Disney Plus España, ya disponible: catálogo completo

Actualizada 24/03/2020 a las 10:20

Francia, Reino Unido, Alemania, Austria, Italia, Irlanda, Suiza y España acaban de ver nacer Disney+. Desde la pasada madrugada, en nuestro país ya se puede acceder al nuevo servicio de Video On Demand (VOD) del gigante mundial del entretenimiento.

El precio en nuestro país depende del periodo que se contrate: si se opta por una suscripción mensual, es de 6,99 €, pero si preferimos pagar la cuota anual ascenderá a 69,99 €. Aunque la fecha de estreno era posterior, en España sus responsables decidieron adelantar su lanzamiento a ese 24 de marzo por la crisis del coronavirus. A países como Bélgica o Portugal no llegará, eso sí, hasta el próximo verano. Para suscribirse, basta entrar en su web: disneyplus.com/es.

Disney+ contiene el catálogo más grande de contenidos de entretenimiento que existe ahora mismo en el mercado, por delante de plataformas consolidadas como Netflix o HBO. Contiene básicamente series, documentales y películas de factorías como Marvel, Pixar, LucasArts o National Geographic. Uno de sus principales atractivos es la serie Los Simpson al completo, algo que va a hacer las delicias de los maratonianos.

DISPOSITIVOS COMPATIBLES

-Móviles: tabletas Android, teléfonos, iPhone e iPad Apple

-Smart TV: dispositivos Android TV, Smart TVs LG WebOS y Smart TVs Samsung Tizen

-TVs conectados, consolas, dispositivos Streaming: Apple AirPlay, Apple TV (4ª generación y posterior), Chromebook y Chromecast.

-Consolas: PlayStation 4 y Xbox One

-Navegadores Web

CATÁLOGO DE ESTRENO

Disney+ pone a disposición de los usuarios un catálogo de partida que contiene 300 series, más de 500 películas y 25 Disney+ Originals exclusivos. forman parte del mismo todas las series y filmes de Star Wars y la factoría Marvel.

PELÍCULAS Disney+ Originals

DeSastre & Total. Agencia de Detectives nº 1

La Dama y el Vagabundo (2019)

Stargirl

Togo

Un día en Disney

SERIES Y CORTOMETRAJES Disney+ Originals

Bodas de ensueño Disney

Clone Wars

Diario de una futura presidenta

El mundo según Jeff Goldblum

Elegidos para guiar

High School Musical: El Musical: La Serie

High School Musical: El Musical: La Serie: El Especial

Proyecto héroes de Marvel

Sé Nuestro Chef

Supercreadores

The Imagineering Story

The Mandalorian

Vuelta al escenario

Circuito de cortos

Domingos en familia con Disney

Forky hace una pregunta

Las aventuras de Bo Peep

Pixar en la vida real

Sparkshorts

Un día en Disney

PELÍCULAS DISNEY

¡A por todas!

¡Applucinante!

¡Rompe Ralph!

¡Salta!

¡Vaya Santa Claus!

101 Dálmatas, 101 Dálmatas 2, 102 Dálmatas

20.000 leguas de viaje submarino

Ahí va ese bólido

Al "loro" con el oro

Al encuentro de Mr. Banks

Aladdin

Aladdin y el Rey de los Ladrones

Alexander y el Día Terrible, Horrible, Espantoso, Horroroso

Alicia a través del espejo

Alicia en el País de las Maravillas (1951 Y 2010)

Almost Angels

Amienemigos

Amy

Annie

Atlantis (1 y 2)

Avalon High

Aventura elefantástica

Aventuras en Alaska

Aventuras en Juguetelandia

Aviones (1 y 2)

Bajo cero

Bambi, Bambi II

Basil, el ratón superdetective

Big Hero 6

Blancanieves y Los 7 Enanitos

Bolt

Brink! Vaya salto

Buena suerte, Charlie! Un viaje de película

Buffalo Dreams

Cadete Kelly

Cambio de aires

Camino a la Gloria

Camp Rock y Camp Rock 2: The Final Jam

Campanilla (saga)

Canguros en apuros

Cariño, he agrandado al niño

Cariño, he encogido a los niños

Cariño, nos hemos encogido a nosotros mismos

Cenicienta (2015)

Cenicienta. Qué Pasaría Si...

