Jesús Carbonell:“A través de la guitarra expreso lo que soy, cómo me siento y a dónde quiero ir”

Como preludio al festival Flamenco on Fire, que se celebrará a finales de agosto en Pamplona y Tudela, el ciclo F on Fire cobra entidad propia llevando a una serie de escenarios históricos y singulares el momento creativo del flamenco. La primera cita tendrá lugar el próximo sábado, día 7 de agosto, en las Ruinas de la catedral gótica de San Pedro de Viana. La guitarra flamenca del adrianés Jesús Carbonell Jiménez ofrecerá a partir de las 21 horas una selección de temas propios de su próximo disco La guitarra del herrero y de creaciones de los grandes clásicos como Sabicas o Paco de Lucía. A continuación, la bailaora sevillana Pastora Galván, presentará la actuación Pastora Baila. Para Jesús Carbonell, de 41 años, el flamenco es su tradición, su cultura. Es, asegura, la forma que tiene el pueblo gitano de festejar. Autodidacta, Carbonell se recuerda desde los tres años con una guitarra entre las manos. Pero no fue hasta los 16 años cuando, acompañado por su padre, el verdadero flamenco de la familia, actuó en Lorca, en Tierra Estella.

¿No tuvo ninguna formación musical?

En mi casa ha habido siempre mucha afición al flamenco. Mi madre y mis hermanas cantan muy bien, pero nunca lo han hecho de forma profesional. Empecé tocando de oído, me ponía el disco en casa y cogía la guitarra y así aprendía. Ahora es más fácil, hay más medios, más tecnología. Pero esa primera actuación, cerquita de casa además, Lorca, me hizo mucha ilusión, aunque casi no llegaba ni a las cuerdas. Luego, junto con Miguel Jiménez, creé el grupo Siroco y grabamos un disco que se presentó en toda España. Incluso en la gala Rioja del TVE fuimos calificados cómo grupo revelador de la época. Siroco tiene su parte de jazz, de pop y de flamenco. Hemos colaborado con músicos de primera línea. Aunque ahora actuamos menos, seguimos juntándonos cuatro o cinco al año para actuar.

¿Cómo se define como músico, como guitarrista flamenco?

A través de la guitarra expreso lo que soy, cómo me siento, de dónde vengo y hacia dónde quiero ir. Mediante la guitarra doy salida a mis emociones. Me ayuda a canalizar mis sentimientos, tanto en los mejores como en los peores momentos de la vida. Soy un músico inquieto, aunque tengo el flamenco muy arraigado. Y tengo la necesidad de alimentarme de otras músicas para crecer. A la guitarra le dedico una media de cuatro o cinco horas al día.

¿Fue esa inquietud la que le llevó a producir discos a otros artistas?

Siempre he tenido el gusanillo de productor, tengo un estudio de grabación y ya he producido cinco discos. Mi objetivo es dar forma a lo que los músicos tienen en su cabeza. Poder ver sus ideas y plasmarlas musicalmente. He grabado un disco con el cantautor Floren Romero, dos discos con el cantautor flamenco pop de Pamplona Ángel Ocray, he producido un disco con José Parra que es un disco de flamenco que ha actuado con Vicente Amigo y también produje el disco de Siroco. He tenido la suerte de la suerte de acompañar a cantantes como Sole Jiménez (Presuntos implicados) o a un instrumentista del Jazz como Jorge Pardo. En esta última parte de mi carrera me quiero entregar más al flamenco.

En Viana va a presentar temas que forman parte de su proyecto ‘La guitarra del herrero’. ¿Para cuando estará listo el disco?

Durante el confinamiento, en la pandemia. He retomado un proyecto propio, que he llamado La guitarra del herrero. Es algo que siempre he tenido en mente y al que no me había podido decir por falta de tiempo. Son diez temas, creaciones propias. Me quedan unas pocas pinceladas, pero espero empezar a grabar a finales de año. Quiero que sea un disco lo más honesto posible, sin maquillajes para que llegue más puro al público. Es un disco flamenco, más exigente pero motivador, en el que hago un recorrido desde el flamenco más puro y conservador, pasando por la transición a un flamenco más actual. Pero sin perder la esencia y la pureza de su origen. Con este proyecto quiero transmitir como el flamenco es una manera de vivir, un “lenguaje” no escrito, que se transmite de generación en generación, de padres a hijos, de abuelos a nietos, dejando una huella imborrable con el paso del tiempo.

¿Donde le gustaría llegar en el mundo del flamenco?

Primero, quiero poder llenar la nevera. Me gustaría poder vivir del flamenco, es verdad. Pero, ante todo, quiero poder expresarme y llegar al público lo más puro que pueda. No quiero maquillar mi música con modas, quiero que sea pura y que llegue así al público. Con los temas que he compuesto pretendo hacer llegar al público sensaciones y sentimientos de tradición, de hogar, de patios de vecinos donde se hacían reuniones. En las que se respiraba cercanía.

¿Qué opina de las diferentes tendencias del flamenco que hay en la calle?

Siempre son interesantes. En el flamenco, como en la vida, es necesario evolucionar. No podemos quedarnos parados en el pasado. Pero, eso sí, no todo lo que se oye es flamenco. Tenemos que ser fieles a las raíces.

¿Dónde se ha sentido más cerca del público?

Soy muy tímido. Los músicos, cuando nos bajamos del escenario buscamos los defectos que hemos tenido, nos exigimos mucho. Pero, quizá, donde conecté más con el público fue en una actuación en Casa Patas, un teatro flamenco de Madrid donde fui acompañando a un cantaor y donde tuve la oportunidad de tocar varios en solitario ante un público muy entendido.

¿Como va a ser su actuación en Viana, en el F on Fire?

El año pasado, también me invitaron al festival de Flamenco on Fire, aunque entonces toqué en Pamplona. Es un festival de música en directo, en vivo y que tiene un nivel nacional e internacional muy importante. En esta ocasión, es la primera vez que actúo en Viana y voy a tocar en un marco maravilloso, como son Las Ruinas de San Pedro. Tengo mucha ilusión y hay mucha expectación. Están casi todas la entradas vendidas. Tocaré durante 35 o 40 minutos, antes de la bailaora Pastora Galán y creo que el público va a estar muy a gusto. Interpretaré temas de La guitarra del herrero, pero sin olvidarme de clásicos como Sabicas y Paco de Lucía.