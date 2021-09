Elisa Urrestarazu:“Se apuesta mucho por la música del pasado y no puede olvidarse la de hoy”

Reivindicar el poder femenino y la fortaleza de las mujeres a través del nombre de la decimoquinta letra del alfabeto griego, Ómicron, “minúscula e ínfima en antítesis a Omega”, describe la guitarrista madrileña Pilar Rius, presidenta además de la Asociación Mujeres en la Música. Y esa fue su propuesta para la saxofonista malagueña Elisa Urrestarazu para la siguiente aventura musical que iban a emprender las dos juntas: utilizar ese nombre para el proyecto desde el que querían reclamar repertorio conjunto para estos dos instrumentos modernos totalmente opuestos en acústica. En noviembre hará un año que lo pusieron en marcha. Los programas de sus conciertos de música contemporánea destacan por interpretar obras de nueva creación, de compositoras y compositores coetáneos a ellas. Es el caso del que llevan a Pamplona el sábado, a NAK Fusión: nueve de los diez compositores de las obras que interpretarán están vivos, y cuatro las han creado para este concierto “ecléctico”, señala Urrestarazu, que atiende esta entrevista.

No parece a priori que saxofón y guitarra puedan casar. ¿Cómo se juntaron sus caminos?

Siempre he admirado mucho a Pilar, pero, viviendo yo en Málaga y ella en Madrid, la he ‘visto’ de lejos, en la distancia. Hasta que una amiga en común, la compositora Diana Pérez Custodio, nos hizo de Celestina [ríe]. Fue punto de encuentro para que Pilar y yo nos conociésemos, y enseguida comenzamos a pensar en proyectos, como Ómicron XXI, con obras de compositores actuales para ampliar el repertorio para saxofón y guitarra porque es una agrupación que no suele tener mucho original.

De hecho, son totalmente opuestos en acústica...

Siempre me ha gustado formar grupos de música de cámara con el reto de mezclar timbres, como el quinteto, poco usual, que apostaba por instrumentos de cañas [Notos Reed, con saxofón, oboe, clarinete y fagot]. Y surgió el reto con la guitarra, y, aunque es verdad que creí que los timbres no se iban a compaginar bien, con las obras nuevas se crean sonoridades espectaculares y nos atrapa y nos gusta mucho el tipo de timbres que se pueden llegar a crear.

¿Con obras nuevas se refiere a las que se componen ahora?

Exactamente, por el poco repertorio creado que hay para esta formación, lo que nos hace encargar a los compositores actuales música de nueva creación, de nuestro tiempo, creándose sinergias con ellos.

Precisamente esta edición del NAK quiere reivindicar a los creadores y creadoras.

Es genial que la idea del festival la estemos disfrutando mucho nosotras porque es lo que nos caracteriza: excepto dos obras que tocamos de forma individual, el resto del programa del concierto lo conforman obras creadas para nuestra formación. Por un lado es gratificante porque se está ampliando el repertorio y por otro, porque estamos colaborando con compositores fantásticos. Está siendo una experiencia muy constructiva.

¿Buscan esas obras o los creadores se las ofertan?

Suelen ser encargos de los intérpretes, aunque siempre existe un trabajo de colaboración entre el compositor y el intérprete para que este pueda aportar algo, alguna sugerencia. Es un aspecto muy interesante y creativo y en mi opinión es mucho más coherente interpretar este tipo de música: el compositor o la compositora están vivos y les puedes preguntar y saber a ciencia cierta lo que pretenden.

¿Fue una sorpresa descubrir que sus dos instrumentos casaban?

No somos la primera formación de saxofón y guitarra que existe, pero sí en cuanto a música contemporánea. Hasta ahora no habíamos escuchado ningún caso. La sorpresa fue comprobar no solo que los timbres se unían, sino que el efecto es totalmente moderno. Me ocurre cuando toco con otras agrupaciones con instrumentos más clásicos, como un violín, que tengo que hacer mucho esfuerzo para tocar piano, para que el saxofón no suba demasiado y tape al otro instrumento. Pero con la guitarra puedo hacerlo a mis anchas, todo lo fuerte que pueda, en todas las dinámicas posibles: se encuentra totalmente cómodo. El saxofón es un instrumento muy polivalente, muy dúctil, y se puede llegar a tocar muy fuerte y muy piano, y estoy más cómoda con instrumentos en los que puedo tocar el máximo fuerte posible.

¿Y qué han conseguido con estos dos instrumentos, diálogo, fusión los dos?

La palabra que más nos caracteriza en el concierto del sábado es la fusión, de esos dos instrumentos y de la mezcla de los estilos de los compositores: diálogo con la música tímbrica, entre dos instrumentos totalmente diferentes y entre diferentes tipo de instrumentos (guitarra acústica, guitarra electrónica, saxofón soprano, alto, tenor...).

Que cuatro de las obras se hayan compuesto para el festival, ¿es síntoma de la buena salud de la música contemporánea de nueva creación?

Sí, aunque supone mucho esfuerzo, y más en tiempos de tan poca inversión. Pilar y yo pretendemos observar el arte del presente, apostar por la música de hoy. He estado en conciertos donde el público ha preguntado si es cierto que hoy en día hay compositores. Y no me extraña que quien no está dentro de la música contemporánea dude: el arte del pasado es maravilloso y hay que continuar consumiéndolo, pero se está apostando mucho por la música del pasado. Los compositores vivos no se ven y hay muy pocos festivales de música contemporánea. No puede olvidarse el arte del presente.