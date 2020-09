Sin alfombra roja pero al volante en el estreno en un autocine de 'Unpregnant'

Actualizada 10/09/2020 a las 09:41

Sin alfombra roja ni fiesta al estilo Hollywood, pero sobre cuatro ruedas y con la mano al volante. Así fue el estreno de'Unpregnant', nueva película de HBO Max y que, debido a la pandemia, celebró este miércoles su "premiere" en un autocine de Los Ángeles (EE.UU.).



Con coches en lugar de butacas y pantallas al aire libre, el estreno de 'Unpregnant', que se podrá ver desde el jueves en HBO Max, fue un ejemplo más de cómo la industria audiovisual sigue adelante con su día a día pese al coronavirus.



En los últimos meses, las "'premieres' virtuales", estrenos digitales para que cada uno los vea desde su casa, han sido una pieza más de la maquinaria publicitaria de Hollywood.



Y este miércoles 'Unpregnant' recurrió a los autocines, que han vivido un inesperado regreso convertidos en los cines ideales para guardar la distancia social y respetar las medidas de precaución por el coronavirus. Pero aunque fuera una "premiere" un poco singular, 'Unpregnant' también le echó imaginación a su estreno. Por ejemplo, los invitados, siempre sin bajarse del coche, se hicieron fotos y vídeos frente a un croma con el que simulaban estar, como en la película, en pleno viaje de carretera.



También recibieron comida para llevar: hamburguesas, patatas fritas, y, por supuesto, palomitas para ver la cinta.



Y junto a mascarillas personalizadas con los motivos de'Unpregnant', los asistentes también se llevaron información de la organización Planned Parenthood, que es la mayor red de clínicas de salud reproductiva del país y que tiene mucho que ver con la trama de la película.



Ya al atardecer y tras un DJ que animó la espera, los invitados, bastantes de ellos con descapotables (incluida la coprotagonista de la película Haley Lu Richardson), pudieron ver 'Unpregnant'.



Inspirada tanto en 'Juno' (2007) como en 'Booksmart' (2019), esta cinta de la directora Rachel Lee Goldenberg comienza con el inesperado embarazo de Veronica (Haley Lu Richardson), una adolescente perfecta en apariencia y que, ante esta situación, decide abortar sin contárselo a nadie.



El problema es que vive en Misuri (EE.UU.), uno de los estados más conservadores y antiaborto de EE.UU., por lo que tendrá que hacer un "road trip" hasta Nuevo México y para ello reclutará a Bailey (Barbie Ferreira), una vieja amiga de la infancia con la que apenas tiene ya trato.



"Estoy agradecida de haber hecho esta película, pero espero que en unos años sea totalmente irrelevante", dijo hoy la cineasta Rachel Lee Goldenberg en un mensaje de vídeo.



"Que idílicamente no tenga sentido. Que la gente diga: 'Espera, ¿Verónica tiene que cruzar varios estados para poder abortar?' Pero esa no es la realidad ahora mismo. Así que veamos la película, disfrutémosla, y votemos", cerró.

Giancarlo Esposito, Betty Who y Denny Love redondean el elenco de 'Unpregnant'.