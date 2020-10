Africanas que mueven África

Actualizada 30/10/2020 a las 07:35

Al fotoperiodista Edu Ponces le asombraba ver cómo los vecinos de Fati Amadou la saludaban a su paso. “Solo les faltaba el choque de manos”, describe de esas escenas que revelaban lo popular que era la mujer entre los suyos, regocijados con que él la acompañara a todas partes fotografiándola. “A veces siento que soy la alcaldesa”, le había llegado a comentar ella. Es una de las seis mujeres africanas que protagonizan en Civican la exposición fotográfica de África Imprescindible. Porque Ellas deciden. África con voz de mujer se centra en mujeres de zonas rurales de Senegal y Níger, en África Occidental, que se han puesto al frente del nuevo desarrollo del continente. “Las desigualdades de género y vulneraciones de derechos son muy fuertes y estructurales, pero hemos intentado un trabajo no desde el drama sino presentando a mujeres muy potentes en sus comunidades”, añade Ponces sobre esta exposición de retratos y entrevistas. “Contamos con nombres y apellidos la vida de quienes ha sido un placer conocer”, prosigue. De él son las fotos de Níger, realizadas en 2018; de su compañero Pau Coll, las de Senegal, de 2019.

Ambos, fotoperiodistas y documentalistas, pertenecen a Ruido Photo, agencia catalana de fotoperiodismo y documentales que desde hace quince años elabora reportajes en profundidad y de temáticas de vulneraciones de derechos humanos. “Intentamos hacer lo contrario que la prensa diaria: no cubrir la noticia sino explicar el fenómeno”, señala Ponces. En ocasiones son proyectos exclusivos de Ruido Photo y en otras, en colaboración con oenegés, como esta exposición, con la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), del consorcio de oenegés de África Imprescindible.

Fati Amadou vive en un barrio semiurbano de Niamey, la capital de Níger. Dedicada al trabajo doméstico, tras una actividad de capacitación con la ONG local Diko se formó como veterinaria y profesora y comenzó a dar clases a otras mujeres del barrio y a atender las vacas, cabras y ovejas de sus vecinos. “Desde que trabajo como veterinaria soy muy popular. Me llaman de todas las casas del vecindario e incluso de otros pueblos”, contó a Ponces. “Ella”, prosigue el fotoperiodista, “se sintió capaz de hacer algo y siguió adelante. Es un pequeño caso que muestra cómo puede cambiar un entorno. Tal vez una niña del barrio quiera ser como Fati al verla...”.

La exposición surge a partir de un proyecto de ACPP con la ONG Diko -“de lo mejor que he visto nunca”- de desarrollo en la zona rural, queriendo contar estas historias femeninas. Y en contacto con Ruido plantearon estos retratos y entrevistas, de Fati Amadou y sus compatriotas Hama Safiatou (teniente de alcalde de la comuna de Say hace 8 años) y Sadaatou Namata (encargada del molino de Tokey) y las senegalesas Elisabeth Lankiane (consejera agrícola y propietaria de tierra), Seynabou Male Cisse (directora de la ONG local Usoforal) y Aramatoulaye Diédhiou (movilizadora social y comunitaria).

Ellas deciden. África con voz de mujer llega a Pamplona desde Vizcaya, pues la exposición a raíz de un proyecto concreto de la delegación vizcaína de la ACPP recibió fondos de aquella Diputación. Ahora ha sido el Consistorio pamplonés quien ha ayudado a que se vea en la capital navarra.

NO DEPENDENCIA EXTERNA

“Con la exposición”, decía el técnico de cooperación de ACPP Navarra Daniel Butler, “queremos cambiar la cooperación en el imaginario social. Entendida a veces como necesidades básicas y ayuda humanitaria, con la cooperación intentamos algo mucho más sostenible y duradero, que genere salir de la dependencia que podrían tener las personas de países empobrecidos y fomentar la participación en la vida política para que, especialmente las mujeres, puedan promover políticas, cambiar su situación y la protección de sus derechos”.

No se trata por lo tanto de dar agua y alimentación, sino enseñar a quienes tienen acceso a tierra cómo trabajarla desde una perspectiva local para no tener que depender de agencias externas, mejorar su situación y replicar esos conocimientos con las comunidades de su alrededor”. De hecho, ahí radica el interés de África Imprescindible: revelar que multitud de asociaciones, sobre todo de mujeres, defienden la participación política y sus derechos humanos y derechos como comunidades, que las poblaciones del continente se mueven en la construcción de alternativas de economía popular o de cooperativas de producción, en palabra de Javier Aisa.

Que estas seis mujeres sean figuras destacadas en su comunidad ha costado tiempo. En Níger, por ejemplo, se han aprobado en los últimos cinco años legislaciones que obligan a aumentar el porcentaje de mujeres en puestos de poder. “Son legislaciones positivas, pero hablamos de zonas donde el problema no es que existan o no mujeres alcaldesas, sino que no pueden hablar con nadie si no están delante sus maridos”, cuenta Ponces. O que, por tradición, son ellas quienes van a buscar agua mientras “los maridos pueden pasarse dos meses tirados por no haber cosecha”. Se lo comentó Hama Safiatou, teniente de alcalde y primera mujer en entrar en política en la región. “Si consigo cambiar la costumbre y que los hombres vayan a buscar agua, revoluciono este país. No hacen falta cosas más elevadas”, le aseguró Safiatou.



