Recibir una buena noticia siempre es sinónimo de alegría. Y una alegría inmensa es lo que ha demostrado todo el equipo de 'Klaus', nominada a los Oscar en la categoría de película de animación, al enterarse de que el 9 de febrero tendrá opciones de recibir la estatuilla en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

The SPA Studios ha mostrado a través de Twitter el momento en el que Sergio Pablos, director de este cuento de navidad, y sus compañeros, se enteran de la nominación.

The incredible moment when @TheAcademy announces that we are nominated. No words can describe it, better just watch it. pic.twitter.com/BujEyOIMoO