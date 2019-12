Actualizada 15/12/2019 a las 09:20

Prometieron que iban a tocar de largo y lo hicieron. Eran prácticamente las 2 de la madrugada, tres horas de concierto después, cuando los sones de ‘Rocky’, con Kutxi Romero y compañía aún en el escenario, cerraron el concierto de Marea en el Navarra Arena. La banda de Berriozar llevó al pabellón pamplonés, al que acudieron cerca de 11.000 personas, invitados, poesía y rock and roll.

Invitados hubo varios. Lo fueron miembros de los grupos que les habían teloneado, como Gabriel Gainza, de El Desván, que dijo sentirse “pobre pero tirando a feliz”, hasta Martín Romero, cantante de Bocanada y hermano de Kutxi, que salió a escena con un tocado indio.

También hubo invitados de la Argentina, varios, incluso un fan que llevó al escenario su proclama de ánimo a los de Berriozar. Pero si hubo dos ilustres, fueron dos miembros de Los Suaves, Fernando Calvo y Carlos Domínguez, con los que los Marea interpretaron dos temas de la banda gallega, 'Preparados para el rock and roll', habitual en todos sus últimos conciertos, y 'Dulce castigo'.

Kutxi recordó en más de una ocasión a los “ancestros” del rock que les precedieron. Por ejemplo, se acordó de El Drogas antes de interpretar ‘El perro verde’. Y, por supuesto, en ‘Jindama’, uno de los temas destacados de ‘El Azogue’, el último disco del grupo, habló de Plasencia, la patria de Extremoduro, y de Carabanchel, la de Rosendo. Y de “Orense y la Txantrea”, dijo al final para que nadie se olvidara de Los Suaves y de Barricada.

Hubo poesía en el Arena. No puede ser menos si cantan los Marea, con esas letras que el público se sabía casi al dedillo, lo mismo que hablaran de esa Manuela que canta saetas y tiene en los ojos girasoles que no saben de frases de poetas o del “corazón que anoche era de piedra y al alba era de mimbre”, dos de los clásicos que sonaron en la primera parte del concierto, que había comenzado dando protagonismo a su último trabajo.

Y del rock and roll, qué decir. Presentó Kutxi Romero una de sus canciones señeras, 'Que se joda el viento', como una prueba sobre si una ciudad es de verdad rockera. No dijo nada, pero parece que la respuesta del público le pudo convencer. Cantaron lo mismo los temas de su último disco como clásicos de los de Berriozar como ‘Trasegando’, ‘En tu agujero’, ‘La luna me sabe a poco’ o el ‘Romance de José Etxailarena’. Ese público, heterogéneo en edad, ovacionó a los Marea, a los invitados y también a todos los implicados en la organización de la gira, que salieron también al escenario, unas canciones antes del final, que llegó con la canción que les da nombre, esa Marea que se dejó el corazón debajo de la cama.

