Muere el productor Robert Evans a los 89 años

El productor Robert Evans, conocido por trabajos como 'Chinatown', 'El Padrino' o 'Love Story', falleció el pasado sábado a los 89 años de edad, según ha confirmado su publicista, Monique Moss, informa 'Los Ángeles Times'.

Nacido en 1930 en Nueva York, estuvo vinculado durante más de medio siglo a Paramount, etapa durante la cual participó en películas com 'Rosemary's Baby', 'Chinatown', 'El padrino', 'Love Story' o 'La semilla del diablo', entre otros.

Nacido como Robert J. Shapera, participó como intérprete en varias cintas como 'El Hombre de las Mil Caras' o 'Fiesta' y cuenta con una autobiografía, 'The Kid Stays in the Picture (El chico que conquistó Hollywood)', que en 2002 se convertió en un documental.

La última cinta que produjo fue la comedia 'Cómo perder a un hombre en 10 días' (2003), con Matthew McConaughey y Kate Hudson.

