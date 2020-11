Las vidas que recorrieron el Camino de Santiago

Actualizada 28/11/2020 a las 06:00

Pobres y ricos, gentes piadosas y también tramposos de la vida. Por el Camino de Santiago han pasado gentes de todo tipo y condición, muchas de ellas con vidas dignas de ser contadas. Eso es lo que hará a partir de este fin de semana la doctora en historia Carmen Jusué Simonena, en una serie de artículos, La vida en el Camino Relatos y recuerdos en la peregrinación en Navarra, en los que irá desgranando historias de viajeros y peregrinos, además de hechos curiosos relacionados con la Ruta Jacobea. Se irán publicando cada dos semanas en lo que queda de 2020 y a lo largo de 2021, que es Año Santo Jacobeo. Aunque el primer capítulo de la serie se publique este domingo, los siguientes irán apareciendo en sábados.

Carmen Jusué, arqueóloga y ahora directora del centro de la UNED en Pamplona, lleva tres años trabajando en un proyecto que supone en cierto modo para ella una nueva forma de abordar el estudio del Camino de Santiago, del que había investigado sobre todo acerca de su significado como vía de peregrinación o de su importancia en la creación de nuevos burgos y ciudades. Un artículo sobre los viajeros jacobeos en los siglos medievales, escrito para la revista Iura Vasconiae, la llevó a adentrarse en las historias de otros peregrinos y otras gentes relacionadas. “Una vez entra en un tema, tiras del hilo y me encontré con un amplio elenco de autores y de viajeros que han pasado por Navarra, unos conocidos y otros de los que no se tenía conocimiento”, explica la historiadora de Olite. “Son casi todos extranjeros, alemanes y franceses sobre todo, y también italianos y británicos”, explica Jusué, que se ha fijado en los peregrinos que pasaron por Navarra y escribieron sobre ella. “Solo hay algunas excepciones, como una mujer inglesa que no vino por Navarra, pero cuya vida es muy interesante: es casi la única mujer que escribe sobre el Camino”.

Su investigación, forjada sobre todo en una amplia consulta de bibliografía pero también en otro recursos como la Xacopedia, una enciclopedia jacobea en Internet, le han servido también para dedicar otros capítulos no a personajes sino a otros fenómenos relacionados con el Camino. “Por ejemplo, en cómo se veía el mundo en la Edad, que me llevó a trabajar un artículo sobre los mapamundis, que entre los siglos XI y XIV incluían a Santiago como uno de los grandes lugares del mundo junto a Jerusalén y Roma. O las canciones que cantaban los peregrinos. También hablo de los peregrinos gallofos, esos que se aprovechaban de las tres comidas diarias que se daban. Y ya en el siglo XX, aunque apenas lo trato, hablo de esos libros que han atraído a miles de peregrinos, que han hecho que haya un avión entre Seúl y Santiago o que en un momento dado hubiera un boom de caminantes brasileños”.

Es precisamente ese carácter de fenómeno que une lo religioso, lo espiritual, lo cultural y hasta lo deportivo, lo que más atrae del Camino a Carmen Jusué. “Para un americano o para un coreano de Seúl, el Camino es una gran aventura”, asegura la historiadora. Son razones muy alejadas de sus inicios. “Qué mejor que la aparición de un apóstol en los confines del mundo, justo en un país invadido por los musulmanes y donde se iba a desarrollar una monarquía que va a despejar esa invasión. La iglesia compostelana, con el apoyo del papa Calixto, impulsaron la iniciativa”, dice Jusué, que habla de los primeros peregrinos franceses, “gente muy pía acostumbrada a visitar reliquias” y de los alemanes, que eran nobles y profesionales “a los que les gustaba recorrer el mundo y seguían las rutas a Santiago, pero también a Jerusalén, Roma o El Cairo”.