Cheetah, una aventura en la selva

Cheque en Blanco

Chicken Little

Chimpancés

Ciberestrella del rock

Cloud 9

Colmillo Blanco

Con un chucho en los talones

Crecer en la naturaleza

Cuatro cachorros para salvar

Cuento de Navidad

Cuidado con los deseos

Cumpleaños mutante

Darby O'Gill y el rey de los duendes

Davy Crockett, rey de la frontera

De vuelta a casa (1 y 2)

Descubriendo a los Robinsons

Despertando a la Bella Durmiente

Diario de un adolescente

Dinosaurio

Disneynature (trilogía)

Dos canguros muy maduros

Doug. Su primera película

Dumbo (1941)

El abismo negro

El Aprendiz de Brujo

El Bosque Mágico de Tuck

El Chico

El Chico Del Millón De Dólares

El chico ideal

El color de la amistad

El cowboy náufrago

El crucero de los tigres

El cuerpo y el espíritu de América

El desierto vivo

El dragón chiflado

El emperador y sus locuras

El Emperador Y Sus Locuras 2: La Gran Aventura De Kronk

El fantasma del megacine

El gato que vino del espacio

El gran golpe de los teleñecos

El Hijo del Presidente

El hombre más fuerte del mundo

El jorobado de Notre Dame (1 y 2)

El León Africano

El libro de la selva (trilogía)

El llanero solitario

El mejor mago del mundo

El Milagro

El novato

El origen de la Sirenita

El planeta del tesoro

El príncipe y el mendigo (1990)

El princípe y el mendigo: luces, cámara, ¡acción!

El regreso de los mejores

El reino de los monos

El retorno de las brujas

El retorno de Zenon: la chica del milenio

El Rey León (saga)

El secreto del castillo

El sueño de un campeón

El tesoro de Matecumbe

El tour de los Muppets

Elegidos para el triunfo

Emilio y los detectives

En busca de Santa Can

Enredados

Enredados otra vez

Érase un colchón

Este Perro es un crack. La película

Explosivamente Goofy

Falsificadores

Fantasía

Fantasía 2000

Fiel amigo

Flubber y el profesor chiflado

Frank y Ollie: Los magos de Disney

Frankenweenie (2012)

Freaky Friday (2018)

Frozen: El Reino del Hielo

Fuzzbucket

Gemelas en la cancha

George de la jungla (1 y 2)

G-Force. Licencia para espiar

Gigantes del basket

Goofy e hijo

Grandes Felinos Africanos. El Reino del Coraje

Granjero de ciudad

Greyfriars Bobby

GUS

Hacksaw

Halloweentown (trilogía)

Hannah Montana y Miley Cyrus: Lo Mejor de Ambos Mundos en Concierto

Hannah Montana. La película

Herbie (saga)

Hércules

Hermano Abeja

Hermano Oso (1 y 2)

Hermanos a mogollón

High School Musical (trilogía)

Hogar, inteligente hogar

Inspector Gadget (1 y 2)

Into the Woods

Invencible

James y el melocotón gigante

John Carter

Johnny Kapahala: Contracorriente 2

Johnny Tsunami

Jonas Brothers en concierto 3D

Jordan-manía

Jóvenes y Periodistas

Juego de honor

Jungle Cat

Justin Morgan had a Horse

Kim Possible (1 y 2)

La banda del patio

La banda del patio. La película

La Bella Durmiente

La Bella y la Bestia (trilogía)

La bruja novata

La Búsqueda (1 y 2)

La Cenicienta (1 y 2)

La Dama y el Vagabundo (1 y 2)

La estrella de Navidad

La extraña vida de Timothy Green

La fabulosa aventura de Sharpay

La familia Calloway

La gran aventura de Winnie the Pooh

La gran película de Piglet

La historia de Mowgli

La historia de Pixar

La hora decisiva

La isla del tesoro

La leyenda de Sleepy Hollow y el Señor Sapo

La maldición de los hoyos

La mansión encantada

La montaña embrujada

La pandilla

La película de Heffalump

La película de los Teleñecos

La Película de Stitch

La Película de Tigger

La pradera

La puerta de las galaxias

La receta del millón de dólares

La Reina de Katwe

La senda del panda

La serie de mi vida

La Sirenita (1 y 2)

Las aventuras de Bongo, Mickey y las judías mágicas

Las Aventuras de Huckleberry Finn

Las Crónicas de Narnia (1 y 2)

Las gemelas hechizan dos veces

Lemonade Mouth

Leroy & Stitch. La película

Lilo & Stitch (1 y 2)

