Otro modo de ver el arte en Tudela

Es un lienzo barroco, de mediados del siglo XVII, que en su día se ubicó en la iglesia de la Magdalena de la capital ribera y que acoge el Museo de Tudela-Palacio Decanal desde su inauguración, en el año 2000. El deterioro sufrido por el paso del tiempo ha hecho necesaria una restauración de este cuadro de San José con el niño, que está llevando a cabo la tudelana Amaia Pérez Zardoya en la sala taller del propio museo. Unos trabajos que también incluirán encontrar la firma del autor de esta obra, que se atribuye al entorno o escuela del reconocido pintor Vicente Berdusán (1632-1697), que vivió y trabajó en Tudela desde 1640 hasta su muerte.

Este sábado 28 de septiembre, dentro de los actos que oferta la capital ribera con motivo de las Jornadas Europeas de Patrimonio, una veintena de tudelanos pudo conocer in situ los trabajos que está realizando con esta obra la restauradora Amaia Pérez por encargo del Museo de Tudela. Un proyecto que tiene un coste de algo más de 3.000 euros de los que el Gobierno de Navarra sufraga el 80%, dentro de las ayudas que concede a la conservación de colecciones museográficas -el 20% restante corre a cargo de la pinacoteca-.

Durante alrededor de una hora, la restauradora detalló a los asistentes el proceso que está siguiendo tanto con el lienzo como con el marco, así como los materiales que utiliza, y respondió a las preguntas o dudas que le plantearon los asistentes a esta actividad denominada ‘Visita en restauración’. Pérez dijo a los participantes en esta iniciativa que el objetivo de un restaurador “es paliar los daños que ha sufrido el lienzo con el tiempo sin aportar nada que el artista no hubiera aportado”.

Amaia Pérez explicó el estado en el que se encontraba el cuadro. “El lienzo había sufrido unas intervenciones defectuosas y el marco estaba también muy deteriorado, repintado”. “También estaba el asunto de que se veía como que representaba temáticas semejantes a las de Berdusán, y no había habido nunca un estudio al respecto”. Añadió que la autoría del cuadro “no está confirmada”, y se va a intentar llegar a ella. “Berdusán era quien traía las influencias italianas por su conocimiento, sus viajes, etc. Y los estudiantes, vamos a decir, o pintores que no se podían permitir esos viajes aprendían de él. De esos pintores que estaban en su entorno es donde se dice que sus obras son de escuela de Berdusán. No es que tuviera una escuela física, sino que son influencias”, reflejó.

Para determinar al autor de San José con el niño señaló que “analizaremos el soporte, pigmentos, barnices, trazos, la manera de mover el pincel, las tonalidades que elige, etc... señas de distinción irrepetibles”. Por la labor realizada hasta hora, consideró que esta obra “es escuela, pero es mucho mejor de lo que aparenta porque está muy deteriorado”.

Amaia Pérez inició esta restauración el 23 de septiembre y, en principio, estaba previsto finalizarla en un plazo de tres semanas. No obstante, como indicó a los asistentes, el marco, donde ha aparecido policromía, “tiene muchísimo trabajo, más de lo esperado, y se podría alargar un poco con la idea de recuperar el mayor porcentaje de policromía original”. Respecto al lienzo, concretó que sufrió dos intervenciones por otros tantos rasgados en dos épocas diferentes. “Había dos parches mal colocados”, dijo. Añadió que, tras “restaurar la trasera de, lienzo” y el bastidor, “que tenía carcoma”, ahora afronta la limpieza de la policromía. “Hay que recuperar el color original y aplicar una placa de protección estable”, comentó.

Amaia Pérez dijo haber hecho a lo largo de su trayectoria profesional muchas visitas de este tipo a procesos de restauración. Las reivindicó como una forma de que la gente “se acerque” al arte.

