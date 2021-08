José Cortés: “El flamenco nunca puede ser una palabra despectiva”

José Cortés Jiménez “Pansequito” dice que lleva camino de convertirse en el cantaor en activo más longevo de los escenarios. Una afirmación que expresa con orgullo y con la que demuestra que su vida dedicada al flamenco no tiene todavía fecha de caducidad. Desde que subiera a un tablao con 17 años, “Pansequito” ha llevado el flamenco por distintos países a través de un cante muy personal, ligado a la tradición y el flamenco puro, en el que también se destila cierta libertad en la interpretación. Con una voz flamenca y profunda, de rotundo eco gitano, “Pansequito” compartirá escenario en Baluarte con los cantaores Antonio Reyes e Israel Fernández. Los tres pondrán su voz a Libertad, un espectáculo que supone una reinvindicación del cante.

Tres generaciones unidas en Baluarte. El espectáculo Libertad, ¿es una cita con el recuerdo, la tradición y el futuro?

A los tres nos mueve la misma pasión y, desde nuestra manera de entender el arte, vamos a ofrecer un espectáculo flamenco muy bonito. Yo soy el mayor, pues ya tengo unos años, y ellos representan las generaciones más jóvenes del flamenco que cantan muy bien. A pesar de las diferentes edades, nos complementamos. Veo un espectáculo bonito con el que se puede recorrir muchos sitios de España. Tiene su atracción.

¿Han actuado otras veces juntos o los ha reunido por primera vez el Flamenco On Fire?

Es la primera vez que lo hacemos y esta propuesta es muy bonita. Cada uno hará su cante y terminaremos con un movimiento los tres juntos. El resultado, mejor escucharlo, desde luego, pero está claro que se va a respirar flamenco por los cuatro costados. Y es bonito que se haga en tierras navarras, una tierra en la que gusta el flamenco de toda la vía. En su día, hubo en Pamplona un tablao flamenco que yo conocí. He ido muchas veces a Pamplona a cantar, pero también visito la ciudad por motivos personales. Tengo familiares allí y de vez en cuando voy a visitarlos o tenemos una celebración.

Más de treinta discos grabados y más de cincuenta años cantando en tablaos y escenarios. ¿Es un flamenco de cuna?

Soy flamenco desde siempre, pero no de cuna. Cuando era un chiquillo, solía cantar. Pero lo hacía porque me gustaba, no por tradición familiar. En mi casa no había esa costumbreque tiene cualquier familia gitana. Mi padre era un hombre muy serio, le gustaba el flamenco, pero en casa era otra cosa. No quería que yo fuera artista.

No le hizo demasiado caso, se marchó a Madrid con 17 años de la mano de Manolo Caracol.

Preguntaron por mí para llevarme a inaugurar y trabajar en Los Canasteros, el tablao flamenco de Manolo Caracol y, a partir de ahí, me he dedicado toda mi vida a lo que me gusta. No he hecho otra cosa en mi vida que cantar flamenco. En Madrid nos juntamos Camarón, el Lebrijano, Manuela Carrasco, Menese, Rancapino, etc. Todos sonábamos diferentes, cada uno tenía su personalidad.

¿Cuál era la de Pansequito?

El respeto al flamenco, al cante jondo, pero siempre abierto. Entre algunos artistas le dimos un poco la vuelta, en aquellos años nos llamaban modernos. Lo que no hay que hacer es imitar a otros porque imitando no se llega a ningún sitio y no se aporta nada. Ahorahay muchos artistas jóvenes que cantan, bailan y tocan muy bien, pero lo que deben hacer es encontrar su camino.

El Flamenco On Fire plantea este año una reflexión sobre qué es el flamenco. ¿Qué responde usted? El flamenco tiene una cultura tan grande que sobran más definiciones. Dar una definición de flamenco no me preocupa, pero sí me molesta que detrás de esa pregunta haya desprecio. El flamenco nunca puede ser una palabra despectiva.

¿Quiere decir que el flamenco cuenta con detractores?

No lo venden como hay que hacerlo. El flamenco tiene mucha categoría, pero nos encontramos ahora con que hay muchos doctores en Flamencología que se creen que saben todo.

Toda una vida dedicada al cante y parece que ahora está dolido con el trato que se le da al flamenco. ¿Es así?

Parece que hay una corriente dispuesta a que se vaya perdiendo. El flamenco es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es una música universal, pero también única de España, es nuestra. Mi generaciónha sido considerada como la Generación del 27 del cante. Ellos eran intelectuales de la pluma y nosotros lo éramos de la garganta.

Defiende el flamenco puro, lo que es contradictorio a la fusión con otros estilos. ¿Qué le parece?

No lo considero flamenco. El flamenco es una guitarra y un cantaor, con un bailaor o bailaora. No se le puede quitar su personalidad. Por un lado está el flamenco puro y, por otro, los músicos modernos. El flamenco y el cante están reservado para algunos y otros artistas harán otro tipo de música.

A sus 75 años sigue dando conciertos, ¿ha pensado alguna vez en su despedida?

Llevo 58 años cantando y para mantenerse tanto tiempo hay que cuidarse, no acercarte a mundos en los que no tienes que entrar. Es una profesión que hay que saber llevarla. Tengo intención de seguir porque el cuerpo y la voz, que también hay que cuidarla, me lo permiten. Voy a intentar llegar a los 60 años y seré el cantaor en activo más antiguo de la historia sin retirarme nunca.