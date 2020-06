Las 10 películas para adolescentes más populares

Actualizada 11/06/2020 a las 14:18

El mundo del cine es variado y existen películas para todos los públicos y todas las edades. Así como los filmes infantiles nos acompañan durante los primeros años de nuestra vida, existen otros que reflejan inquietudes que todos tenemos en diferentes etapas de nuestra vida.

De este modo, la adolescencia también es un periodo reflejado de múltiples maneras en el mundo del séptimo arte, veamos cuáles son las películas más populares entre los adolescentes.

CREPÚSCULO

Historia de amor entre un vampiro y una humana. Bella Swan (Kristen Stewart) siempre fue una chica algo diferente, sin seguir las tendencias del resto de las chicas de su instituto de Phoenix. Cuando su madre se vuelve a casar, manda a Bella a vivir con su padre, a la pequeña y lluviosa ciudad de Forks, Washington, donde ella no espera nada. Pero entonces conoce al misterioso y atractivo Edward Cullen (Robert Pattinson), un joven que pronto demuestra no ser como los demás...

EL DIARIO DE NOA

En una residencia de ancianos, un hombre mayor (James Garner) lee a una mujer (Gena Rowlands) una historia de amor escrita en su viejo libro de notas. El libro cuenta la vida de Noah Calhoun (Ryan Gosling) y Allie Nelson (Rachel McAdams), dos jóvenes adolescentes de Carolina del Norte que, a pesar de vivir en dos ambientes sociales muy diferentes, pasan un verano idílico juntos y profundamente enamorados, antes de ser separados, primero por sus padres, y más tarde por la Segunda Guerra Mundial...

UN PASEO PARA RECORDAR

Jamie era la última persona de la que se enamoraría Landon. Seria y conservadora, era lo opuesto a una chica "cool", pero a ella tampoco le importaba; hija de un pastor de la iglesia baptista de la ciudad, Jamie no tenía miedo en hacer saber a la gente que su fe era lo más importante en su vida, aunque ello le costara algunos amigos. Landon era uno de tantos: un tío temperamental, desnortado, que destacaba en el instituto por su aspecto y su carácter. A sus amigos les divertía burlarse de todos cuantos no eran como ellos, y solían criticar a Jamie por su vestimenta sobria y su conducta taciturna. Landon y su pandilla mandaban en la escuela, pero su efímero reinado finalizaría pronto, cuando finalizase la escuela y comenzase la vida, aunque no fuesen consciente de ello...

PRINCESA POR SORPRESA

La vida de Mia Thermopolis (Anne Hathaway), una tímida adolescente que vive en San Francisco, da un gran giro cuando descubre que es una princesa de verdad, heredera de la corona del diminuto principado europeo de Genovia. Mia inicia un divertido viaje para ocupar el trono, pero su estricta e increíble abuela, la Reina Clarisse Renaldi (Julie Andrews), irrumpe en su vida para darle las clases de protocolo dignas de una princesa. Pero las dos no tardan en enfrentarse: Mia no tiene la menor intención de dejar su vida para gobernar un país tan lejano, mientras que la Reina Clarisse insiste en que debe cumplir con su deber. Clarisse está decidida a pulir este diamante en bruto para que ocupe el sitio que le corresponde en la línea sucesoria. La reticente princesa se enfrenta a la elección más importante de su vida: seguir con su familia o dejarlo todo y aceptar las responsabilidades que se derivan de ser princesa.

CHICAS MALAS

Una joven adolescente, Cady, acostumbrada a vivir en África con sus padres zoólogos, se encuentra una nueva jungla cuando se muda a Illinois. Allí acude a la escuela pública, donde es enamorará del ex-novio de la chica más popular del colegio. Las chicas comenzarán a hacer la vida imposible a Cady, y ésta no tendrá otro remedio que usar sus mismas tácticas para mantenerse a flote.

HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL

Harry Potter se entera, el día de su décimo primer cumpleaños, de que es el hijo huérfano de dos poderosos hechiceros, y que él mismo también posee poderes mágicos. En el colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, junto con otros niños que también tienen algún tipo de poderes y donde aprenderán todo lo necesario para ser magos, Harry se embarcará en la aventura de su vida.

EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS

Berlín, 1942. Bruno tiene ocho años y desconoce el significado de la Solución Final y del Holocausto. No es consciente de las pavorosas crueldades que su país, en plena guerra mundial, está infligiendo a los pueblos de Europa. Todo lo que sabe es que su padre -recién nombrado comandante de un campo de concentración- ha ascendido en su trabajo, y que ha pasado de vivir en una confortable casa de Berlín a una zona aislada. Todo cambia cuando conoce a Shmuel, un niño judío que vive una extraña existencia paralela al otro lado de la alambrada.

17 AGAIN

A los 35 años, la vida de Mike (Matthew Perry) no ha ido por el camino del éxito que todos preveían cuando en el instituto era la estrella del equipo de baloncesto y el que ligaba con las chicas más guapas. Después de 18 años vendiendo productos farmacéuticos no ha conseguido ascender en el trabajo, no tiene buena relación con sus dos hijos y se acaba de separar de Scarlet (Leslie Mann), su encantadora mujer. Una noche de tormenta, Mike ve al que fuera bedel de su instituto subido encima de la valla de un puente mirando al río. Mike detiene su coche con intención de evitar que el hombre se tire, pero cuando llega a la altura del bedel, éste ha desaparecido y Mike cae irremediablemente al río. Cuando a la mañana siguiente Mike llega a casa de su amigo Ned (Thomas Lennon), se da cuenta de que no es el mismo Mike vendedor de medicamentos sino Mike O'Donnell, el adolescente de 17 años (Zac Efron).

LAS CRÓNICAS DE NARNIA

La historia narra las aventuras de cuatro hermanos: Lucy, Edmund, Susan y Peter que, durante la Segunda Guerra Mundial, descubren el mundo de Narnia, al que acceden a través de un armario mágico mientras juegan al escondite en la casa de campo de un viejo profesor. En Narnia descubrirán un mundo increíble habitado por animales que hablan, duendes, faunos, centauros y gigantes al que la Bruja Blanca- Jadis- ha condenado al invierno eterno. Con la ayuda del león Aslan, el noble soberano, los niños lucharán para vencer el poder que la Bruja Blanca ejerce sobre Narnia en una espectacular batalla y conseguir así liberarle de la maldición del frío.

HIGH SCHOOL MUSICAL

Durante unas vacaciones de Navidad, los jóvenes Troy y Gabriella (dos adolescentes en principio con pocas cosas en común) se conocen. Ambos descubren su interés mutuo por la música durante un concurso de karaoke y deciden presentarse al casting del musical del instituto.

