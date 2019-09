Emilio Garrido: “El cerebro está preparado para la prehistoria, no para ser feliz”

28/09/2019 a las 06:00

“El cerebro humano está preparado para vivir la vida prehistórica, para estar alerta y en guardia y defenderse de las fieras. Pero no para ser feliz”. Así de claro lo explica el psicólogo Emilio Garrido Landívar. Y así lo expuso el jueves por la tarde durante la presentación de su último libro ‘La ciencia de la felicidad. ¡Cien herramientas para ser feliz!’ (Ediciones Eunate), en la biblioteca de Diario de Navarra. Que a ser feliz se aprende, como a montar en bicicleta o a tocar el piano. Y que el 40% de nuestra felicidad depende de nosotros mismos fueron dos de las ideas en las que insistió este terapeuta durante esa sesión, que se enmarca en el ciclo ‘Expofamily, mes a mes’, de actividades de interés para las familias (presentaciones de libros, talleres, mesas redondas...) Debido al éxito de convocatoria (acudió cerca de un centenar de personas), se va a organizar una nueva presentación para las personas que se quedaron sin entrada. La cita será este martes, 1 de octubre, en el mismo lugar y a la misma hora (19.30). La asistencia es gratuita, previa inscripción en el 948 22 13 55.

Nacido en Marcilla hace 74 años, padre de tres hijos, abuelo de seis nietos (y otros tres en camino) y psicólogo clínico ya jubilado, Garrido hizo reír al público y conectó con él con sus ejemplos sobre la vida cotidiana y sus bromas. “Que es lunes y decimos: ‘Ay, llueve, y encima tengo al jefe suplente y debo presentar varios informes’ ¡Pues no! Hay que enviar mensajes positivos al cerebro y decir: ‘¡Hoy va a ser un gran día y seguro que bordo esos informes”. En esa línea, expuso cuáles son las cinco claves (aunque en el libro habla de cien) más importantes (y además gratis) para conseguir ser más feliz. “Todos los días, dos veces al día, hay que resetear el cerebro y enviarle pensamientos positivos para crear un ‘colchón cerebral’ porque se quedan grabados”. Las relaciones sociales, el saber dar las gracias, el ejercicio de media horas tres veces a la semana y el amar a las personas de nuestro entorno son otras de las pautas.



ESTRÉS Y CULPA

Durante la presentación, el autor se refirió también a los principales enemigos de la felicidad; como el estrés, el sentimiento de culpa o el no saber decir no. “El estrés agudo es la única enfermedad mental que nos puede llevar a la muerte. Los niveles elevados de cortisol pueden provocar infartos, ictus... Por eso, hay que saber controlarlo con un pensamiento positivo”. Lo mismo ocurre, insiste, con la culpa, “un término que debería desaparecer del diccionario”, y la asertividad. “Si no te apetece quedar con tu cuñada dile: ‘Mira, no voy porque prefiero quedarme en casa tranquilamente’. Pero, por supuesto, no desde el rencor”.

La sesión terminó con la intervención de dos alumnos de Garrido en el curso de la Cámara de Comercio, que contaron su experiencia, y cinco minutos de relajación para los asistentes.