Lizzie Superstar

Lo mejor de Winnie the Pooh

Loco Viaje al Campus

Los Aristogatos

Los arqueros del rey

Los buddies cazatesoros

Los descendientes (1 y 2)

Los fantasmas de Buxley Hall

Los magos de Waverly Place. Vacaciones en el Caribe

Los más torpes del Oeste (1 y 2)

Los Muppets (1 y 2)

Los Osos y yo

Los pequeños extraterrestres

Los perros de mi mujer

Los piratas del Mississippi

Los Proud. La película

Los Rescatadores (1 y 2)

Los Robinsones de Los Mares del Sur (1960)

Los Teleñecos en la isla del tesoro

Los tres caballeros

Los Tres Mosqueteros

Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas

Lucha Ciega

Maléfica

Marineros de agua dulce

Marte necesita madres

Mary Poppins

Más allá de los sueños

Max Keeble

McFarland, USA

Merlín, El Encantador

Mi amigo el fantasma

Mi cerebro es electrónico

Mi gran amigo Joe

Mi hermana es un extraterrestre

Mi Hermana Invisible

Mi marciano favorito

Mickey descubre la Navidad

Mickey, la mejor Navidad

Millonarios Por Una Pata

Minutemen: viajeros en el tiempo

Miracle at Midnight

Mr. Boogedy

Mr. Magoo

Mulán (1 y 2)

Nacidos en China

Naúfragos

Navidad con los Buddies: En busca de Santa Can

Navidades mágicas

Newsies: the Broadway Musical

Nieve en California

No mires bajo tu cama

Oliver y su pandilla

Operación elefante

Osos

Osos a todo ritmo

Oz, Un Mundo Fantástico

Oz: un mundo de fantasía

Papá por sorpresa

PatoAventuras: La Película

Pedro y El Dragón Elliot (1977)

Pero, ¿de qué van mis padres?

Perri

Pesadilla Antes de Navidad

Pesos pesados

Peter Pan

Peter Pan en Regreso al país de Nunca Jamás

Peter y El Dragón (2016)

Phineas y Ferb: A través de la 2ª dimensión

Pinocho

Piratas del Caribe (saga)

Pocahontas (1 y 2)

Pollyanna

Ponte en mi lugar (2003)

Post 5PM Natty Gann

Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo

Princesa por Sorpresa (1 y 2)

Programa de protección de princesas

Prom

Proyecto clon

Quiero ser súper famosa

Regreso a Halloweeentown

Reinventando a Pete

Rescatando a papá

Riesgo Xtremo

Rincones desconocidos

Ritmo latino

Robin Hood

Rocketeer

Ruby Bridges

Saludos Amigos

Salvad la Navidad

Salvaje

Sammy, the Way-Out Seal

Santa Can 2: Los cachorros de Santa

Santa Claus 2

Santa Claus 3: Por una Navidad sin frío

Scream team

Secretariat

Secretos de la vida

Shetan, el caballo del desierto

Sky High, una escuela de altos vuelos

Skylar contra el monstruo

Skyrunners, Expediente OVNI

Snow Buddies

Somos los mejores

Somos los Peores

Soñando, soñando... triunfé patinando

Space Buddies

Spooky Buddies

Starstruck

Strike!

Sultan and the Rock Star

Super Buddies

Superdog

Superhéroe a la fuerza

Tal para cual

Tamaño real 2: una Eve de Navidad

Tarón y el Caldero Mágico

Tarzán (1 y 2)

Tarzán y Jane

Teen Beach 2

Teen Beach Movie

The Boys: The Sherman Brothers' Story

The Cheetah Girls (trilogía)

Thunderjam

Tiana y El Sapo

Tiempo de melodía

Tini: El Gran Cambio de Violetta

Titanes. Hicieron historia

Tod y Toby (1 y 2)

Todo sobre ruedas

Todos a la nieve

Tom y Huck

Tomorrowland: El mundo del mañana

Tron

Tron: Legacy

Tú a Boston y yo a California (1961)

Tú a Londres y yo a California (1998)

Un Astronauta en la Corte del Rey Arturo

Un candidato muy peludo

Un canguro superduro

Un chiflado encantador

Un chihuahua en Beverly Hills (trilogía)

Un Cuento: El Mito de Pecos Bill

Un día de pelos

Un gato del F.B.I.

