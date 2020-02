Unos Oscar que salen de la trinchera

Actualizada 08/02/2020 a las 17:55

La gran incógnita de los Oscar el año pasado era averiguar si Hollywood reconocía el nuevo 'statu quo' impuesto por las plataformas de internet. Al final, 'Roma' tuvo que conformarse con tres estatuillas para Alfonso Cuarón, la fotografía y la categoría de película de habla no inglesa (mejor película internacional en su nueva acepción). El premio gordo de la noche se lo llevó 'Green Book', una nadería agradable que ya todos hemos olvidado.

Este año Netflix vuelve a ser protagonista al erigirse en el estudio con más nominaciones (24) y dos largometrajes entre los nueve candidatos a mejor película. Mejor dicho, dos peliculones como 'El irlandés' e 'Historia de un matrimonio'. En la primera, Martin Scorsese concluye su retrato de los gánsteres que han poblado su cine revelando su crueldad y patetismo, sin un ápice de glamour, en una obra maestra crepuscular que ninguna 'major' quiso producir; en la segunda, Noah Baumbach firma el 'Kramer contra Kramer' de nuestra generación y documenta la desintegración de una pareja con un tono que salta de la comedia al drama como solo unos pocos directores pueden lograr.

Sin embargo, ni 'El irlandés' ni 'Historia de un matrimonio', a pesar de las nominaciones que acaparan, son favoritas en los premios que se entregan este domingo 9 de febrero por la noche en el Teatro Dolby (arranque de la ceremonia a las 02.00 de la madrugada, hora española, en Movistar Plus). La gran paradoja es que la Academia de Hollywood todavía no se atreve a otorgar el Oscar a una cinta que no ha pasado por las salas (y si lo ha hecho es de una manera puramente testimonial), aunque reconozca los méritos de un filme como el de Baumbach, que en otra época apenas hubiera tenido espectadores y ahora ha sido visto por millones en todo el mundo al figurar en la parrilla de Netflix.

Otra paradoja. Todo el día hablando del 'streaming', y las salas estadounidenses baten récords de taquilla. Cuatro de las nueve nominadas a mejor película habían recaudado más de 100 millones de dólares de recaudación cuando se anunciaron las nominaciones: 'Joker', 'Érase una vez en... Hollywood', 'Le Mans' 66' y 'Mujercitas'. También ha ido como un tiro '1917', que esperó a recibir el Globo de Oro a mejor drama para estrenarse masivamente en los cines.

El triunfo en los Bafta británicos de esta experiencia inmersiva en la I Guerra Mundial rodada en un único (falso) plano secuencia, a la manera de un videojuego, situó a la película de Sam Mendes como probable ganadora esta noche. '1917' ha encandilado al público de todo el mundo y funcionado estupendamente en taquilla: en España, arrancó como número uno y se acerca al millón de espectadores. La ausencia de un discurso político o histórico logra que, con permiso de los alemanes, nadie se moleste en este vertiginoso travelling por el barro y la sangre de las trincheras.

Un polémico tuit '1917' era, pues, clara favorita... hasta que un tuit de la Academia de Hollywood publicado poco antes de que se cerraran las votaciones el pasado martes sembró el desconcierto. Bajo el título 'Mis predicciones del Oscar', la cuenta oficial con casi 3 millones y medio de seguidores daba a 'Parásitos' como ganadora a mejor película, Sam Mendes mejor director, Joaquin Phoenix mejor actor por 'Joker' y Renée Zellweger mejor actriz por dar vida a Judy Garland en 'Judy'. La institución se apresuró a borrar el tuit y alegó que todo había sido un error, pero muchos ya piensan que la "predicción" es el resultado definitivo de los premios.

Que 'Parásitos' ganara el Oscar a mejor película no resulta tan descabellado, a pesar de que solo doce filmes en un idioma diferente al inglés hayan estado nominados en esa categoría a lo largo de 92 ediciones y ninguno lo haya conseguido. El surcoreano Bong Joon-ho ha arrebatado a espectadores que jamás han visto una película de esta cinematografía con una sátira sobre la lucha de clases en su país que salta de la comedia negrísima al drama, el terror y hasta el cine de catástrofes.

'Parásitos'es un filme sorprendente que ha ido acumulando premios que nunca había recibido una cinta coreana y que aspira a seis Oscar. Se daba por hecho que la categoría de película extranjera era suya, en liza con un Pedro Almodóvar que no puede soñar con conseguir los 33 millones de dólares que Bong Joon-ho lleva recaudados en Estados Unidos. Si se cumple el polémico tuit, solo tendremos que felicitarnos porque 'Dolor y gloria' triunfe y su director recoja su tercer Oscar tras los conseguidos por 'Todo sobre mi madre' en 1999 en esa misma categoría y el guion de 'Hable con ella' en 2003.

Antonio Banderas, el primer español nominado al Oscar, el Globo de Oro, el Tony y el Emmy, lo tiene muy complicado frente a Joaquin Phoenix, irresistible triunfador de todas las citas cinematográficas gracias a 'Joker'. La segunda película más taquillera en EE UU tras 'El rey león' quizá resulte demasiado subversiva para los académicos, que verán con mejores ojos 'Érase una vez en Hollywood'. Quentin Tarantino ha pasado de chico rebelde a erigirse en defensor de una concepción del cine que corre peligro con la irrupción de las plataformas. Reivindicar el cine libre y salvaje que tomó Hollywood a finales de los 60 y principios de los 70, jugando con algo tan escabroso como el asesinato de Sharon Tate, es toda una declaración de principios.

La tercera alegría española viene de la mano de 'Klaus', que tratará de arrebatar el Oscar de animación a la mismísima Pixar-Disney y 'Toy Story 4'. Su director, el madrileño Sergio Pablos, que concibió la idea original de 'Gru, mi villano favorito', ha producido en Madrid este deslumbrante cuento navideño protagonizado por un cartero enviado a un inhóspito pueblo que Netflix ha estrenado en todo el mundo.

La muerte de Kirk Douglas marcará sin duda una gala que volverá a prescindir de un presentador después de que en 2019 el cómico Kevin Hart renunciara a ser maestro de ceremonias tras la publicación de unos tuits homófobos.

