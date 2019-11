Actualizada 23/11/2019 a las 13:47

Los Mojinos Escozíos, que han presentado su último disco, 'Semos los más grandes', han dejado de tocar canciones que hoy en día pueden molestar, explica Miguel Ángel Rodríguez, el Sevilla, quien añade que se sienten "partícipes" de los movimientos contra la violencia machista.

"No es lo mismo escribir una letra en 1997 que ahora. Las sensibilidades han cambiado y tenemos que ser conscientes. Nos han tachado muchas veces de machistas y de borricos, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso. Hemos dejado de tocar canciones que hoy en día pueden molestar, y aunque son en broma, somos conscientes de que pueden herir. Ese nunca ha sido nuestro objetivo", afirma en una entrevista.

Veintitrés años de música y 17 discos después del nacimiento de Los Mojinos Escozíos, nace 'Semos los más grandes', donde el humor sigue siendo la línea argumental pero también donde el Sevilla, Chicho, Vidalito, Zippy y el Puto reflexionan sobre un cambio social "que no deja indiferente ni a los políticamente incorrectos", señala Miguel Ángel Rodríguez.

"Ser una familia, la dedicación y la perseverancia" son las clave para convertirse en uno de los grupos más transgresores y consolidados, según el Sevilla, quien subraya también la importancia de los valores: "Después de cada concierto salimos a hablar con la gente. Esa es la mejor encuesta", y aunque las peticiones de su público no marcan el camino por el que ir, sí dejan claro cuál no deberían tomar.

Reconoce entre risas que el grupo actuó con inconsciencia cuando sacaron los cuatro primeros discos y que se hicieron "con unos seguidores muy fanáticos a los que nos debemos y que no quieren que cambiemos -comenta-". Se ha mostrado seguro, además, de que el público nuevo "viene por las letras, pero es la calidad de la música lo que les hace quedarse".

El Sevilla busca en la calle a las musas y, aunque por lo general le traen chistes y humor, también se permite escuchar los cuentos menos agradables.

"Hay una realidad ahí fuera de la que nos sentimos partícipes", comenta respecto a los movimientos contra la violencia machista, y recuerda que antes, por ejemplo, terminaba un concierto y gritaba "si bebéis no cojáis el coche", porque "cuando estás encima de un escenario con un micrófono tienes el poder para ser escuchado

Ahora el mensaje es "no es no", y añade que no lo dicen para recoger el aplauso sino porque les "sale del corazón". "En un festival hay miles de personas durmiendo en tiendas de campaña, y hay que dejar las cosas claras a los borricos", subraya.

Mojinos Escozíos ha cambiado con los tiempos y ha eliminado partes de sus espectáculos para no lanzar el mensaje equivocado, como recuerda su líder.

"Antes pedíamos que las chicas enseñaran las tetas para tocar una canción más. Eso dejó de hacerse desde lo de La Manada. Lo que para nosotros era una broma, podía ser identificado por otros como el apoyo a ciertas ideas o conductas. La calle es nuestra inspiración, y al igual que cogemos cosas buenas, también nos hacemos eco de problemas que no podemos ignorar", incide el Sevilla.

'Semos los más grandes' guarda historias más allá del humor como el tema 'Qué gran mojón', en el que narra la relación con su hija de una manera particular y desvela que, más allá de la escatología, es el momento en que ella le necesita y es cuando deja de ser el Sevilla para ser simplemente su padre.

A los Mojinos Escozíos les espera un largo año de conciertos para presentar su nuevo trabajo, en los que, según el líder de la banda, dejarán bien claro que detrás de tanto humor, también hay muchos principios

