Francaise-Pyrennes. Concierto de música barroca, Iglesia Convento de los Carmelitas. 21 h Degustación pinchos de Ternera junto al Palacio de Bobadilla. Precio: 1 € (pincho+vino o botellín de agua). 22 h Visita nocturna por el casco histórico a cargo de Eduardo Fuertes. Salida desde Pza de España.

VARIOS

Escape room: ‘Misión humanitaria en Gaza’. Casa de la Juventud, Pamplona. 18 y 19.30 horas. Quienes jueguen se convertirán en personal humanitario durante 45 m. Se les destinará a la localidad de Beit Hanoun, al norte de la franja de Gaza, donde el hospital está en riesgo... Al finalizar el juego, vídeo sobre la situación de las personas refugiadas, de Palestina, en Gaza. Para jóvenes de 14 a 39 años. Acción complementaria a la exposición ‘Proyecto Noor. Mujeres que iluminan’. Entrada libre, previa inscripción en la Casa o 948 23 35 12.

Cafeteando-Karaoke. Casa de la Juventud, Pamplona. 18.45 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

EKOmercado de Pamplona. Antigua Estación de Autobuses de Pamplona. 9:30 a 14 h. Con 15 personas productoras y un taller de herbario gráfico, de la mano de Iñaki Rifaterra.

VIII Encuentro Violeta de COMFIN (Coordinadora de Organizaciones de Mujeres y/o Feministas por la Igualdad de Navarra). Residencia Fuerte El Príncipe, Pamplona. 9 a 14.45 h. Salud con perspectiva feminista y sesgos de género en la medicina. Talleres y ponencia ‘Sesgos e innovaciones de género en medicina’, de Mª Teresa Ruiz Cantero, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Univiersitat d’Alacant.

Visita guiada a la exposición de fotografías de Jesús Martorell sobre ‘Huellas de las Artes Escénicas Medievales en Tudela’. Centro La Rúa de Tudela. 12 horas. A cargo de Javier Intxusta. Ciclo ‘Huellas. Iconografía y teatro medieval en Navarra’.

Visita guiada al Museo del Carlismo de Estella. En euskera. Aforo limitado. Reservas: 948 55 21 11.

I Certamen de Jotas Villa de Murchante 2021 ‘Memorial Josefina y Faico’. Eliminatoria. 16 y 19 h. El domingo, Final a las 18 horas.

Elizondo-Mercado de artesanos y productos locales. Plaza. 10 a 14 h.

II Premios LAIAK-LGTBI de Navarra. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 19 horas. Gala en la que participarán tb. grupos musicales. Entrada gratuita tras retirar invitación.

Domingo 3

MÚSICA

‘Festival Atrapa-2’: Hofe + Messymess + A1 Goldie. Zentral Pamplona. 18.30 horas. Entradas: 14 € + gastos. Carné Joven: 10 € (web)

‘Paisajes sonoros, con Cuarto de Tono’. Museo de Navarra. 11.30 horas. Apertura ‘V.III Festival After Cage/After Cage Jaialdia’. Taller de Cuarto de Tono sobre la escucha para cambiar la manera de relacionarnos con nuestros sonidos cotidianos y con las emociones que provocan. Aforo limitado a 20 personas. Entradas: 5 € más gastos, previa reserva en: https://www.eventbrite.es/e/entradas-proyecto-paisajes-sonoros-de-la-memoria-173498979117

‘1521 Kontzertua/Concierto 1521’ (Txistu, piano, metales, percusión y voz). Casa de Cultura de Villava. 20 horas. Se cumplen V siglos desde que el ejército navarro saliera derrotado en la batalla de Noáin. Música e historia se dan la mano en un espectáculo vibrante que nos sumerge en parajes de Navarra a lo largo de distintas épocas. El txistu, protagonista principal, se acompaña de otros instrumentos y voces, en euskera y castellano. Una obra evocadora y emocionante, en la que las composiciones musicales se visten, además, con proyecciones audiovisuales de gran formato. Dirección musical: Aitor Urquiza. Dirección escénica: Xabier Berraondo. Idea original y producción: Euskal Herriko Txistulari Elkartea, Nafarroa. Asesor musical: Alfonso Iturria. Guión y puesta en escena: Ventura Ruiz. Entradas: 8 €.

‘Suakai on the Rocks’. Casa de Cultura de Irurtzun. 19 horas. Ambientada en los diferentes escenarios de esta gran ciudad, el público podrá presenciar cuatro historias breves. La música las acompañará como si de una banda sonora se tratase... Todo ello apoyado con proyecciones y luces sincronizadas, poesía, voces en off, aromas... Entradas: 5 €.

Coro Santa Mª La Real de Voces Graves de Pamplona. Iglesia parroquial Luzaide/Valcarlos. 10.30 horas. Director: Pedro Mª Ardaiz. Ciclo ‘Abriendo camino-Coros en Navarra’.

Coral San Miguel de Aoiz. Iglesia de San Esteban de Erro. 12.30 horas. Directora: Aitziber Martxueta. Ciclo ‘Abriendo camino-Coros en Navarra’.

TEATRO

‘Cabaret deformado’. Escuela Navarra de Teatro, c/San Agustín 5, Pamplona. 20 horas. Con Lilura Teatro. Entradas: 12 € (taquilla y web). Personas en paro y venta anticipada: 10 €. Con Carné Joven: 7 €.