Un Golpe de Suerte

Un mar de esperanza

Un perro con suerte

Un Pliegue en el Tiempo

Un sabio en las nubes

Un vampiro para mamá

Unas Navidades megapooh

Vacaciones en directo

Vaiana

Viernes loco (1977)

Voluntad de hierro

Volver a Hawái

Voy a brillar

Vuelve a casa por Navidad... si puedes

Vuelven los mejores

Wendy Wu: La chica kung fu

Winnie the Pooh (1 y 2)

Yellowstone Cubs

Zack y Cody. La película

Zafarrancho en el rancho

Zenon 3

Zenon: La chica del milenio

Z-O-M-B-I-E-S

Zootrópolis

SERIES DISNEY

¡Canta con las Monstruo Girls!

Amigas a destiempo

Andi Mack

Austin y Ally

Big Hero 6: la serie

Bingo y Rolly

Bizaardvark

Buena suerte, Charlie

Callie en el oeste

Campamento Kikiwaka

Canciones infantiles

Chip y Chop: Los Guardianes Rescatadores

Darkwing Duck

Disney Frozen: Luces de invierno

Doctora en el Hospital de Juguetes

Doctora Juguetes

Elena de Ávalor

Enredados: la serie (cortos)

Enredados: la serie

Gargoyles

Gravity Falls (Cortos)

Gravity Falls

Hannah Montana

Henry, el monstruo feliz

Hotel Dulce Hotel. Las aventuras de Zack y Cody

Jake y los piratas de nunca jamás

Jessie

K.C. Agente especial

Kim Possible

La banda del patio

La casa de Mickey Mouse

La Guardia del León

La Ley de Milo Murphy

La Princesa Sofía

La sirenita

La sirenita de Disney

La tropa Goofy

Lab Rats

Las Adventuras De Ladybug

Lilo y Stitch

Liv y Maddie

Lizzie McGuire

Los Cuentos de Minnie

Los Descendientes: Wicked World

Los Green en la ciudad

Los magos de Waverly Place

Los osos Gummi

Mickey Mouse

Mickey y los Súper Pilotos

Muppet Babies

Patoaventuras

Phineas y Ferb

PJ Masks

Quack Pack

Randy Cunningham Ninja Total

Raven

Riley y el mundo

Shake It Up!

Soy Luna

Star contra las fuerzas del mal

The Lodge: Misterio a Todo Ritmo

Timon & Pumbaa

Tron: La Resistencia

Vampirina

Violetta

Vuelve Raven

Wasabi Warriors

Zack y Cody: Todos a bordo

CORTOS DISNEY

El arte de esquiar

A través del espejo

Almacén de invierno

Antaño

Caballero por un día

Chef Donald

Chip y Chop

Cómo nadar

Cómo pescar

Constructores de barcos

Cuento de Navidad con Mickey

Destino

Disney Fairies: Concurso de tartas de la Hondonada de las Hadas

Dormido como un oso

Échame una pata

El árbol de Navidad de Pluto

El bandido de los huesos

El botero Willie

El campeón de hockey

El campeón olímpico

El concierto de la banda

El jersey de Pluto

El lío de Donald con las ruedas

El lobo feroz

El oso y las abejas

El paquete sorpresa de Pluto

El patito feo

El pequeño remolino

El regreso de la tortuga Toby

El remolcador de Mickey

El rival de Mickey

El saltamontes y las hormigas

El señor Mouse se va de viaje

El señor Pato sale a dar una vuelta

El taller de Santa Claus

El toque dorado

El viejo molino

Exposición canina

Fantasmas solitarios

Ferdinando el Toro

Flores y árboles

Frankenweenie (Corto)

Frozen Fever

Funcionamiento interno

Gran Cañonoscopio

La bocina de la caravana

La caravana de Mickey

La diosa de la primavera

La fiesta de cumpleaños de Mickey

La gallinita sabia

La partida de golf de Donald

La pequeña cerillera

La tortuga y la liebre

Las cosas sencillas

Limpiadores de relojes

Los tres cerditos

Los tres lobitos

Los tres mosqueteros ciegos

Mickey en Australia

Mickey olvida su cita

Niños en el bosque

Palomitas nevadas

Perro al rescate

Picnic en la playa

Pluto y el topo

Raciones de guerra

Rhino el Superhéroe

Un caddy canino

Vacaciones en Hawái

PELÍCULAS PIXAR

Bichos: una aventura en miniatura

Brave (Indomable)

Buscando a Dory

Buscando a Nemo

Cars (trilogía)

Coco

Del Revés

El viaje de Arlo

Los Increíbles (1 y 2)

Monstruos University

Monstruos, S.A.

