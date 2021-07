Héctor Alterio: “Tengo salud, tengo interés y tengo necesidad inmediata de trabajar”

En cierto modo hicieron el mismo camino pero en sentido inverso. El poeta León Felipe nació en Tábara, Zamora, en 1884 y se exilió en México en 1938, dadas sus convicciones republicanas. Héctor Alterio, por su parte, nació en Buenos Aires en 1929 y se expatrió a España en 1975, tras ser amenazado de muerte por la Alianza Anticomunista Argentina, la Triple A.

50 obras de teatro y 150 películas a sus espaldas, entre ellas la inolvidable 'El hijo de la novia' y tantas otras, rinde ahora homenaje al poeta esta noche en el Festival de Olite acomapañado por la música del guitarrista José Luís Merlín.

Anuncian que Héctor Alterio regresa a los escenarios con esta obra, pero ¿se planteó dejarlos en algún momento?

Pues no... [risas] ahora que me lo dice me lo voy a replantear, pero no estaba en mis planes. Tengo salud, tengo interés y tengo necesidad inmediata, yo vivo de esto desde hace ya... no quiero decir los años, pero tengo como sesenta años de trabajo, o más.

¿A lo mejor se refieren a que regresa después de la pandemia?

El día que me afecte la pandemia no trabajaré, pero por ahora afortunadamente pasa de largo, no tiene mucho interés conmigo.

El espectáculo rinde homenaje al poeta León Felipe al que le une un fuerte vínculo, ¿desde hace cuánto?

León Felipe se fue a México por la Guerra Civil española, se refugió allí. Y estando allí, dada la proximidad geográfica con Buenos Aires, yo iba con cierta frecuencia, y allí lo descubrí. De manera tal que mi conocimiento de él fue totalmente admirativo. Yo tenía 20 años y empecé a escuchar una voz particular y una acentuación particular y unas historias totalmente conmovedoras e inolvidables. Pero ocurre como todas las cosas: a mí se me terminaron las inquietudes juveniles y fui partícipe de todo un movimiento de teatro independiente, en la Argentina del año 50, y eso contribuyó a que me olvidara un poco de León Felipe.

Pero más tarde volvió a él.

Cuando me erradiqué en España, un amigo me lo hizo escuchar otra vez y ahí comenzó mi interés en leer sus poemas o interpretar sus poemas, que me seguían gustando tanto o más que cuando yo era adolescente.

¿Y no pierde vigencia?

No, porque son propuestas muy particulares. El espectáculo tiene una conformación que posibilita al intérprete, en este caso yo, de enriquecerlo en cada caso. En mi caso es como si estuviera haciendo teatro, encarnando a un personaje. Tengo un compañero guitarrista que me enriquece mucho el trabajo y venimos haciéndolo desde hace más de diez años.

¿Un recital de poesía hoy en día es casi un acto de rebeldía?

Sí, pero no solo eso. León Felipe puede que lo lea una persona y que lo lea luego otra y salga otra cosa. En mi caso persigue la libertad en su forma de ser y en su forma de interpretar los temas que él elige. Yo cada vez que lo hago es totalmente nuevo. Realmente, a mí me encanta León Felipe.

Llevan más de veinte años refiriéndose a usted como “el veterano actor”, ¿qué adjetivo le gustaría que le pusieran?

Es que tengo muchos años. ¿Quiere que le diga mi edad? Noventa y dos. Nací en 1929. Sigo trabajando por una necesidad práctica de seguir saldando mis cuentas. Tengo una mujer que es psicoanalista, dos hijos que están haciendo su vida con su familia cada uno, y afortunadamente les va bien en la misma profesión que yo, y nada más. Evidentemente si me pongo serio a pensar... pues ¿cuánto me queda de vida? ¿Cinco, cuatro, tres? Ya a partir de los 90... pero eso no me afecta para nada. Tengo sentido del humor todavía, me gusta mi trabajo y soy respetuoso con ese señor que sale de su casa y elige a través de la publicidad de un periódico el espectáculo en donde estoy yo. Ese señor va a ver un espectáculo por primera vez. Yo tengo en mis espaldas cien o doscientas representaciones, pero lo tengo que hacer como si fuera la primera vez para ese señor. Y además ese señor a mí me importa, me moviliza, realmente tengo una respetuosidad y una admiración por esa gente que se mueve para ver algo que hago yo, y yo no le tengo que defraudar.

DNI

Héctor Alterio debutó en 1948, en 1950 fundó la compañía Nuevo Teatro, pero se hizo famoso sobre todo por el cine, en el que empezó a trabajar en 1965. En 1975, mientras se encontraba en España, fue amenazado de muerte por la TripleA, por lo que se establece en España. Ha trabajado en ambos países. En 2004 recibió el Goya de Honor y en 2008 el Cóndor de Plata por su trayectoria profesional. Es padre del actor Ernesto Alterio y la actriz Malena Alterio, que llegaron a España con 4 años y 4 meses, respectivamente.