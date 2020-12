Los premios ÑH destacan la capacidad de adaptación de Diario de Navarra

Actualizada 20/12/2020 a las 06:00

Una de las virtudes que se le exige al periodismo es la adaptación a tiempos cambiantes, la reacción ante situaciones inesperadas. En un año en los que todos hemos comprobado cómo nuestra vida, nuestras necesidades y nuestras querencias se transformaron casi de la noche a la mañana, los premios ÑH de periodismo han distinguido la capacidad de Diario de Navarra de adecuarse a circunstancias nuevas, y su velocidad para responder a lo que nadie prevé. Los galardones, una referencia en el diseño periodístico, en el que compiten periódicos de España, Portugal y desde 2016, de toda América Latina, han concedido cinco premios a Diario de Navarra. Dos de sus medallas, una de oro a la mejor serie temporal y otra de plata por la infografía, han distinguido la serie Diario visual de la cuarentena, unas páginas que durante todo el confinamiento trataron de ofrecer alternativas de ocio desde casa y que incluían una información gráfica sobre aspectos variopintos del confinamiento. Otra medalla, de bronce, ha destacado la información que Diario de Navarra ofreció a sus lectores tras los terremotos con epicentro en Lizoain, que incluyó todos los datos, testimonios, gráficos, imágenes… y que exigió una reacción inmediata, especialmente el 30 de septiembre, cuando el temblor se produjo pasados unos minutos de la medianoche. Las otras dos medallas, de bronce, han premiado dos fotografías de José Carlos Cordovilla: una del futbolista de Osasuna Aridane y de su característica pelambrera y otra que mostraba a tres monjas del Colegio Santa María de Marillac paseando por su patio en pleno confinamiento.

El jurado de los ÑH20 concedió un total de 259 medallas, 16 de oro, 60 plata y 183 bronce. Se presentaron 1.888 entradas de 102 medios de 14 países.

Sugerencias y gráficos para una cuarentena

En marzo las redacciones de los periódicos vieron desvanecerse secciones que habían estado ahí siempre. Contenidos indiscutibles por su utilidad, como las agendas o las carteleras, habían perdido todo su sentido. Se había instalado otra realidad y Diario de Navarra supo adaptarse a unas circunstancias inéditas. Sabiendo que sus lectores iban a necesitar ideas para cultivarse y entretenerse desde casa, sustituyó esas secciones perdidas por una doble página, Quédate en casa, con sugerencias que hacerse sin salir a la calle: óperas, obras de teatro, cursos, películas... mil y una citas que podían seguirse por Internet. Y además, recetas, juegos... Esa información práctica se completó con una serie, Diario visual de una cuarentena, 53 gráficos elaborados por Errea Comunicación que recogían los aspectos más variopintos de un mundo que se había vuelto inédito y los mostraba de forma muy visual: una encuesta sobre cómo vestimos en la cuarentena, los movimientos de una familia en un piso, los nuevos horarios que adoptamos... Los premios ÑH lo han celebrado con una medalla de oro a la serie y una de plata a la infografía.

Cuando la tierra tiembla, el periodismo responde

El 30 de agosto, poco antes de las 8 de la mañana, la tierra tembló y Pamplona y toda su comarca se asustó. Se registraron en 24 horas 25 seísmos, que llegaron a los 4 grados, casi todos con epicentro en la localidad de Lizoáin. No hubo heridos ni daños, pero los terremotos sobresaltaron a cien localidades. Diario de Navarra respondió al suceso con una completa información, que incluía no solo una crónica con todos los datos, sino también un reportaje con testimonios y dos gráficos, uno que mostraba de manera muy visual el movimiento sísmico y su alcance, y otro con todos los terremotos oucrridos en Navarra desde 2003.

Esa respuesta tuvo que ser aún más rápida un mes después. El 1 de octubre, cuando apenas habían pasado un par de minutos de la madrugada, la tierra volvió a temblar desde Lizoáin. A esa hora tan tardía, cuando habitualmente el periódico ya está terminado, la redacción supo ofrecer una página con todos los datos disponibles, consejos prácticos y un gráfico del alcance del seismo. Al día siguiente, ya con tiempo, Diario de Navarra elaboró siete páginas sobre el seísmo, tres de ellas llenas de información visual. Esta reacción ha dado a Diario de Navarra una medalla de bronce en la categoría Breaking News, que distingue la cobertura de noticias inesperadas.

La cabellera de ‘cangrejo’ de Aridane

Todavía estábamos a mediados de febrero y la covid todavía parecía algo que sólo ocurría en China. Osasuna había perdido contra el Real Madrid, pero seguía firme en la Liga. Y el canario Aridane se había hecho con un puesto entre los defensas centrales titulares. Aquel 13 de febrero contó a Diario de Navarra su historia, su vida, su relación con Osasuna, las ofertas que había rechazado... José Carlos Cordovilla, jefe de fotografía del periódico, había acudido a Tajonar, a cubrir el entrenamiento del equipo. “En un momento dado le tuve bastante cerca y con el teleobjetivo pude captar ese pelo suyo que me recordaba a un cangrejo, a un crustáceo”, dice.

Al fin y al cabo, si algo identifica a Aridane, es precisamente su pelambrera. “Fue un guiño a la estética. Y la foto gustó, en buena parte porque se publicó a un tamaño grande”. La imagen ha ganado en los premios ÑH una medalla de bronce.

Un paseo en un patio, imagen del confinamiento

La instántanea de tres monjas paseando en un patio es una de las que más satisfecho dejó a José Carlos Cordovilla de cuantas tomó el fotógrafo de Diario de Navarra. Respondió en parte a una iniciativa del festival PhotoEspaña, que pidió que se tomarán fotos de lo que ocurría en las calles confinadas desde los balcones. Cordovilla, que vive en un sexto, tiene frente a su casa de Barañáin el colegio Santa Luisa de Marillac. Las monjas, después de comer, solían salir al patio a caminar, rezar, respirar aire fresco... “Me gustó la composición, con la portería que indicaba que era un patio, y las monjas formando casi un triángulo”. Aquella imagen, que después Marcos Sánchez aprovechó para su artículo Envido del domingo, ha ganado una medalla de bronce en los premios ÑH.

Cordovilla reconoce que para los fotógrafos de prensa fue complicado trabajar durante la pandemia. “Hubiéramos querido estar más en hospitales para reflejar lo que pasaba y que la gente estaba muriendo pero no fue fácil. En los peores momentos no nos dejaban entrar en los sitios. También hay que entender que si no había protecciones para las enfermeras en las UCI, ¿cómo íbamos a entrar nosotros?”. A ese respecto, destaca que por primera vez en 25 años de carrera profesional ha tenido la sensación de que con su presencia trabajando “podía poner en peligro a alguien. No sabíamos si estábamos contagiados y por primera vez pasaba que no te dejaban subir a un piso para hacer una foto aérea o entrar a una residencia”.

Eso sí, Cordovilla afirma que en la pandemia el fotoperiodismo es “más necesario que nunca. Con nuestra información veraz y contrastada podemos salvar vidas, y más en un tiempo donde hay muchas informaciones que no son verdaderas”.