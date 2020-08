Salen a la venta las entradas del Jazzy Leap Pops & Rocks de la Ciudadela

Actualizada 05/08/2020 a las 14:09

Jazzy Leap ofrecerá el domingo 23 de agosto un concierto dentro de la programación de verano de Ciudadela en el que presentará un recopilatorio de música moderna, principalmente con temas de Queen y The Beatles así como del teatro musical estadounidense. La actuación, dirigida por Andoni Arcilla, comenzará a las ocho de la tarde. Las entradas se pondrán a la venta este martes en www.pamplonaescultura.es. Cuestan 5 euros más gastos de gestión.

El concierto ‘Pops & Rocks’ traerá al escenario de Ciudadela temas conocidos por el gran público como ‘All you need is love’, ‘Help!’ o ‘Let it be’ de The Beatles, ‘Somebody to love’ de Queen o, desde Broadway, ‘Sondheim’, ‘The lion king’ y ‘Rent’. En algunos casos, el grupo ha optado por versiones fieles al sonido original mientras que en otros ha apostado por arreglos más originales, con pequeños guiños al jazz. Como suele ser habitual en Jazzy Leap, el repertorio contiene varios temas a capella.

A las voces de Jazzy Leap, la sección de jazz de la Coral de Cámara de Navarra, se unirán en el concierto las de Jazzy Leap Band, formación compuesta por Andoni Arcilla, voz, arreglos, teclados y dirección; Alberto Arteta, saxofones; Rubén Sánchez, batería; Luis Giménez, guitarra y Oscar Muñoz, bajo.

JAZZ VOCAL

La formación Jazzy Leap, creada en el seno de la Coral de Cámara de Navarra por Andoni Arcilla, se ha convertido en una de las pocas formaciones de jazz vocal a nivel estatal. Tras la experiencia de cinco años de dirección del Ensemble Moderno en la Universidad Pública de Navarra (UPNA), varios cursos impartidos de improvisación y canto moderno, y la intervención en diversas formaciones de jazz vocal (en muchos casos como director), Arcilla vio la oportunidad de crear un grupo estable de esta naturaleza. Desde entonces, el número de integrantes ha ido aumentando hasta llegar actualmente a 30 coralistas, algunos de los cuales rotan según programas.

Desde su fundación, Jazzy Leap ha ofrecido conciertos dentro de las programaciones de Baluarte, Teatro Gaztambide o el Festival de Música Sacra de Pamplona. Entre sus proyectos se pueden citar, ‘First Leap’, su primer trabajo discográfico en 2017; al año siguiente una mini gira apoyada por INAEM y en 2019 la actuación junto al trío Kalakan en un espectáculo que acercaba el folklore vasco más tradicional a lenguajes del jazz.

El director Andoni Arcilla Ballabriga (1983) es cantante, pianista, compositor/arreglista y director de coro con formación de jazz y clásico. Cuenta con el Título Profesional de Piano por el Conservatorio Pablo Sarasate y el Título Superior de Jazz en la especialidad de Canto por Musikene. Entre otras producciones ha actuado como barítono en la ópera-musical ‘Trouble in Tahiti’ que fue puesta en escena en Pamplona, Cádiz, Asturias y León. Con Jazzy Leap y Jazzy Leap Band ha presentado 15 monográficos dedicados a este estilo, que se unen a los cientos de conciertos que ha ofrecido con otras formaciones. Su labor profesional la compagina con la docente como profesor de inglés y canto jazz en el Conservatorio Superior de Navarra.