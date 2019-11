El próximo 16 de noviembre Auditorio Baluarte de Pamplona acogerá un espectacular concierto que recoge las mejores bandas sonoras épicas de cine, además de una selección de la música más popular de la conocida saga televisiva 'Juego de Tronos'.

El espectáculo 'Game of Thrones & The Best Epic Film Music Live' hace parada en la capital navarra tras visitar con muchísimo éxito el Teatro Real de Madrid, el Palau de la Música de Barcelona y el Palacio de Congresos de Valencia.

La Royal Film Concert Orchestra interpretará bandas sonoras como la de 'Braveheart', 'Los vengadores', 'Star Wars', 'El señor de los Anillos', 'Gladiator', 'Batman' o 'Piratas del Caribe', entre otras muchas, bajo la batuta del director Fernando Furones (1987). Además, los fans de 'Juego de Tronos' podrán reencontrase con la serie a través de la fuerza de su música.

El evento, organizado por Fundación Excelentia, tendrá lugar a las 19:30 horas en la sala principal del Auditorio.

LA ORQUESTA

La Royal Film Concert Orchestra (RFCO) está integrada por más de 90 profesionales pertenecientes a las mejores orquestas y escuelas europeas cuyos músicos no solamente abordan el repertorio clásico, sino también otros estilos. Con vocación de ser un referente en la interpretación de la música de cine, cuenta igualmente con un gran equipo técnico y con sus propios compositores.

Pertenece a la Fundación Excelentia y ofrece conciertos de bandas sonoras de cine en los mejores escenarios de Europa. Asimismo, se ha especializado en la interpretación de música en directo de películas completas en pantalla grande.

EL DIRECTOR

Para este espectáculo, la Royal Film actuará a las órdenes del director madrileño Fernando Furones formado en la Universidad de Berklee, en Boston, tanto en la carrera como en el master de Film Scoring.

Furones empezó a dirigir cuando aún era un estudiante en Valencia, y su amor por la música de cine le impulsó a formar una orquesta especializada en este género. “Las bandas sonoras son una excelente puerta de entrada hacia la música clásica”, apuntaba en una entrevista. No cabe duda de que su talento y de que la función será un éxito.

ENTRADAS

Las entradas para este concierto épico ya están disponibles en la página web de Baluarte. Sus precios oscilan entre los 37 y los 50 euros.

ROYAL FILM CONCERT ORCHESTRA

Director: Fernando Furones

I

-Ben-Hur

-El Último Mohicano

-Dragonstone

-El Señor de los Anillos

-Heart of Courage (Thomas Bergersen)

-Braveheart

-Gladiator

-Across the Stars

-Game of Thrones - Main Title

-Conan el Bárbaro



II

-Capitán América

-Los Vengadores

-El Caballero Oscuro

-Game of Thrones Suite

-A Lannister Always Pays His Debts

-Hardhome

-Hold the Door

-A Song of Fire and Ice

-Light of the seven

-Parque Jurásico

-Star Wars – Marcha Imperial

-Piratas del Caribe

¿Dónde? Auditorio Baluarte de Pamplona¿Cuándo? Sábado 16 de noviembre de 2019Venta de entradas en la página web de Baluarte