Ratatouille

Toy Story (saga)

Up

WALL-E. Batallón de Limpieza

CORTOS PIXAR

Luxo Jr.

¿La primera cita de Riley?

Abducido

Air Mate

Azulado

Bao

Bichos

BURN-E

Día y Noche

El car-tel

El coche nuevo de Mike

El gran Mate

El hombre orquesta

El juego de Geri

El sueño de Red

El superequipo de Sanjay

Fiesta-Saurio Rex

George y A.J.

Heavy Mate

Jack-Jack ataca

Knick Knack

La leyenda de Mordu

La Luna

La misión especial de Dug

Las aventuras de André y Wally B.

Lava

Los cuentos de Mate: El matedor

Los cuentos de Mate: Mate de luna

Los cuentos de Mate: Mate no identificado

Los cuentos de Mate: Mate viaja en el tiempo

Los cuentos de Mate: Materescate

Los cuentos de Mate: Tokio Mate

Lou

Mate y la luz fantasma

Pajaritos

Parcialmente nublado

Piper

Presto

Radiator Springs

Tin Toy

Tita Edna

Tu amiga la rata

Vacaciones en Hawái

FILMES MARVEL

Ant-Man (1 y 2)

Aventuras de Superhéroes: ¡Lucha en el hielo!

Black Panther

Capitán América (saga)

Doctor Strange (Doctor Extraño)

Guardianes de la galaxia (1 y 2)

Hulk: donde habitan los monstruos

Iron Ma (saga)

Lobezno Inmortal

Los 4 Fantásticos (saga)

Los Vengadores (saga)

Marvel Iron Man y Capitán América: Heroes United

Marvel Rising: Secret Warriors

Marvel: 75 Años, de Subcultura a Pop

Marvel: construyendo un universo

Thor (trilogía)

X-Men (saga)

SERIES MARVEL

Ant-Man (Corto)

Aventuras de los superhéroes de Marvel

Guardianes de la Galaxia

Hulk y los Agentes de S.M.A.S.H.

Inhumans (YR 1 2017/18 EPS 1-8)

Los Vengadores Unidos

Los Vengadores

Marvel Agente Carter

Marvel Los Vengadores

Marvel Rising: Initiation (Corto) (YR 1 2017/18 EPS 1-6)

Marvel's Spider-Man (Corto) (YR 1 2016/17 EPS 1-6)

Rocket y Groot (Corto) (YR 1 2016/17 EPS 1-12)

Spider-Man (YR 1 2016/17 EPS 1-26)

Ultimate Spider-Man

PELÍCULAS Y SERIES STAR WARS

Rogue One: Una Historia de Star Wars

Han Solo: Una historia de Star Wars

Star Wars: Una Nueva Esperanza

Star Wars: El Ataque de los Clones

Star Wars: El Retorno del Jedi

Star Wars: La Venganza de los Sith

Star Wars: The Clone Wars

Star Wars: El Imperio Contraataca

Star Wars: El Despertar de la Fuerza

Star Wars: Los Últimos Jedi

Star Wars: La Amenaza Fantasma

Star Wars Forces of Destiny (Corto)

Star Wars Rebels (Corto)

Star Wars Rebels

Star Wars: Forces of Destiny (Cortos)

Star Wars: Las aventuras de los Freemaker (cortos)

Star Wars: Las aventuras de los Freemaker

Star Wars: Las Guerras Clon

PELÍCULAS NATIONAL GEOGRAPHIC

América contra el cambio climático

Apolo: Misiones a la Luna

Dentro del Okavango

El resurgir de la Atlántida

Expedición a Marte

Free Solo

Jane

Kingdom Of The Blue Whale

La inundación del Okavango

Milagro en el río Hudson

Planeta Tierra: ¿Somos Historia?

Princesa Diana: En primera persona

Science Fair

Aeropuerto de Dubai

Brain Games

Doctora K: animales exóticos

Drenar los océanos

El Increíble Dr. Pol

El Mundo del Futuro

Grandes Migraciones

Nuestro planeta

Nuestros Orígenes

Planeta Hostil

Rusia Salvaje

Supercoches a medida

Supervivencia en Alaska con Les Stroud

Una veterinaria todoterreno

Wild Yellowstone