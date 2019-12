Actualizada 10/12/2019 a las 09:48

Faltan 100 días. Pamplona volverá a rugir al ritmo de la música el próximo mes de marzo de 2020, concretamente los días 19, 20, 21. El pabellón Navarra Arena acogerá, por primera vez, la cuarta edición del festival Iruña Rock, que en esta ocasión amplía su cartel un día más y adelanta la celebración (hasta la tercera cita, el Iruña Rock 2019, solía hacerse en mayo), según la organización, para llevarlo a una fecha con menos citas musicales.

A día de hoy, las bandas confirmadas son: Kase.O, Sutagar, Koma, Lendakaris Muertos, Los Chikos del Maíz, Segismundo Toxicómano, Ira, The Baboon Show, The Lizards, Virenque, Nativa y Aphonic.

Los interesados todavía pueden adquirir sus entradas y abonos de tres días (a un precio de 59,50 euros), con descuentos para los titulares de Carnet Joven Navarra. La venta se realizará a través de la web oficial del festival Iruña Rock.

BANDAS CONFIRMADAS PARA EL IRUÑA ROCK 2020



1. Sutagar. Maitasunari Pasioa es el nombre del 11º disco grabado en estudio por la banda, leyenda de la música heavy metal en euskara.

2. Koma. Referentes del más alto del rock y metal estatal, será la única oportunidad de ver al grupo navarro este año por la zona norte.

3. Lendakaris Muertos. Los pamploneses estarán de vuelta a la carretera en 2020, ya que próximamente presentarán un nuevo disco.

4. Los Chikos del Maíz. Presentarán el último disco donde Toni y Nega vuelven a reunirse para su mejor golpe, Comanchería.

5. Segismundo Toxicómano. El punk de los vitorianos vuelve al Navarra Arena. Presentan su recién sacado trabajo: Sangre Fácil.

6. Ira. Cuarteto madrileño considerado como el secreto mejor guardado del underground.

7. The Baboon Show. Una de las verdaderas revelaciones del Punk Rock más irracional y salvaje que llega desde Estocolmo.

8. Virenque. Acaban de publicar su tercer disco, Usura, que saca a la luz “la parte más cruda y dura del trío”.

9. The Lizards. Llegan con su tercer disco, Inside Your Head. Trío barcelonés con un contundente sonido punk y hard rock enérgico.

10. Nativa. Proyecto musical que surge de La Raíz como forma de canalizar su instinto e inquietud creativa.

11. Aphonnic. El grupo vigués presentará su ultimísimo disco La Reina. Rock potente y visceral.

12. Kase O. Considerado uno de los mejores raperos del mundo.

