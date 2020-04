Aute ha decidido marcharse antes de las 4 y 10

Actualizada 04/04/2020 a las 19:55

Hoy te has ido para siempre y lo has hecho poco antes de las cuatro y diez. A hurtadillas, discretamente, sin que ni James Dean lo supiera porque si se entera seguro que tira piedras, como entonces, a una casa blanca al este del Edén. ¡Qué pena que te fueras en tiempo de coronavirus! ¡Qué pena que te vayan a enterrar sin una capilla ardiente multitudinaria, sin el homenaje de las generaciones que disfrutamos de tu poesía! Porque si algo exploraste, Luis Eduardo Aute, fue la belleza. Daba igual que la composición levantara una denuncia sufriente de los condenados a muerte del franquismo, como en ‘Al Alba’, auténtico himno de la canción protesta, o que se tratara de la exaltación del amor de ‘Las cuatro y diez’, ‘Sin tu latido’, o ‘Anda’ por citar un puñado de las decenas de canciones que creaste. Lo importante era ese empeño por envolverlo todo de un conjunto armónico. La pócima del éxito de Aute no incluía espectaculares puestas en escena o una coreografía de muerte. Lo de Aute no tenía que ver con conciertos de liberar adrenalina, juerga y rock and roll. Lo suyo era sensibilidad que entraba por los oídos desde el primer acorde y se desparramaba por el interior hasta remover el equilibrio de la arquitectura interior... Era la esencia de la emoción plasmada en la letra. Era el espíritu del cantautor de otro tiempo, si me apuran, más autor que cantante porque su territorio, donde estaba cómodo, era en la construcción de un texto hermoso. Lo otro, lo de cantar, lo hacía con éxito porque ponía a su voz la medida justa de la emoción. A veces sin embargo, para apreciar la calidez de la creación poética, de su letra, de su fondo, era preferible escucharla en las voces de otros grandes como Silvio Rodríguez, Rosa León, José Mercé o Massiel. Gracias Aute por crear tanta belleza en tiempos que pedían gritos de protesta... Gracias por coser con hilo fino baladas, poemas, reivindicaciones, llantos y amor cuando tantos apostaban por el hilo grueso.

Te puede interesar