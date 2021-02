Actualizada 02/02/2021 a las 14:51

Ojo que San Valentín, la celebración más amorosa del mundo, no tiene que estar siempre pensada para parejas. Si algo necesitamos en medio de esta pandemia es recibir muestras de cariño, de quien sea, de amigos, amigas, padres, madres, hijos o sí, también de nuestra pareja. Por eso aunque no compartamos nuestra vida sentimental con alguien en especial no tenemos excusa para dejar pasar este día como si nada. A ver si esa amiga que ha estado siempre aguantando todas tus crisis no merece un detalle de amor. El día que sea, sí, pero dárselo sin que se lo espere el día más cursi por excelencia... eso es un plus. De nada por la idea. Aquí van cinco sugerencias que podéis encontrar en Amazon y comprar a un golpe de click. Ideas sin género, pensadas para que a cualquier persona le haga ilusión.

1) La Biblia de Masterchef. En realidad regalar cualquier libro de cocina es buena idea porque se ha demostrado que es una afición que se ha popularizado mucho en los últimos tiempos. Pero claro, regalar LA BIBLIA de la cocina pues ya es otra cosa. Es el libro de referencia para cualquier amante de la cocina que recoge los secretos del talent culinario más mediático de TVE. Las mejores recetas, las técnicas imprescindibles, los utensilios necesarios, el paso a paso de las elaboraciones y todos los alimentos que debe conocer tu persona favorita para que no se le resista ningún plato. Desde cómo hacer un risotto hasta cómo dar el punto idóneo a la carne, desde marinar un pescado hasta elaborar las mejores trufas de chocolate, encontrará todo lo que necesita para cocinar como el mejor chef y soñar con estrellas Michelin. Cuesta 23,70 la edición de tapadura (existe también la Versión Kindle por 8,54) Y se puede conseguir directamente en este enlace.

2) El mítico marco de la mirilla de Friends. San Valentín tiene algo de nostálgico y es una celebración, además, de pequeños detalles con más significado que valor monetario. Por eso esta mirilla es el regalo perfecto. La réplica más vendida y mejor valorada de todas las que hay de la que tenían en su casa Rachel y Mónica. Elaborada de forma 100% artesanal, para colgarla no necesita, además clavos ni hace falta hacer agujeros ni poner ningún tipo de gancho ni velcro. Al ser súper ligera con la cinta de doble cara que ya viene incorporada, se queda sujeto perfecto y la persona afortunada de recibirlo podrá ponerlo tan pronto como le llegue. Y eso hace todavía más ilusión. Mide 26 cm de alto x 20 cm de ancho y cuesta 20,90, en Amazon.

3) Cuadro personalizado con una frase de amor. Vamos a ver, el regalo cursi tenía que estar. Porque no nos engañemos, San Valentín es el día que nos podemos permitir hacer esto. ¡Y lo feliz que le hace a la otra persona! Se trata de un cuadro con una lámina con esta frase en forma de corazón:No te voy a prometer amor eterno. Voy a intentar que cada día sientas que te quiero. Voy a hacer que descubras cómo realmente soy. Voy a hacer que desees recorrer el mundo de mi mano. Quiero que al despertar me mires, sonrías y digas "Eres todo lo que necesito en esta vida". Viene con marco y debajo podéis poner vuestros nombres y vuestra fecha clave. Es un regalo original, perfecto para el 14 de febrero y también para bodas, cumpleaños, aniversarios... Por 19 euros lo podéis conseguir en este enlace.

4) Catan, juego de mesa. Regalar horas y horas de diversion en común es, sin duda, uno de los mejores regalos que puedes hacerle a una persona a la que quieres. Este juego de mesa es un clásico (consiguió el Premio Spiel des Jahres en 1995)

y ahora mismo está viviendo un segundo momento de éxito, se ha convertido en un fenómeno mundial. Un juego que implica atención y estrategia. Lo puedes conseguir por 38 euros en este enlace.

5) Exlibris personalizado. No debería de haber amante de la lectura que no tuviera su propio Ex Libris, ese sello que pones en todos tus libros para que quede claro de quién son. Y en caso de préstamos no haya ninguna duda de quién es su dueño y a qué estantería debe volver. También porque es un regalo clásico que recuerda a épocas muy pasadas en las que todo aristostócrata de bien tenía uno. Solo tienes que elegir entre uno de sus cuatro diseños exclusivos, añadir el nombre de la persona a la que se lo quieras regalar, y ellos se encargan del resto. Al hacer el pedido tienes la opción de añadir un tampón de tinta para tu sello. Viene personalizado con caucho 100% ecológico. El tamaño de impresión del sello es de 42x42mm. Y si tienes tu propio diseño, un regalo más original y simbólico todavía, puedes enviárselo también y ellos lo convierten en sello. Puedes conseguirlo por 21,90, en este enlace.