LOS PAISAJES DE CEBREIRO

Carmen Jusué es una peregrina inusual, que ha recorrido un buen número de veces la Ruta, pero siempre en coche. No es algo tan distinto a lo que hacían los caminantes de siglos pasados, alega. “En cuando podían se compraban una mula”, señala la arqueóloga. “Valoro mucho a quienes hacen el Camino a pie, pero yo aprecio otras cosas. Me gusta más pararme a ver un paisaje, a pasearme por las Médulas o a detenerme todo el día en el pueblo menos pensado”, relata Jusué, que lleva un lustro sin pasar por un Camino que hasta hace poco recorría a años alternos. “Querría ir este año que viene. A ver si es posible”.

En su memoria guarda con mimo la visión de Cebreiro, en Lugo, “espectacular, pero durísima para quien camina.” O el “camino que baja a Molina Seca, ese puente maravilloso”, exclama la directora de la UNED, que se confiesa devota de los puentes. “Qué decir también de Fromista y de los paseos por el Canal de Castilla. O de cualquier sitio en Navarra, que no nos llama tanto la atención porque lo conocemos. Y por supuesto, de Santiago”.

DNI

Directora de la UNED Carmen Jusué Simonena (Olite , 1955 ) es doctora en Historia por la Universidad de Navarra y profesora titular de Universidad. Técnico superior por oposición del Gobierno foral, fue directora de Bibliotecas y de Publicaciones. Especialista en arqueología medieval, dirigió excavaciones entre 1980 y 1990. Sus investigaciones han dado lugar a más de 120 artículos y a una docena de libros.



29 CAPÍTULOS

1 El Camino que hizo el andar. Senda de viajeros y peregrinos.

2 El primer viajero peregrino.Godescalco, obispo de Puy en Velay, se dirige a Santiago.

3 El gran referente del mundo jacobeo. El Codex Calixtinus del siglo XII.

4 Camino y meta de la peregrinación. Aimerico Picaud y el Liber peregrinationis.

5 Carlomagno, Roncesvalles, Roldán. El pseudo Turpín y el Cantar de Roncesvalles.

6 Entre la leyenda y la tradición. La peregrinación de Francisco de Asís a Compostela.

7 Una leyenda estellesa El obispo griego de Patrás en el Camino Jacobeo. .

8 El lacónico relato de Nompar II de Caumont. El milagro de la horca y los gallos.

9 Mujeres en el Camino desde los abores de la peregrinación.

10 La guía en verso de un anónimo viajero inglés del siglo XIV El llamado itinerario de Purchs. .

11 La visión del mundo en la Edad Media. Los Mappamundi.

12 Un peregrino y diplomático alemán en la corte del Príncipe de Viana. Sebastián Ilsung de Ausburgo.

13 Cantando se hace el Camino. Canción de los peregrinos de Roncesvalles y su desconocido autor.

14 El peregrino francés del siglo XV que quería dormir en un lecho de plumas. Jehan de Tournay.

15 La guía clásica alemana. Peregrinación y camino de Heramnn Küning von Vach.

16 La memoria peregrina. Imagen del peregrino.

17 ¿Visiones, extravagancia o valentía? Margery Kempe, peregrina inglesa a Santiago. .

18 Un viajero diplomático Itinerario de Jerónimo Münzer, humanista,médico, geógrafo y cartógrafo.. .

19 Un vividor renano en el Camino. El noble caballero Arnold von Harff. .

20 Nuevos peregrinos y nuevas maneras de peregrinar en la Edad Moderna. .

21 Un escéptico en el Camino. La primera Guía en inglés del médico y monje cartujo Andrew Boorde.

22 De sangre real El noble polaco Jacobo Sobieski de Janina.

23 El Viaje a Poniente de Domenico Laffi en el siglo XVII. .

24 Guillermo Manier, sastre de profesión y su asalto en Arguedas

25 Un peregrino de Bearne sin pasaporte, dinero ni zapatos. Jean Bonnecaze. .

26 El relato ilustrado de Nicola Albani. Un pícaro y vividor en el Camino.

27 Nuevos relatos de peregrinos en el siglo XVIII. Entre el laconismo y la picaresca. .

28 Siglo XIX ¿segunda crisis en el Camino? Nuevo resurgimiento en el siglo XX.

29 El Camino que sigue haciendo el andar y fin del Año Jubilar Compostelano.