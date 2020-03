Actualizada 30/03/2020 a las 10:49

Durante todo este periodo de confinamiento debido a la pandemia de coronavirus, decenas de artistas de todas las disciplinas están compartiendo material con todos sus fans a través de las redes con el objetivo de hacerles más llevaderos los días sin salir de casa.

Uno de ellos es el cantante gaditano Abraham Mateo, que la noche pasada publicó en YouTube una nueva canción, 'Esta cuarentena', acompañada de un vídeo en el que se puede ver a personas en los balcones, una de las imágenes más frecuentes de las últimas semanas.

Parte de la letra de su nuevo single dice así: "Te estoy echando de menos / Me está costando no verte / Lo hago pa' protegerte / Tenemos que ser fuertes / Esta cuarentena / Se me está haciendo una condena / No tenerte me envenena na na / Cuando todo esto pase iré a besarte bajo la luna llena / A cantarte los poemas que te escribí esta cuarentena na na na / Esta cuarentena na na na, eh na na na...".

