Cierra la librería Deborahlibros tras casi 4 años de actividad

La librería pamplonesa Deborahlibros cerrará el 30 de agosto. Después de casi cuatro años de actividad en el local del número 44 de la avenida Baja Navarra, Katixa Castellano Oyarzun ha tomado esta decisión, difícil, pero la única al constatar que el proyecto que inició entusiasmada en diciembre de 2015 no ha funcionado. No obstante, cierra sin dramas. “Es el proyecto más personal que he hecho en mi vida y lo cierro satisfecha de haber cumplido un sueño. Me lo he pasado muy bien en este tiempo, he disfrutado mucho y estoy muy agradecida por las personas que he conocido a través de la librería”, resumía este martes.

El horario en agosto cambiará respecto al actual. Será de tarde, de las 16.30 a las 20 horas, y se aplicará un 5% de descuento al libro nuevo, bajando los usados a 3 euros. Se mantienen los dos clubes de lectura previstos para julio y agosto. El de este mes será el viernes (19 horas) en el Molino de San Andrés de Villava. Para el de agosto, el libro elegido es Preferiría no hacerlo.

No va a desaparecer el blog del que surgió la librería. Cuando hace diez años Castellano, filóloga y lectora, fue consciente de que leía un libro por semana, creó el blog Deborahlibros, un lugar donde comentar las obras que caían en sus manos, que ha seguido nutriendo una vez creada la librería y que se mantendrá tras el cierre.

En estos casi cuatro años, recordaba la librera los autores que han pasado por el local para presentar sus obras, unas presentaciones que abrió Fátima Djarra y su Indomable. De la mutilación a la vida en febrero de 2016 y que ha cerrado Alex Pler y su singular diccionario sobre las cosas sin nombre, Hanakotoba, el lenguaje de las flores, el 21 de junio.

Además, la librería pamplonesa puso en marcha en febrero de 2018 otro proyecto acompañada por otras dos de San Sebastián e Irún (Tobacco Days y Brontë Liburu-denda), denominado Libreras libres y en el que organizaban un programa de presentaciones de editoriales que se repetía en cada librería durante tres días consecutivos.

En la librería pamplonesa también nació Vino negro y novela tinta, una cata de letras y caldos para determinados sábados por la tarde que dirigían el escritor pamplonés Carlos Ollo y la Vinoteca Pop The Wine.

Con su lema “Leed más fuerte”, Deborahlibros, también con una sección de libros en inglés, se había convertido en la librería ideal para el cliente que traspasaba su puerta sin saber qué comprar, despejando las dudas con la charla con la librera, leyendo las pequeñas reseñas escritas por ella que colgaban de algunos ejemplares o atreviéndose a adquirir sus catas a ciegas, libros forrados en papel para que no se vieran ni el autor ni el título y que los clientes compraban guiándose solo por la pista que redactaba Castellano. Y de este modo se podía comprender que en algunas de las ediciones de Día del Libro o de Feria del Libro, hiciera gala de la tarjeta que colgaba del cuello con la frase “Pregúntame, me los he leído casi todos”.

