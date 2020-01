Jared Leto presenta el primer tráiler de la película vampírica 'Morbius'

Jared Leto regresará al mundo de los superhéroes con 'Morbius', cinta inspirada en un personaje de Marvel y que hoy presentó su primer tráiler.



Con la dirección del director sueco de origen chileno Daniel Espinosa, esta película, que llegará a los cines el próximo 31 de julio, se centra en Morbius, un villano de las historias de Spider-Man.



Este papel interpretado por Leto es el de un científico que padece una enfermedad sanguínea, pero cuyos intentos para curarse a sí mismo le convierten finalmente en una especie de vampiro.



Junto a Leto, que volverá así el subgénero del cine de los superhéroes tras su interpretación del Joker en 'Suicide Squad' (2016), aparecen en el reparto de 'Morbius' los actores Michael Keaton, Jared Harris y la latina Adria Arjona.

#MORBIUS - watch the teaser trailer now. In theaters this summer. pic.twitter.com/okT6cVcT7C