‘Yo sobreviví a la EGB’. Sala Totem, Villava. 18.30 horas. Ciclo ‘Totem Comedy’. ¿Eres de la generación EGB? El show de humor perfecto para todos aquellos que sufristeis los malditos años 80.... Entradas: anticipada: 15 € + gastos, taquilla 18 €

‘Vencidos’. Casa de Cultura de Valtierra. 19 horas. Con Iluna Producciones. Historia de una generación de mujeres “sin ombligo”, que se dieron a los demás, que no pudieron elegir... Entradas: anticipada 8 €, taquilla 10 €.

‘Imbécil, midiendo las palabras’. Casa de Cultura del Valle de Aranguren (Mutilva). 19 horas. Entradas: 6 €.

‘Gag Movie’. Casa de Cultura de San Adrián. 19.30 horas. Producciones Yllana. Historia de cuatro personajes atrapados en el tiempo y en los confines estrechos de un solo fotograma. Una singular troupe de cineastas irrumpe en escena... Entradas: 8 €.

CINE

‘El niño de la bicicleta’. Casa de Cultura de Aoiz. 19 horas. Cinefórum por el Acogimiento Familiar. Organiza Asociación Magale. Coloquio posterior con familias acogedoras de Aoiz. Entrada gratuita, previa retirada en taquilla desde las 18 h.

CON NIÑOS

‘Lo Imposible Se Hace Realidad’. Auditorio de Berriozar. 19 horas. Asociación Juvenil Teatros Mágicos. Con el mago Massil. Entradas: 3 €.

‘Tras la luna’. Auditorio del Carmen de Sangüesa. 18 horas. Teatro familiar con la Compañía Malaspulgas. Entradas: anticipada 3 €, taquilla 5 €.

‘Alas’. Salón de Actos CP Francisco Arbeloa e IESO Reyno en Azagra. 18 horas. Con los Títeres de María Parrato. Entradas: 3 €.

‘El Bosque Mágico’. Inicio: 10.30 horas desde el Punto de Información del Monasterio de Irantzu. Ruta teatralizada por el cañón del río Irantzu. Grupo de teatro En la Chacena. Reservar: 646 185 264, info@tierrasdeiranzu.com y www.tierrasdeiranzu.com

FERIAS

Jornadas Barrocas de Villafranca. 10 h Apertura del mercado barroco. 11 h Actuación. 11:30 h Degustación migas en porches del Ayuntamiento. 12 h Ruta del pincho barroco. 12 h Visita interior a la Casa de la Marquesa de Villabrágima, a cargo de Eduardo Figueroa (máx. 5 pax). 17 h Visita a la iglesia parroquial y entorno barroco, con Pedro Alberto Malo. 17-19 h Talleres infantiles. 18 h Fallo jurado concurso de fotografía y entrega de premios. 18:30 h Malabares con fuego y clausura del mercado barroco. 20 h Cine barroco en la Casa de Cultura.

Jornadas Templarias de Ribaforada. 10 h Visita guiada al Trujal Artajo y cata de Aceite. Visita a la finca y al olivar, a la almazara y la bodega. La visita finalizará con una introducción a la cata de aceite de oliva virgen extra AOVE Artajo. Máximo 25 plazas. Inscripciones hasta el viernes 1 de octubre, a las 14 h: https://cutt.ly/VISITA-AL-TRUJAL-ARTAJO 11 h Desfile de soldados, caballeros, músicos, malabaristas, bailarinas y pregón de inauguración de Mercado Medieval. 11:30 h Taller de Herrería de Forja espadas y armas medievales. 12 h Teatro de calle templario-medieval ‘Los cirujanos barberos’. 12:30 h Espectáculo de magia participativo. 13 h Tiro al blanco con catapulta a tamaño real (con globos de agua). 13:30 h Torneo Medieval a Caballo. 14:30 h Espectáculo de música en vivo y danza del vientre. 17 h Desfile templario con caballeros templarios, soldados, músicos, malabaristas y bailarines. 17:30 h Teatro de calle templario-medieval ‘El Nacimiento del Caballero’. 18 h Exhibición de vuelo libre de aves rapaces y aula de educación medioambiental. 19 h Visita guiada a la Exposición de Instrumentos de Tortura en la época templaria. 20:30 h Tiro al blanco con catapulta a tamaño real (con globos de agua). 21 h Teatro de calle templario-medieval ‘El Fin de los Templarios’, a la luz de las antorchas. 21:30 h Espectáculo de fuego con malabares de fuego, combates de espadas de fuego, danzas, música en vivo y magia.

I Jornadas Románicas Barbarin. 12 h. Charla sobre la iglesia de San Juan Evangelista en la misma iglesia, a cargo de Merche Osés Urricelqui C.E.T.E. Grupo reducido. Reservas por whatsapp en: 680 417 001.

VARIOS

Taller de poesía escénica ‘Fe de erratas’. Sede Ateneo Navarro.12 a 14 horas. Impartido por la poeta y actriz Acoyani Guzmán, y dirigido a poetas que quieran trabajar la puesta en escena de sus textos y a cualquier persona interesada en mejorar sus habilidades escénicas. Aforo limitado a 20 personas. Entrada gratuita previa inscripción en el 948275302, ateneo@ateneonavarro.es o la web www.ateneonavarro.es/invitaciones

‘Jornadas Culturales-Día de la Patrona de la Casa de Castilla y León’. 12 h. Eucaristía en Iglesia de San Cernin, Pamplona. Especial homenaje a socios fallecidos. 13 h. Danzas Regionales en la Plaza de San Francisco. 14.30 h Comida socios y fin de fiesta.